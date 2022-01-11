日本进阶

来过日本的朋友一般到哪里购物？去的最多的地方也许是百货店、药妆店等商业设施。还有一些朋友可能去过日本的商店街购物。虽然日本因为人口的减少、大型综合商业设施的增加及网络购物的兴起，商店街经济呈萧条局势。但日本的商店街文化其实是最具地域特色，与地域的经济、文化等关系最密切。

日本的商业街的起源可以追溯到安土桃山时代（大约1568～1600年左右）。日本从平安时代到战国时代，商工业者须向贵族或寺庙神社等缴纳一定的钱物才能获得营业权或商卖的独占权。到了安土桃山时代，由于经济政策的缓和，营业或商卖的特权被否定后兴起了自由商工业。从这个时代起，人马聚集多的地方自然形成了商业地，有的，一直延续到今天。日本最长的高松中央商店街已有四百多年的历史，该商店街应该是安土桃山时代经济政策缓和后不久就形成的。

各具特色的商店街

日本全国有一万八千多商店街，每个商店街都有其特色。以下例举几个笔者认为有特色的商店街。

高松中央商店街不仅历史悠久，商店街总长二点七公里，也是日本最长的全覆盖式拱廊型商店街。这个商店街不是呈直线而是呈放射线状的，由兵库町商店街、狮王商店街、南新町商店街、常盘町商店街、田町商店街、片原町西部商店街、丸龟町商店街、片原町东部商店街八个小商店街构成。这八个小商店街的气氛又各不相同。比如，丸龟商店街里百货店、精品店多；狮王商店街居酒屋等饮食店多；南新町商店街因个人经营的店铺多，而有一种老商店街的氛围。这么长的商店街，想要一天内逛完进驻的所有商家应该有些困难。



高松中央商店街之兵库町商店街。（图片出自由香川县酒店旅馆生活卫生同业组合运营的“香川宿NET”网站）

大阪府的天神桥筋商店街全长二点六公里，除了地理长度仅次于高松中央商店街，由于其始建于江户时代初期，所以历史长度也仅次于高松中央商店街。日本有一所祭祀“学问之神”菅原道真的神社--天满宫神社，天神桥筋商店街就在这座神社附近。商店街在神社附近，其实非常符合日本商店街形成的原因。因为寺庙神社是参拜者往来的地方，所以从古代开始，人们就在寺庙神社附近展开商业活动。这也是上面讲到的安土桃山时代以前，商工业者为什么须对寺庙神社缴纳一定钱物的原因。天神桥筋商店街附近的寺庙神社不止天满宫神社一所，还有成正寺、正善寺、九品寺等佛教寺院。即使到了现代，天满宫神社每年举行的号称日本三大祭之一的“天神祭”仍为天神桥筋商店街带来不少商机。



大阪天神桥筋商店街（图片出自大阪观光局官网OSAKAINFO网站）

为了给商店街带来活力和商机，直到现在，日本全国的很多商店街都与当地的寺庙神社等连携，通过举行传统活动推动经济发展。而最近的商店街又有了新的连携“伙伴”。日本老百姓最喜欢的体育项目是棒球。关西地区的阪神尼崎站前十三商店街（由当地十三所商店街加盟）通过声援当地的棒球队，与当地的棒球队相互提携来发展商店街经济。东京都世田谷区的鸟山站前通商店街则是日本最早推出购物“积分”的商店街，通过购物积分还原顾客这种作法来发展商店街经济。相比与寺庙神社连携，声援棒球队及购物积分的这些作法都具现代特色。



阪神尼崎站前十三商店街之一的“尼崎中央商店街三番街”举行的阪神优胜纪念促销活动（图片：尼崎公式观光网）

日本商店街的现状

日本的商店街按商圈的范围可以分为近邻型、地域型、广域型、超广域型。中小企业厅从上世纪六十年代每隔五年对全国的商店街进行一次实态调查，调查结果显示，繁荣的商店街的比率在逐年减少，商店街的发展正在停滞或衰退。衰退的最大原因是顾客流向商品丰富、停车场完备、商场内汇聚了各种各样的服务设施、有空调、购物环境舒适的建在郊外的大型购物中心。所以，从经济效率性来看，商店街存在的意义变小了。但是，如果站在地域活性化、及地域住民的情感依托、地域住民生活的便利性来看，这些商店街存在的意义却不小。

老百姓追求的不仅仅是丰富的商品，应该还有地域的传统、文化、人与人的交流、城市的活力等。再怎么好的郊外的大型购物中心，都谈不上那个城市有魅力。城市的魅力其实在于那个城市的商店街。商店街不仅是商业场所，更是多种要素的复合体。热闹、有人情味、童年记忆、在商店街可以获得各种生活信息等，这种商店街才是城市魅力之所在。以神户元町商店街为例，这个有着一百四十多年历史的商店街，很多店铺已有上百年的历史。但是近几十年也因一些大型商业设施的新建而导致顾客减少，曾一度走向衰退。



神户元町商店街每年夏季举办“夜市”（图片：元町商店街官网）

为了让商店街充满活力，元町商店街一年中要举行各种各样的活动。四月份就开始在商店街挂起象征男孩“鲤鱼跳龙门”的鲤鱼旗，为五月份的男孩节做准备。写有孩子们愿望的鲤鱼旗挂满一条商店街，被称为“鲤鱼旗之路”。四月～五月，商店街举行元町儿童绘画展，这个儿童绘画展已有将近三十年的历史。五月份也许因为春暖花开，气候适宜，在一年中的活动也最多。五月份还有持续了三十多年的“茶会”、“男孩节歌唱会”、“黄金周纪念摄影会”、“元町艺术家们的艺术展”等。七月份是持续了三十六年的“元町夜市”，长达一公里多的夜市屋台有一种压卷之美。十月份是“元町音乐周”，在商店街搭起的临时舞台上，演唱者与观众互动，音乐把大家连在一起。另外十月份还有万圣节活动。十一月份是西班牙吉卜赛人的舞蹈会，十二月份是圣诞节彩灯活动。

通过元町商店街一年中举行的各种活动可以看出，商店街植根于地域，为地域发展倾注了很多努力。从另外的角度来看，商店街更注重地域的诸般事情及与地域居民的互动。如果地域衰退的话，商店街也会衰退。为了商店街的发展，让地域充满活力是前提条件。





近邻型商店街的便利性

因为日本是高龄社会，比起建在郊外，需要开车或乘坐公共交通才能到达、利用的大型购物中心，离家近的，一个人坐轮椅便可以去的近邻型商店街，或者，一个电话就能送货上门的商店街的存在价值不容小窥。以笔者住居附近的水道筋商店街为例，这个建于大正时期（1912～1926年）的商店街，建筑物现在也变的老朽，商家及顾客的大多数也都是高龄者。这样一个外形不太美观的商店街还挺热闹。有的，甚至不是为了买东西而来水道筋商店街。比如，放学回家的小学生们，明明商店街旁边就是回家的路，却偏要从商店街穿过。已经过了午饭时间，身着西装的会社营业员一边啃着饭团一边从商店街穿过。地域的商店街对于当地的人们来说，也许不仅仅是购物的地方，更是人们情感寄托的地方。

水道筋商店街虽不大，但却也可以称的上“五脏俱全”。卖蔬菜水果的、卖服装的、豆腐店、寿司店、面包店、西餐店、药妆店、整体院、药店、银行等日常生活需要的东西，在这里差不多都能搞定。最主要的是，这里的商家与顾客的关系，更像是朋友或亲戚关系。笔者有一次看到水道筋商店街的一家旧货店门口挂着一件款式不错的衣服，我冲店里喊了一声：“请问有人吗？”没人回应，我又喊了几嗓子，结果离旧货店十米左右坐了一群老太太，其中的一位七十多岁的日本老太太对我说：“在这里呢”。我把衣服拿过去问她：“真的只需二百日元吗”，老太太答：“你要是给我五百或一千日元我也收哦，哈哈……”，说完，爽朗地笑了起来。笑完后又问我：“你穿吗？”当得到肯定地回答时对我说：“这个号码可能不适合”。比起日本百货店恭恭敬敬地态度、背教科书式的对应方式，商店街的待客方式可能更接地气。特别是这种离家比较近的近邻型商店街，与中国的步行街、贸易市场有相似之处。



水道筋商店街的利用者中老年人居多



水道筋商店街的食品店



已有九十五年历史的水道筋商店街酒类专卖店的招牌



水道筋商店街还能看到日本已不常见的修理鞋子、皮包的店铺



水道筋商店街的牛肉专卖店

结语

日本的商店街有历史、有文化底蕴、有人情、有故事。要来日本旅游的你，别忘记到当地的商店街转一转，也许，能有意想不到的收获。

标题图片：神户元町商店街入口

撰文：张燕波

图片提供：除特别注明外均由作者拍摄

转载自JST客观日本编辑部