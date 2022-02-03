2021日本年度汉字

日本进阶

无论是人还是国家，都应了“无事是名马”这句话。我希望，到了2022年12月，清水寺的贯主会挥笔写下“稳”字。

得益于从古代中国传入的汉字，日本成为了“汉字文化圈”的一员。关于汉字的起源，20世纪日本最具代表性的汉字学学者、立命馆大学名誉教授白川静(1910-2006年)曾这样表示：

“神意，或者基于神意的‘王的行为’，不仅要通过语言的形式来传承，还要通过某种形式，将其固定在时间上，固定在事物上，并以事实化的形式表现出来。这样一来，‘王’是现实世界的秩序者的根据就成立了。

为了应对这种要求，文字应运而生，历史也随之翻开了第一页。用拟人的方法来说，文字站在了神话与历史的连接点上——以神话为背景，承继神话，并将其固定在了历史世界之中。所以，我们可以说原始文字是神的语言，是为了将与神同在的语言形态化、现在化而产生的。”

根据白川静教授的表述，汉字的确非常神圣。而这份“神圣的礼物”，日本人已经传承了大概一千五百年之久。

现如今，日本会在每年12月公布代表当年国家形势的“今年的汉字”。

挑选“今年的汉字”的方法，是由位于京都的日本汉字能力鉴定协会向全国公开征集。最终，由京都最具代表性的寺院“清水寺”的贯主（寺院内地位最高的僧人）森清范公布结果。届时，他会用毛笔在一张长1.5米、宽1.3米的巨大的纸上写下 “今年的汉字”。日本各大电视台都会向全日本现场直播森贯主的样子。

今年12月13日，森清范贯主用双手抱着的巨大的毛笔写下了汉字“金”——在今年夏季举行的东京奥运会上，日本代表团取得了27枚金牌（仅次于美国和中国代表团），为新冠疫情之下的日本带来一线光明。因此，汉字“金”以10422票，成为了“2021年日本的汉字”。

以下是得票排名第2位到第20位的汉字：

第2位：轮(举办东京奥运会)

第3位：乐(疫情形势逐渐好转，很高兴)

第4位：变(不断出现的新冠病毒变异毒株改变了人们的生活)

第5位：新(受疫情影响，人们不得不采取新的生活方式)

第6位：翔(日本职业棒球选手大谷翔平被评选为美国职棒大联盟最优秀选手)

第7位：希(疫情形势逐渐好转，生活有了希望)

第8位：耐(疫情之下，隐忍度日)

第9位：家(疫情肆虐，居家时间增多)

第10位：病(新冠病毒造成被感染者人数增加)

第11位：明(疫情结束，雨过天晴)

第12位：结(受疫情影响，家庭成员之间的联系有所加强)

第13位：祸(新冠疫情之祸)

第14位：五(举办东京奥运会)

第15名：密(疫情之下，禁止组织或参加多人聚会)

第16位：幸(疫情形势逐渐好转，看到了幸福到来的希望)

第17位：复(从新冠疫情的灾难中恢复过来)

第18位：苦(疫情给人们带来了很多痛苦的日子)

第19位：胜(很多日本运动员在东京奥运会上获得了胜利)

第20位：命(疫情让人们重新意识到了生命的重要性)

很显然，以上20个汉字中的很多都和疫情有关。众所周知，新型冠状病毒从2020年年初开始蔓延，直到此时此刻，仍在全球范围内肆虐。

我选择的2021年汉字是“低”。因为从很多方面来看，包括日本在内的世界各国似乎处于“低迷”的状态。

以日本为例，受新冠肺炎疫情的影响，人们的收入普遍较低。今年第三季度，日本的GDP增长率按年换算为-3%。疫情之下，学校教育也受到了很大的影响，孩子们的学习能力也有所下降。进入12月，原本会因为各个公司举办年会而热闹非常的街道异常萧条……所以，2021年给人的整体感觉就是“越来越低迷”。

然而，在日本人都在热烈的讨论“回顾一年的汉字”的时候，中国已经早早地公布了2022年的汉字——稳。今年12月召开的中央经济工作会议提出坚持“稳中求进”的工作总基调,对2022年经济工作提出了“稳字当头、稳中求进”的要求。由此可见，日本在向后看，而中国在向前看。

其实，我对2022年的日本和亚洲的期望也是“稳”。日语中有句话叫“无事是名马”。意思是，虽然跑得不是特别快，但是不伤不病，能让人骑得很稳的马才是好马。

年轻的时候，我非常希望自己能够成为一匹跑得很快的马。但随着年龄的增长，只要今天能做和昨天一样的事，今年能做和去年一样的事，就会感到幸福。所以，我认为如果2022年能成为平稳、平安的一年，那无论对我个人而言，还是对日本乃至整个亚洲而言，都将是一件非常好的事情。

通常情况下，很少有人能一直不生病，不受伤，身体健康的活到寿终正寝的那一天。绝大多数人都会在人生中经历疾病或者受伤。

国家也是如此。在第二次世界大战结束后的77个年头里，没有哪一个国家没有经历任何的混乱或者动乱，一直保持着安定的状态。任何一个国家，都是历经了千辛万苦才有今天的模样。尤其是自2020年以来的这两年，全世界都被新型冠状病毒所折磨，直至今时今日。

所以，无论是人还是国家，都应了“无事是名马”这句话。我希望，到了2022年12月，清水寺的贯主会挥笔写下“稳”字。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：2021日本年度汉字“金”（IC Photo）

转载自经济观察网