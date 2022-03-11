京都的小众神社，异世界的入口

日本进阶

作为日本的千年古都，京都总是在各种文艺作品中笼罩着一层魔幻的色彩。这里有着太多奇幻的传说，甚至日本民间有传言，通往另外一个世界的入口就在这座城市。今天就介绍两处有名的结界地给大家。

满目苍凉的大岩神社

大岩神社位于伏见的大岩山，与京都知名观光地伏见稻荷大社处于同一个区。然而，比起后者在外国游客中的名气，这里却鲜为人知，即便是在京都走街串巷的本地出租车司机，大部分也不知道这个地方。神社位于大岩山，因此得名大岩神社，从最近的藤森车站步行到这里大约需要36分钟左右。





在大岩山的山顶，有一大一小两块石头，大石头叫大岩男神，小的叫小岩女神，这两块石头被供奉为大岩男神和小岩女神的御神体(*1)，祭祀于大岩神社，两位神明同时也被认为是大岩山的山神。在传说中，男神和女神生病后互相照顾彼此直至痊愈，故而两位神祇也被人们认为是疑难杂症之神，尤其是治疗结核病，因此在过去常常有人来这里祈求疾病痊愈。由于这里曾经经历过一次山火，所以关于大岩神社的创建及沿革现在已经没人说得清了，这也为神社增添了不少神秘色彩。坊间有着不少传言，有人说这里是古代都城的遗迹，也有人说这里是伏见深草地区的能量场，日本的幽灵爱好者也常常在这里玩类似于笔仙的游戏，据说最后都被吓跑了。

大岩神社最有名的便是一大一小的石雕鸟居了，这两座鸟居是由日本知名画家堂本印象雕刻并捐赠的。顺便提一句，堂本印象在京都有自己的美术馆，有极为独特的个人风格，建议大家有机会可以前去一看。鸟居上有男神女神像以及一些纹样，纹样看起来与日本的神社格格不入，颇有东南亚风情，充满了堂本印象的艺术色彩。









沿着鸟居继续向上，便能看到2018年那场台风留下的痕迹。这里强烈的废墟感能让人直接感受到台风对它的破坏，朱红色的粗壮鸟居从底部直接被吹断，倒在一侧。堂本印象捐赠的小鸟居也没能在这场台风中保存下来，雕刻着神灵名字的牌匾则靠在断掉的鸟居底座旁。



被台风吹断的朱红色鸟居

大岩神社之所以有一种强烈的荒凉废墟感，是因为这里没有专门的管理员，方圆两三公里内也没有任何住户，神社的维护都依靠当地的居民，他们常常会带些水和食物过来供奉神明。

说是完全没有住户，也不准确。这里常年有一只玳瑁色小花猫住着，一点都不怕人，经常能在神签边和神龛附近看到它。都说猫咪是神的使者，这只玳瑁色小猫一定也是在默默地守护着这座神社吧。

地址：京都府京都市伏见区深草向原町89-2





杉林深处的贺茂神社

第一次发现这个神社是在油管（YouTube）的Anna Film Production这个频道。它隐藏在一大片笔直的杉林中，罕有人迹，从参道的方向往神社看去，就像通往另外一个世界的入口，所以这里也被称为京都的异世界入口。



贺茂神社的参道（提供：KyoLens）

位于京都的北区还有一座很有名的神社叫上贺茂神社，不熟悉京都的人常常会把这两个神社搞混。这两个神社供奉的都是贺茂别雷神，除此以外就没有什么相关之处了。当然，也许很久很久以前，它们是有一些关联的，但已经无迹可寻。

据说一千多年前，三条天皇勅愿命人建造了这座贺茂神社，后来由于被战火烧毁，又重建了一次，现在看到的就是于1783年重建后的神社。虽然神社位置偏远，隐秘于杉树林中难以被发现，但在附近的居民间其实非常有人气，大家常常会来参拜。后来因为出现在油管频道Anna Film Production上，被越来越多的人熟知，渐渐多了一些人烟，不过到访此地的大部分还是摄影师。

贺茂神社隐藏于郊外的杉树林中，附近没有任何公共交通可以直达，所以建议开车前来参拜。跟着导航上山后，可以看到一个铁门，贺茂神社的真身就在这座铁门后约1公里处。铁门的主要作用是防止山里的野兽下山流窜，所以进门后一定要记得把铁门锁上哦。

继续前行一公里左右，就可以从层层杉树中隐隐约约地看到神社的影子了，再走几步，映入眼帘的是一条笔直的参道和一座鸟居。因为平时来参拜的人不多，非常安静，所以这里的参道和鸟居都被厚厚的青苔所覆盖，更是为它增添了一层神秘感。参道两侧高大笔直的杉树遮挡住了一些光线，阳光顺着密密的杉树干照射下来，形成了一束束粗细相间的光柱。





登上约150级台阶后，回头再看一眼参道，面对面的石狮子、两侧的杉树林、远处的鸟居，共同构成了一幅平衡的画面，在这里能感受到人们常常提到的日式美学——幽玄、风雅、无常、寂寥。森林中传来的阵阵鸟鸣声，透过树叶缝隙洒下的斑驳阳光，这一切都使神社的空气中充满了神秘的庄严感。



被青苔覆盖的贺茂神社 （提供：KyoLens）

由于神社所在地区降雪量非常大，为了保护神社的建筑，神殿被建造在覆屋(*2)之中，覆屋里则有三座神社，分别为贺茂神社、贵船神社和熊野神社。我认识的一位日本摄影师曾说这里的冬天有着震撼心灵的美景，下雪时大雪落满整片杉树林，贺茂神社的世界变得一片雪白，不愧于异世界入口之名。在我心中，冬季的贺茂神社必然是京都不能错过的美景。





地址：京都府京都市右京区京北中江町传土16-2

撰文：京都的小豆豆

文内图片：作者/KyoLens

标题图片：贺茂神社的参道与石狮子（KyoLens）

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