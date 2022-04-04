日本进阶

“能给世界带来和平的大国”，是全人类的共同期望。

人类究竟要到什么时候才能彻底停止战争？

这个问题，似乎从地球上出现人类文明的那一刻开始，就一直存在。在面对这个问题的时候，人类历代祖先都无一例外地发出了一声叹息：“肯定不是现在。但是，将来人类一定会进步，一定会建立一个没有战争的、和平的、幸福的世界！”

然而，遗憾的是，直到2022年3月的此时此刻，古今中外所有前人的殷切期望，仍然没有实现。

回想过去，我们不难发现，人类的历史就是战争和动乱的历史。人类之所以会不断的陷入战争和动乱的状态之中，我认为这与人类的DNA有着密不可分的关系——智人（现代人的学名）是在拥有46亿年悠久历史的地球上生存的最新系生物，因此具有46亿年生命体进化所积累的DNA。

这就是所谓的“生存本能”。但是，这种本能很容易变成“斗争本能”，从身体的某个部位一定会发出内在的声音：为了让自己生存下去，就必须打倒周围的他人！我们也可以把这种本能称作“弱肉强食的本能”。

19世纪俄罗斯作家费奥多尔·陀思妥耶夫斯基笔下人物“佐西马长老”（《卡拉马佐夫兄弟》（1879年））曾说过：“人们一定会互相残杀，一直杀到世上只剩下最后的两个人为止。就连这最后的两人由于骄傲也不能克制。于是，那最后的人将残杀那倒数第二个人，然后再自杀了事……”换句话说，人类这种生物，一定会相互厮杀直到只剩下最后一个人。1881年，陀思妥耶夫斯基留下这个令人毛骨悚然的预言，然后悄然离开了人世。

与陀思妥耶夫斯基并称“俄罗斯文豪”的列夫·托尔斯泰，也是一位对人类和战争进行过深入考察的作家。在其创作的以1812年卫国战争（拿破仑战争）为中心的长篇小说《战争与和平》（1869年）中，托尔斯泰这样写道：“战争不是请客吃饭，而是生活中最丑恶的事情。我们应当充分了解这一点，不要把战争当成儿戏……”托尔斯泰是一位理想主义者，在20世纪坚决反对日俄战争(1904至1905年)，于1910年离世。

为了让20世纪成为“和平的世纪”，我们的前辈们从19世纪末到20世纪初开始，举办了两项国际性的活动。

其一，以法国人皮埃尔·德·顾拜旦男爵为发起人的“和平的庆典”奥运会。第一届奥运会于1896年在希腊文明的中心雅典举办，此后每四年举办一次。顾拜旦男爵表示，奥运会的意义不在于必须取得胜利，而在于参与。换句话说就是，人类应该重视的不是斗争本能，而是相互合作的精神。

其二，根据瑞典化学家、发明家、工程师阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的遗言，自1901年开始设立“诺贝尔奖”。诺贝尔将自己发明的炸药用于矿山开采，从而获得了巨额的财富。但是，随着自己的发明被用于战争，他渐渐意识到“所有尖端技术都被用于战争”。因此，一生未娶的诺贝尔想要用自己的巨额遗产为后世的和平做出贡献。

20世纪就这样拉开了序幕，但人类的种种作为却一直和顾拜旦男爵与诺贝尔的“愿望”背道而驰。众所周知，20世纪发生了两场被称为“世界大战”的战争。其他大小的战争也在世界各地不断发生。所以，20世纪是名副其实的“战争世纪”。

20世纪末，美国哈佛大学教授萨缪尔·亨廷顿撰写的《文明的冲突与世界秩序的重建》(1996年)一书风靡全球。亨廷顿教授在书中预言，21世纪将成为“基督教文明VS伊斯兰教文明”的“冲突世纪”。

这一预言在2001年就在“9·11事件”中得以应验。美国小布什政府以“中东民主化”为目标，发动了阿富汗战争和伊拉克战争。然而，结果却是引发了中东地区的进一步混乱。

亨廷顿教授在2004年（离世4年前）出版了《我们是谁：美国国家特性面临的挑战》一书。这部遗作满载着他对美国的拳拳热爱之情，在分析美国的过去和现在的同时，他预言21世纪美国的关键词将会是“分裂”：“在二十世纪结束时，对于国家特性和国民身份的重要性以及美国在世界上应起的作用这样一些问题上，美国精英与公众之间存在着重大意见差距。相当多的精英人士日益脱离了民众，美国公众对政府日益感到了失望。”最后，亨廷顿得出了如下结论：“由于人们看到了美国又容易遭受袭击，需要大力确保本土安全，认识到美国是生存在一个大体上不友好的世界之中，这样就会更加关心国家的安危，从而使美国人的国家认同感进入一个新的不同的阶段。”也就是说，在21世纪，无论什么地方发生战争，美国都不会介入。所以，我们所看到的21世纪的世界，就是一个“被美国无视的世界”。

另一方面，在21世纪迅速崛起的中国又将如何呢？

3月5日，中国国务院总理李克强在全国人民代表大会上发表政府工作报告时指出：“我们要坚持独立自主的和平外交政策，坚定不移走和平发展道路，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。推进落实全球发展倡议，弘扬全人类共同价值。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，愿同国际社会一道，为促进世界和平稳定与发展繁荣作出新的更大贡献！”

“能给世界带来和平的大国”，是全人类的共同期望。与此同时，尽管期望可能会落空，但我仍然衷心的期望，21世纪会成为一个“人类停止战争的世纪”。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：东方IC

转载自经济观察网