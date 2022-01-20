日本的学校供餐，全球效仿的模式（一）：最初起源自一座寺庙

日本进阶

日本的学校供餐已经发展到被公认为世界第一的程度。虽然大多数日本人都没注意到这一点，但前来参观的外国人无一例外会感到吃惊。

令人惊叹的日常供餐风景

一到中午吃饭时间，负责当天发放供餐的值日学生就会穿上白色的围裙，将餐食从厨房运到教室，并在教室里为所有人的餐盘盛上米饭和配菜。吃之前大家会双手合十，齐声说“我开动了”。

学生吃饭的间隙，营养老师会来到教室，简单地介绍一下当天菜单使用的食材、菜单的内容、营养成分和用餐礼仪等。

吃完后，当天的供餐值日生负责回收所有人的餐具，再送回厨房。无论是7岁的小学一年级学生，还是15岁的中学三年级学生都会做这样的值日生，负责供餐的发放和回收餐具等工作。

来自德国的教育工作者看到这一幕，还以为他们看到的供餐场景是学校为了供外国人参观而特意准备的。

当他们知道在午餐那个时刻，日本全国的中小学都在做同样的事情之后，他们简直惊呆了。



东京都小平市的一所小学的学生正在给同学分发午餐。一到中午时分，日本全国各地的小学都可见到这样的风景

日本的学校供餐已有130多年的历史

日本的学校供餐始于1889年，距今已有 130多的历史了。当时日本还处于拼命追赶西方文化和引进技术的明治时代，但当时日本全国热衷的就是教育，即使在最贫穷的农村地区，儿童也有学上。

当时位于山形县鹤冈町大督寺一角的私立忠爱学校是附近孩子们就读的学校，午餐时，孩子们会拿出自己带来的饭团或便当吃，但家境贫困的孩子则无法带午餐，只能挨饿。

看到这种情况的寺院住持觉得没有饭吃的孩子很可怜，于是开始为没有午饭的孩子们提供饭团、烤鱼和腌菜，当然这些都是免费的。

据说这就是学校供餐的起源。这种模式后来逐渐扩大到日本全国，各地都开始出现类似的学校供餐。



照片为明治22年（1889年）日本最初的学校供餐，菜品为饭团、咸鲑鱼和咸菜



日本最早提供学校供餐的私立小学——山形县大督寺内开设的“私立忠爱学校”



大督寺内还立有“学校供餐发源地纪念碑”

1945年8月，日本在太平洋战争中败北，国土化为一片废墟。城里的很多学校也都遭到了破坏，很少有孩子能自己带便当作为午餐。美国占领军得知这一情况后，开始将美国富余的粮食运到日本，作为学校的午餐提供给孩子们。

脱脂奶粉和纺锤形面包成为标准的学校供餐

战后，美国总统直接管辖的救济统管委员会向一无所有的日本运送了大量食物和衣服，其中包括日本人初次接触到的脱脂奶粉。

脱脂奶粉通过去除鲜奶、牛奶或特殊奶中的乳脂和水分而来，不仅方便保存，还含有大量的蛋白质、钙和乳糖等，营养价值很高。

学校的供餐中于是出现了用热水冲泡脱脂奶粉制作的牛奶饮品，从美国运来的面粉也被制作成面包当作供餐的主食，再稍微搭配一点点炖菜、鱼干或肉类等加工品。

即便如此，在什么都没有的年代，孩子们仍然吃得很香。

不过，只有脱脂奶粉是例外，因为之前没喝过，脱脂奶粉完全不符合日本人的口味。由于比较难喝，很多孩子喝的时候都闭着眼睛。有时候脱脂奶粉中还漂着葱末，孩子们喝的时候也会大呼小叫。

现在脱脂奶粉多被用来制作蜜瓜包和玛芬等甜点。



二战刚结束时的学校供餐，只有面包和脱脂奶粉

日本的学校供餐是因为贫穷而出现的

战后的日本极度贫困，食物匮乏，正因为如此，全国才全面实施了学校供餐，这做法后来便发展成为了现在日本学校供餐的基础。

学校供餐起初依赖美国的救援物资，不久后日本全国的农业和渔业地区开始提供当地收获的农作物和海产品，学校供餐的菜单也逐渐丰富起来。

上世纪1950年代，学校供餐的目的还是为孩子们补充营养，尚未摆脱战后贫困的影响。到了1960年代和1970年代，随着时代的发展，学校供餐的菜单也发生了变化。

因此，很多日本人都记得自己学生时代经常吃的学校供餐，在怀旧的同时，还会注意到有关营养教育的历史。（未完待续）

标题图片：直到上世纪50年代，学校供餐才在面包和奶粉之外增加了汤类

撰文/图片： 马场錬成（科学记者）

转载自JST客观日本编辑部