日本的学校供餐，全球效仿的模式（二）：曾经有过炸鲸鱼块

日本进阶

战败后的日本，粮食紧缺，为了改善孩子们的营养，“炸鲸块”就成了当时学校供餐中的一大代表性食物。

日本在太平洋战争中战败后变得一贫如洗，食物也十分匮乏。很多孩子都无法带午餐去学校，政府对此也无能为力。帮助日本孩子摆脱这种营养不良状态的，是脱脂奶粉、鲸鱼和牛奶。

拯救了日本儿童的脱脂奶粉

由于当时普通家庭均缺少食物，因此即使是城市里，人们一般也会在自家周围开垦土地，种植南瓜、玉米和番茄等蔬菜，同时也靠养鸡获得鸡蛋，新年和盂兰盆节时还会杀鸡吃肉。

战胜国美国看到这种情况后，从1950年开始紧急向日本运送了大量面粉和脱脂奶粉。将这些物资用于学校供餐，为日本的儿童提供援助。

脱脂奶粉是通过去除鲜奶中的乳脂和水分制成的奶粉，不仅方便保存，还含有大量的蛋白质、钙和乳糖等，营养价值很高，于是，用面粉烤制的纺锤形面包和用热水冲泡脱脂奶粉代替牛奶的饮品成了固定的学校午餐。

不过，脱脂奶粉对日本人而言非常难喝，简直难以下咽。笔者当年在学校也强忍着喝过，但那是一个什么都没有的时代，所以孩子们只能用面包和这种脱脂奶粉来填饱肚子。

当时的学校供餐只为孩子们提供了最基本的食物。

供餐突然出现了炸鲸鱼块

日本是四面环海的岛国。自古以来就有很发达的捕鱼方法，是一个经常食用鱼类贝类的国家。很多鱼类会洄游到日本列岛周边的海域，日本人一直捕捞这些鱼类作为蛋白质来源。其中捕捞效率最高的就是鲸鱼。

一头鲸鱼可以填饱很多人的肚子。而且鲸鱼不仅是身体各个部位的肉，鲸须、鲸鳍、鲸骨、鲸皮都可以食用，不会产生任何浪费。没有比鲸鱼更能被有效利用的食物了。

过去，日本有很多作为“鲸之町”而繁荣起来的渔村。每年一到季节就有很多鲸鱼洄游到日本的沿海区域，捕鲸因此而获得发展。沿岸的渔民全力致力于捕鲸，大型渔业公司还组成捕鲸船队到远洋去捕捞。从1950年代后半期开始，日本的学校供餐中出现了“龙田炸鲸鱼块”。

鲸鱼肉有一种特殊的臭味。因此要先用酱油和大蒜腌制生肉，然后再裹上马铃薯淀粉用油炸，这种烹饪方法被称为龙田炸。

有一条流经日本古都奈良县的著名河流叫龙田川，河流两岸是观赏红叶的胜地。鲸鱼的红色鱼肉和油炸时裹的马铃薯淀粉被比喻成龙田川的白色波浪和漂浮在上面的红叶，所以日本人将这种食物称为龙田炸鲸鱼块。

日本列岛所有的学校供餐中几乎都出现过龙田炸鲸鱼块。这是非常宝贵的蛋白质，以前只有脱脂奶粉、面包及少量咸菜和炖菜的菜单中增加了豪华的油炸鲸鱼，因此孩子们非常高兴。

据记载，鲸鱼肉占了日本人当时的蛋白质摄入量的40％，从中可以看出日本人是如何被鲸鱼拯救的。其中受益最大的就是学校供餐。

当时在学校供餐中吃过龙田炸鲸鱼块的人至今仍会充满怀念地谈论起这道菜，甚至还专门去寻找供应鲸鱼肉的餐厅。但后来国际上禁止捕鲸后，日本学校的供餐中便不再提供鲸鱼肉。

学校供餐中出现鲜牛奶

学校供餐中提供的脱脂奶粉虽然有营养价值，但太难喝。孩子们每次都要强忍着喝下去。所以从1958年前后起，一些市町村开始用牛奶取代脱脂奶粉。

牛奶受到了孩子们的欢迎，因此将脱脂奶粉换成鲜牛奶的市町村逐渐增加，到1964年，几乎所有的学校供餐中都开始全年供应鲜牛奶。最初供应180毫升，1970年开始增加到200毫升，位于牧区的市町村还有供应300毫升的。

牛奶是一种能很好地均衡多种营养成分的食物，除了蛋白质、脂肪和碳水化合物外，还富含日本人的饮食中容易缺乏的钙等矿物质及维生素A和B2等。

尤其是富含孩子成长所需的钙，因此成了学校供餐中不可或缺的食材。

医学证明，大量饮用牛奶的儿童体内的骨量更多，身高和体重也比不喝牛奶的孩子更高更重。（未完待续）



现在日本所有的学校供餐中肯定都有牛奶

标题图片：1952年前后的典型学校供餐菜品。包括纺锤形面包、脱脂奶粉、龙田炸鲸鱼块、卷心菜丝、果酱（出处：独立行政法人日本体育振兴中心）

撰文/图片：马场錬成（科学记者）

转载自JST客观日本编辑部