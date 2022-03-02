日本的学校供餐，全球效仿的模式（三）：出现集体食物中毒

日本进阶

学校供餐确保了所有孩子们最低限度的营养，并且随着经济的发展，菜单也变得丰富起来，孩子们的身高体重逐年增加，凸显了学校供餐的重要性。然而，这期间也遭遇过一次“强震”……

脱脂奶粉和鲸鱼曾拯救日本儿童

由于贫困家庭的孩子无法自带午餐到学校，寺院的住持等免费为这些孩子提供饭团、烤鱼和腌菜，日本的学校供餐自此开始。

日本在二战失败后，变得一贫如洗，家家户户都缺少食物，也几乎没有任何食材能用来为孩子们制作学校供餐。帮助日本摆脱这种困境的，是美国提供的脱脂奶粉和面粉。当时孩子们的午餐只有用面粉制作的纺锤形面包和代替牛奶的脱脂奶粉，学校供餐为孩子们补充了最低限度的营养。

上一篇介绍的“龙田炸鲸鱼块”为日本人贫瘠的饮食提供了宝贵的蛋白质。鲸鱼成为所有日本人的蛋白质来源，如果没有鲸鱼，日本就无法度过战后的粮荒。



高年级学生为低年级学生分配饭菜（1961年前后的场景，月刊《学校供餐》2021年7月号·注）

孩子们变得十分喜爱学校供餐

就这样，日本学校供餐的菜单随着日本在战后的发展逐渐变得丰富起来。有面包、牛奶和配菜，变得更加像午餐，制定学校供餐菜单的人也必须要有营养师资格。

被嫌弃难喝的脱脂奶粉也从1964年开始换成牛奶，最初供应180毫升牛奶，1970年开始增加到200毫升。孩子们的身高和体重逐年增加，学校供餐的重要性越来越高。

1976年学校供餐开始提供米饭。之前一直是纺锤形面包搭配牛奶，而从1976年起，米饭取代了面包。吃米饭自然要有配菜，而且必须是蔬菜和蛋白质均衡搭配，否则无法成为正在长身体的孩子们的午餐。

准备学校供餐菜单的营养师也必须由通过国家考试取得营养师资格的人来担任。类似的制度也迅速开始完善。

孩子是诚实的，学校供餐不好吃的话他们就不会吃，如果有剩饭就证明不好吃。不过，只提供孩子们喜欢吃的食物就无法保持营养均衡。必须设法确保孩子们能摄入维生素和矿物质等成长所需的营养成分。

制作菜单的营养师为此绞尽脑汁，但努力没有白费，孩子们变得非常喜欢学校供餐。在被问及“什么是快乐的饮食”时，孩子们给出的回答中学校供餐遥遥领先，达到家庭晚餐的近2倍。不过，日本的学校供餐也曾遭遇过一次“强震”。



教室里备有盛放消毒液水盆，供餐值日生和老师洗手消毒（1962年前后的场景，月刊《学校供餐》2021年7月号·注）

O-157大肠杆菌污染学校供餐

那是1996年7月10日，暑假即将开始。在大阪府堺市的中小学里，孩子们像往常一样开心地吃了学校的午餐，放学时活力满满地离开了学校。但第二天开始有学生说肚子不舒服。

从7月12日傍晚开始，因腹泻和腹痛而到医院就诊的孩子多了起来。医生觉得这种情况不太正常，于是向保健所报告，结果发现相同症状的患者遍布市内的各个医院。

保健所立即怀疑可能是一起集体食物中毒事件。患者大多是孩子，而且症状相同，学校供餐受到怀疑是必然的。

保健所立即对患者实施了便检。7月14日宣布，从13位患者的便检中检测出肠出血性大肠杆菌O-157。这是一种大部分日本国民此前完全不了解的病原体。那么这种病原体为什么会突然引起食物中毒呢？

该消息成为一条重磅新闻，在日本全国引起了轰动，7月23日一名10岁女童因此而死亡，8月16日又有一名12岁女童死亡。在此期间，因腹泻、发烧和腹痛等症状而就医的人合计达到9700人，其中500多人住院。

O-157究竟是什么？

O-157是肠出血性大肠杆菌，不过即使知道了名称，也依然没人知道这到底是什么。据专家介绍，这是一种能在人体内产生“Vero细胞毒素”的大肠杆菌，主要寄生于牛的肠道中，也会附着在牛的皮肤上。

为什么这种细菌会突然在日本出现呢？据专家调查，大量养牛的美国和澳大利亚的牧场附近偶尔会发生O-157引起的食物中毒事件。原因是牧场牛舍中的粪尿与水一起流到外部，不知不觉间经口进入了人体内。

由于日本从美国等地进口大量牛肉，因此推测可能是进口牛肉上附着的O-157扩散到日本各地，引起了食物中毒。

随着饮食变得丰富，日本开始从美国等地进口牛肉，因此出现了这种新型的食物中毒现象。



O157（肠出血性大肠杆菌）的电子显微镜照片

为何学校供餐会引起食物中毒？

随后，当地政府详细调查了感染源，最终宣布基本可以确定病毒来源是学校供餐中提供的食材萝卜苗。沙拉中的生萝卜苗上附着的O-157导致在学校供餐中食用这道菜的孩子产生了食物中毒。

这遭到了萝卜苗生产企业的强烈抗议。因日本全国的消费者在很长一段时间内不再食用萝卜苗，甚至出现了生产萝卜苗的企业倒闭的情况。

与此同时，还对学校供餐厨房的卫生管理情况进行了检查，调查工作人员是否认真清洗了萝卜苗，以及营养师是否对食材进行了妥善管理。这件事成为日本重新审视学校供餐卫生管理状况的重大转折点。全国各地纷纷开始检查学校供餐厨房，这也为学校供餐带来了前所未有的重大改善。

19年后因后遗症死亡

就在这起让全日本陷入恐慌的O-157学校供餐食物中毒事件已经被彻底遗忘时，一名当年在小学一年级时遭遇这起食物中毒事件的女性于19年后的2015年（25岁）因后遗症去世。

当时这名小学一年级的女孩经过住院治疗后症状消失，出院后继续健康地上学。然而在食物中毒8年后就读初中时发现患上了肾血管性高血压。

肾脏是通过控制盐分和水分的释放量调节血压的器官，如果某些原因导致肾脏内的血流减少，就会分泌使血压升高的激素，从而引起高血压状态。

这位女性通过服用降压药并定期体检，一直过着正常的生活。但有一天她在家中睡觉时突然吐血，被家人发现后送往医院，次日因脑出血去世。（未完待续）

【参考资料】

（注）月刊《学校供餐》为全国学校供餐协会发行的学校供餐专业期刊。

标题图片：1976年学校供餐开始提供米饭

撰文/图片：马场錬成（科学记者）

转载自JST客观日本编辑部