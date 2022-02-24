我的求职日本经验分享——迄今最全面的日本求职攻略！

日本进阶

在憧憬来日本工作和生活的年轻人当中，绝大多数人都选择了先留学再求职的路线。这是一个非常稳妥的选择，但却不是来日本的唯一方式。看看作者的经历吧。

2019年9月，非日语专业、无留日经验并且身在国内的我，通过两个月的求职活动，幸运地斩获了三个日本的工作offer，并于同年12月移居日本，实现了自己的梦想。

今天，我想跟大家分享一下我的实际经历，为疫情结束后想来日本的朋友们提供一些参考。

是留学还是求职？

对于身在国内的应届生或是职场人士而言，来日本工作和生活的途径往往有三种：语言学校、读大学院（包括MBA）和直接求职。我想具体聊一下这三种途径，以方便大家设计最适合自己的来日路线。

第一种，是先申请语言学校。语言学校是开设在日本、专门针对外国人的日语培训机构。语言学校可以提高你的日语水平，但是本身并不提供学历证书。

不论是留学还是就业，如果你已经具备了所需的日语级别和基础的会话能力，我个人认为语言学校是不需要的。对于想来日本留学但日语水平还不够的同学来说，语言学校也许可以起到过渡作用，但是在报考前要从多个途径收集一下学生反馈，注意甄别。

第二种，是直接报考大学院或MBA。大学院非常适合应届毕业生申请，而MBA则更适合有2-5年工作经验的在职人士。

日本的“大学院修士”相当于国内的研究生院的硕士（注意：日本的“研究生”则更接近国内的旁听生）。来日本读大学院对于没有工作经验但很想来日本工作的人而言，是很好的途径。不过熟悉日本职场之后会发现，身边读过大学院的同事很少，大部分都是本科毕业就工作了。而且研究生的应届生待遇往往与本科应届生相差无几，如果已经在日本读了大学，则需要考虑一下投入产出比。

对于有工作经验、并不想念硕士的职场人士而言，读一个日本的MBA也是很好的来日途径。日本的MBA学费相较于欧美而言非常划算，但有利就有弊，日本的MBA项目在国际上排名很低。如果毕业后想回国或者去欧美国家工作，那日本的MBA可能不是太好的选择。

需要注意的是，日本职场里的MBA很少，因为大部分公司更看重实战经验。如果之前没有在日本的留学工作经验，建议还是报考知名度非常高的学校，比如庆应、早稻田以及一桥。



庆应大学毗邻东京塔，提供的MBA项目在日本较为知名

第三种，是直接转职。

直接转职就是指在国内直接申报日本的职位，成功通过笔试面试之后，申请工作签证来日。这种方法从时间和现金流的角度来看，是最经济实惠的。但从成功案例来看，也许是三种路径中最罕见的一种。

直接转职适用于在国内拥有至少3年以上工作经验，并且具有日语基础（通常至少是N2及以上）的人。如果想从国内直接跳槽到日本大企业，一般需要本科或者研究生就读于国际知名院校，并且在世界500强之类的知名企业里工作。

你既可以直接在心仪的公司官网上投简历，也可以通过猎头或者转职网站来寻找合适的职位。在日的外企咨询公司大部分是通过官网直接招聘，而普通外企和日企则更多通过猎头或者转职网站发布职位信息。从应聘者的角度来看，猎头和转职网站的成功概率会比官网直投更高。

日本比较知名的转职网站有：リクルート（Recruit）、Doda、MyNavi、BizReach和JAC。这些网站都各有所长。从我的求职经验来看，MyNavi上面的初级岗位较多，更适合职场新人，当你上传简历并且登录自己的求职偏好之后，会有各家猎头来联系你。BizReach更偏向管理职位或者拥有专业技能的岗位，外企比较多。JAC则是顾问式的，注册之后会有专门的猎头对接，根据你的简历，帮你介绍合适的岗位。

应聘日企时，一般有笔试和面试（近年也有不需要笔试的公司）。除咨询公司以外，大部分公司的笔试类型都是SHL公司的玉手箱测试题，大家可以通过参考书来练习。

跨国应聘时，面试大多是在线上进行。在疫情之前，有些公司会要求应聘者去现场参加面试，到了终面这轮，有的大手甚至会出往返机票钱。面试细节与我的个人经验将在下一节具体展开说明。

通过直接转职，拿到内定书之后，工作签证和居留申请一般都是由公司找中介帮忙申请，应聘者只需要准备材料即可。签证细节将在第三节具体展开。



决定定居日本的那个瞬间

来日经验分享

先来谈谈直接转职。2019年，我在跨国转职的前后两个月里，投了10家公司，其中有6家进入面试环节，一共拿到了3个offer。想跟大家分享我的三个面试技巧，希望能够帮助更多人成功转职。

首先，找对行业非常重要。求职时，工作地点、所在行业和具体岗位这三个要素，一般最多只能同时换两个。因此，当你跨国求职时，工作地点已经发生了转变，所以申请跟现在相同的行业或者岗位，是比较明智的选择。其中，同行跨岗又比跨行同岗更容易面试成功。我本身是能源行业出身，但刚开始转职时没有经验，投的大多是外企咨询公司，于是全军覆没。但是当我把方向调整到能源甚至实业行业时，成功率几乎达到了百分之百。



面试成功后看到的夕阳

其次，通过失败积累面试经验至关重要。对于没有用日语工作过的人来说，日语面试的难度非常高。不管你事前准备多么充分，想要头两次就成功的概率是很低的。因此，大家在投简历时，需要安排好进度，不要一上来就投自己最想去的公司，可以先从第二梯队的候选开始积累面试经验。我当时面试第一家公司时，紧张地连自我介绍都磕磕巴巴，回答对方的问题时也异常紧张。对于自己没有准备到的题目，临场发挥的效果很差。但是通过两三次的面试之后，我逐渐掌握了面试的套路，也准备了几个逢场必讲的小故事，可以灵活应对各式各样的面试问题。

最后，面试时的姿态也不容忽视。在日本，很多公司是需要穿正装的。因此即使是线上的面试，大家也最好正装出席。在面试之前，准备好一套合身的商务西装，不仅能够应对各种面试场合，还能在面试官面前增添职业感、加强自信心。另外，平时和猎头、HR邮件往来时，要注意使用敬语，体现自己的日语沟通能力。面对面试官时，既要体现出谦逊有礼的一面，又要表现出积极自信的优点，让对方感受到你对工作的热情和专业性。不管面试官表情多么严肃，面试时保持微笑是非常重要的，既能让自己放松心情，也能赢得对方的好感。

不过，上述面试技巧有一个前提，就是大家对每一场面试都要做好充分的准备，包括对应聘行业及公司的研究、对常见面试题的事先准备，以及对面试进度的合理安排。机会只留给有准备的人，做足功课之后，面试自然就会顺利。

接着再来谈谈另一种选择，那就是报考日本MBA。其实在19年，除了直接转职，我还跨国报考了一个日本的MBA项目，并且拿到了录取通知书。在此一并分享一下我的经验，希望对想要考MBA的同学有帮助。

首先，要提前考下日语JLPT和托业（完全不需要英语成绩的项目除外）。建议大家在正式申请前一年就开始报考JLPT和托业，留足时间，以防需要刷分。日语的MBA项目一般要求N1以上的成绩，也个别是N2，大家可以根据需要准备。但是考虑到日后就业和申请永居，有能力的同学还是建议报考N1。另外，托业成绩证书本身目前已经没有了2年的有效期限，大家完全可以提前考好，方便留学和就业使用（对成绩有期限要求的学校除外）。

其次，要想好是报考英文项目还是日文项目。就我所知，早稻田和一桥都有英语MBA项目，并且在日本国内挺受欢迎。对于日语水平还不是很好的学生而言，英文的MBA项目也许更容易考上，但是因为平时缺乏日语练习，毕业后找工作时会困难不少。我当时考虑到就业因素，报考的是一个全日文项目，不过该项目在第一年还专门为留学生提供商务日语课程，考虑得非常周到。

最后，在日语申请资料上一定要下足功夫。MBA申请时一般需要提交职务履历书和研究计划书之类的申请资料，这些申请材料对于书类选考至关重要，一定要留足准备时间。有条件的同学，可以请专业老师对自己的写作进行指导或者检查，即使没有条件，也至少想办法找一下在日本的朋友帮忙检查语义语法。我当时在写这些申请资料时，感觉书面日语比口语和听力难了好多，写出来的句子往往冗长且容易出现语法错误。好在有位好友在日本工作，主动帮忙检查了我的申请资料，提供了很多修改意见，我才得以写出勉强过得去的计划书。



刚来日本时的全部家当

移居日本的准备

第一步是申请签证与居留资格。上文提到过，直接转职的情况下，大部分是由招聘公司负责签证与居留资格申请。这点大家在面试期间最好向HR确认一下，因为我就遇到过给了内定但不帮忙办签证的公司。

日本的工作居留资格有很多类型，白领转职一般有两种类型：技术人文，或者高端人才。高端人才的居留需要打分，日本移民局（出入国在留管理厅）上有具体的打分要求。达到70分以上，就可以申请高端人才，相对技术人文居留有一些优惠政策。如果大家能够达到70分，尽量申请高端人才，这样日后申请永居也会比较顺畅。

高端人才根据打分不同，还分为70分和80分两档。达到80分的话，只需待满一年就可以申请永居，而70分以上但不足80分的，则需要3年才能申请永居（此分数以申请永居时的打分为准）。

需要提醒的是，高端人才居留是与招聘公司挂钩的。也就是说，在拿到永居前，如果你想要跳槽，就需要再次打分，由下一家公司再次帮你申请高端人才居留资格。



公司

第二步是租房。入境日本时，如果是酒店地址，则不能登记居留（在留）卡。因此大家来日本前，需要准备好一个具体的住址。一般有两种解决方法：填写亲朋好友的住址，或者提前在网上租房。

我当时是通过办理签证的中介公司，提前在Good Stay网站上租好了monthly mansion，即按月租的房子。Monthly mansion一般会比普通的房子贵一点，但是会包水电，也不用走租房中介，非常适合刚来日本时过渡一下。

大家来日本后正式找房时，一般都需要通过房产中介，中介费一般是一个月的房租。建议大家提前在Suumo或者At Home上查找房源，了解市场行情。需要注意的是，日本租房除了押金，有些时候还需要额外支付礼金。礼金在搬家时是不会退回的，因此大家可以尽量避免要礼金的房子，或者干脆就通过UR和JKK这种官方机构找房，可以省去礼金和中介费。

不管在哪个国家，租房都是一件需要避坑的麻烦事。我个人的经验是，尽量选择离车站较近的住宅区。有条件的话尽量住钢筋混凝土的mansion，隔音和治安会比木造或者铁骨造的apartment好很多。



精挑细选后租到了风景很好的房子

以上就是我求职日本的经验分享。在转职的那两个月里，我获得了来自朋友、同事、猎头和网友们的很多支持和鼓励。通过这次的经历，我也深刻地体会到，即使是一个人的小小梦想，也要靠很多人的帮助才能实现。

希望我的经验分享，有朝一日也能帮助到其他为梦想而奋斗的人。

撰文/图片：酱克羊

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