东日本大地震会重演吗？

日本进阶

根据京都大学名誉教授镰田浩毅的预测，南海海沟地震造成的损失将远远超过2011年的东日本大地震。

古今中外，造成一个国家或者城市衰落的原因，除了战争和饥荒，还有突如其来的天灾。比如，公元79年8月24日下午1点左右(也有学者认为不是这一天)，古罗马城市庞贝附近的维苏威火山突然爆发。火山碎屑流瞬间淹没了庞贝城，城内居民无一幸免。在我看来，人类历史上的众多灾难事件似乎都在提醒我们：人类可以无限度地支配地球，但终究敌不过大自然的力量。

我之所以会有这种感觉，主要是因为最近一段时间日本频繁发生地震。自1945年二战结束之后，日本放弃了一切战争和武力行为。从那时起，地震就成了所有日本人最害怕的事情。

今年10月1日至12月8日，日本境内一共发生了538次地震。这个数字已经达到了去年同期(244次)的两倍以上。我在东京写这篇文章时(12月12日中午)又发生了震度3的地震。

为了找到近期地震频发的原因，问了日本地震和火山研究第一人、京都大学名誉教授镰田浩毅。对此，镰田教授表示：

“众所周知，10年前的2011年3月11日，日本遭遇了一场震惊全球的大地震（东日本大地震）。从那之后，日本进入了地壳变动的时期。具体来说，日本所在位置下方的地壳，在9世纪的平安时代曾出现过松动。1000多年之后的今天，松动再次出现。从地球科学的角度来看，这种情况极其罕见。”

在这种情况下，所有的日本人都在担心，在不久的将来，像东日本大地震那样的地震还会再次发生吗？对于这个问题，镰田教授也给出了明确的回答。“很遗憾，对于不久的将来，悲剧似乎在所难免。首先，被称为‘大地震前兆’的‘慢滑移’（又称静地震）现象在日本各地频繁发生。所谓的慢滑移是指地壳以每年数厘米的速度下沉的现象。这种现象无法被地震监测设备捕获，只能通过GPS(卫星通信)设备进行监测。去年1月，东京大学和海上保安厅组成的联合研究小组发现，日本各地都发生了5至8厘米的慢滑移现象。

东日本大地震发生前2个月，相关部门也观测到了慢滑移现象。2014年，墨西哥发生大地震之前，慢滑移现象也曾出现。”

此外，镰田教授还指出：

“根据日本目前的地震观测的结果可以100%地断言，在以2035年为中间点的10年里，也就是在2030年到2040年之间，日本将遭遇和东日本大地震几乎同级别的超级大地震“南海海沟地震“。震区范围东起静冈县伊豆半岛，西至西九州宫崎县沿岸一带。也就是说，在如此广阔的地域，将发生震级约9.1级、最大震度7级的巨大地震。

地震发生后仅3分钟，位于太平洋沿岸一带的城市就会遭到高达34米（相当于10层楼高）的巨大海啸的袭击。到时候，这些地区的大部分人恐怕连避难的时间都没有。虽然日本列岛不会沉没，但必然遭受巨大的损失。”

在东日本大地震中，太平洋沿岸的海啸吞噬了15899条生命，造成的损失总额约达17万亿日元 (约合人民币9500亿元)。另外，地震引发了福岛第一核电站核泄漏事故，将日本进一步逼向了彻底崩塌的边缘。当时，包括中国媒体在内的各国媒体都对这场灾难进行了连日的报道。时至今日，相信很多人都还对此记忆犹新吧。

但是，根据镰田教授的预测，南海海沟地震造成的损失将远远超过2011年的东日本大地震。

“据我估算，遇难者约32万人，损失总额约为220万亿日元 (约合人民币123000亿元)。也就是说，南海海沟地震造成的各项损失约为东日本大地震的10倍。”

镰田教授认为，造成这场灾难的原因之一就是富士山的喷发。富士山位于离东京西100公里的山梨县和静冈县境内，高3776米，是日本最高的山。而且，正如其语源“不二山”一样，富士山是日本独一无二的象征。

然而，富士山不是死火山，而是休眠火山。据史料记载，自公元800年以来，富士山一共喷发了15次。最近一次是江户时代的公元1707年。当时，火山爆发后产生的火山灰直逼首都江户(现在的东京)，给当时的日本人带来了巨大震撼。

对于富士山的现状，镰田教授解释道：“现在的富士山已经积攒了近300年的岩浆。所以，它无论什么时候喷发都属于意料之中的正常情况。一旦喷发，将给横滨和东京带来厚达10厘米和5厘米的火山灰沉积。电力因此中断，电车和公交车等交通工具被迫停运。简单点说就是，我们要提前做好整个城市突然陷入瘫痪状态的心理准备。

如果把富士山喷发包括在内，受灾人数将达到6000万人。直到现在我仍然不愿意相信，如此恐怖的大地震，将会在2030年之后的某个时间袭击日本。

那么，对于这场地震，我们可以做些什么呢？对此，镰田教授解释道：

“很多人都在讨论日本应该如何‘防灾’，但老实说，对地震之类的自然现象，‘防灾’纯属痴人说梦。与‘防灾’相比，我们应该引入‘减灾’的概念，认真考虑如何减少灾害，哪怕减少1%到2%的灾害也好。”

在“减灾”方面，镰田教授个人都做了什么呢？他从手提包里拿出了“减灾三件套”——瓶装水、巧克力、还有手电筒。

“我们无法预知地震发生的精准时间，但在地震发生时，如果我们被困在了公寓的电梯里，凭这三样东西就可以撑三天。手机虽然也可以用来照明，但是手机的电量应该用于建立和外界的通讯。”

另外，镰田教授介绍，晚上睡觉的时候，他会在枕边放一个哨子。地震时，万一被困在屋内，可以吹哨子通知救援队。

从唐山大地震到汶川大地震，中国也经历过很多地震。明年是中日邦交正常化50周年，我希望中日两国能够在地震方面展开合作。

（原文于2021年12月公开）

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：2011年，日本大地震后（IC Photo）

转载自经济观察网