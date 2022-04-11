日本的学校供餐，全球效仿的模式（五）：取得巨大进步的日本学校供餐

日本进阶

除了德育、智育和体育之外，日本的学校还通过供餐，确立了食育在学校教育中的地位。

日本的学校供餐最初是为营养不良的孩子提供午餐的一种方式。学校供餐从战后不久便开始，经过经济高速增长时期，随着日本成为一个更加成熟的国家，学校供餐的内容也逐渐变为高质量的食谱，有时还会出现豪华食谱。学校供餐至此迎来了成熟期。

随着时代的发展，普通家庭的饭菜种类也变得丰富起来，家庭餐厅的数量逐渐增加，美国的麦当劳等快餐进入了日本。外出就餐时总是吃自己喜欢的食物，很容易摄入过多的卡路里。

另一方面，父母双方都工作的家庭迅速增加，全家一起围坐桌前就餐的机会逐渐变少，家庭成员分别单独用餐的场景越来越多。这种现象在日本被称为“孤食”。

不吃早饭就去上学的孩子也越来越多。年轻人的生活环境混乱，不吃早饭的人在各个年龄层都不断增加，女性的“瘦身愿望”变得更加强烈，导致以减肥为目的的不健康饮食生活逐渐蔓延。

想吃什么就吃什么，什么时候想吃就什么时候吃。这种生活方式的随意趋势蔓延到了儿童中，肥胖儿童的数量开始增加，而这些孩子长大后，伴随着与生活方式有关的疾病开始增加，导致相关的应对措施也成为了国家的重要课题。



1890年前后的学校供餐



1947年前后的学校供餐



1960年前后的学校供餐



1980年前后的学校供餐



现在的学校供餐

“食育”的概念与学校供餐的大胆转变

日本政府于2005年制定了《食育基本法》，同年4月1日开始实行营养教谕制度。这是一项将学校营养师升级为教师的措施。

那么，到底什么是“食育”呢？

作为生活的基础，日本的学校一直教导学生重视智育、德育和体育。

智育授予学生广泛的知识，德育授予学生修养和礼仪，体育授予学生强健的身体。《食育基本法》又为学校的教育增加了食育。旨在传授学生饮食知识、选择食物的能力以及健康的饮食生活。

学校供餐被定位为这种食育的起点。因为学校供餐是学习食育的地方，目的是通过从小学习食育来帮助人们预防与生活方式相关的疾病。因此，在小学和初中，我们的教育如下：

对食物心存感激，珍惜粮食；

不挑食，注意营养均衡；

认真遵守用餐礼仪；

学习饮食的重要性，保持身心健康；

学习食品安全和品质，掌握选择食品的能力；

学习并了解地区产物的历史和饮食文化。

负责制定学校供餐菜单的营养师升级为营养教谕（专职），成为负责食育的教师。之前以营养师的身份负责学校供餐的工作人员变成了教师，还可以担任班主任或者校长。

而且食育还可以通过其他科目学习，比如国语、算数、社会、科学和家庭课等。国语课可以学习饮食文化，算数课可以学习计算卡路里，社会课可以学习世界饮食史，科学课可以学习营养成分和身体机理，家庭课可以学习烹饪方法，总之可以从方方面面进行学习。



全国的学校营养师汇聚一堂举行研修会，学习食育

“食育”一词是什么时候出现的？

日语中有很多词来自中国。日本学习了孔子、孟子和庄子等中国古代思想家留下的名言，笔者之前一直认为，“食育”一词应该也来自中国。但据武汉理工大学的研究生调查，没有在中国发现“食育”这个词。

“食育”一词是日本福井县的石冢左玄于1896年首次提出的。

石冢左玄1851年出生于福井市子安町（现在的福井市宝永4丁目），学习了汉方医学。拥有医生和药剂师的资格，是一位担任陆军药剂监的医生。

他在1896年出版的《化学食养长寿论》中提出，“家有学龄儿童的人应该认识到，躰育（体育）、智育和才育全部取决于食育”，与体育、智育和才育并列提出了“食育”一词，强调了饮食的重要性。

左玄认为，关于食物的营养、安全、选择方式和组合方式的知识以及以此为基础的饮食生活能培养身心健康的人，强调了饮食教育的重要性。

日本文部科学省采纳了这种观点，将食育确立为常规教育科目，在学校负责该科目的就是营养教谕。

日本的学校供餐食谱必须全部由学校营养师制定。目前日本大约有12000名学校营养师，其中约60％已被提升为营养教谕，其他学校营养师今后也会陆续晋升为营养教谕。

就这样，学校供餐不仅确定了负责的营养教谕，还在食育这门学科中确立了基本地位，取得了巨大的进步。

下次将为大家介绍日本的学校供餐是如何取得进步的。（未完待续）

标题图片：以蚕豆为题材的小学低年级食育课堂

撰文/图片：马场錬成（科学记者）

转载自JST客观日本编辑部