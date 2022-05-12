“悲观论”笼罩日本汽车业界

日本进阶

进入21世纪之后，日本制造节节败退，时至今日，众多“JapanBrand”（日本品牌）早已不见了踪影。当下，有着日本技术“最后堡垒”之称的汽车制造业，也开始出现类似的情况。

半导体、电视、电脑、手机……曾几何时，日本厂商制造的这些产品席卷了全球市场，业界公认“JapanasNo.1”（日本制造首屈一指）。但是，进入21世纪之后，日本制造节节败退，时至今日，众多“JapanBrand”（日本品牌）早已不见了踪影。

当下，有着日本技术“最后堡垒”之称的汽车制造业，也开始出现类似的情况。

日本的丰田、日产、本田汽车公司并称燃油汽车领域的“三巨头”，其世界霸主的地位至今仍不可动摇。其中，丰田汽车公司是日本规模最大的企业。去年，该公司在全球范围内的汽车总销量高达1049.5万辆，连续两年雄霸全球汽车销量排行榜榜首位置。

值得一提的是，去年丰田汽车在美国境内售出了233.2万辆，成功超过了通用汽车，登顶美国汽车销量排行榜。1931年，通用汽车超越了福特汽车，成为了美国境内销量第一的汽车品牌，并自此连续90年未尝败绩。如今，通用汽车不得不将“销冠”的名头拱手让给了丰田汽车。

去年，日产雷诺汽车的全球销量为264.1万辆。在卡洛斯·戈恩时代，日产与法国雷诺强强联合，席卷了整个欧洲市场。

本田汽车去年的全球总销量为413.6万辆。该公司对于自家的引擎技术有着绝对的自信。在去年12月于阿拉伯联合酋长国举行的2021年世界一级方程式锦标赛（F1）收官战上，与本田有着深度合作的红牛车队和小红牛车队车手分获冠军和季军。

由此乐见，日本汽车三大制造商至今仍在全球市场上奋力拼搏。但尽管如此，在日本的汽车业界，“悲观论”却此起彼伏。

众所周知，全球汽车行业正在由燃油车向电动汽车(EV)方向迅速倾斜。但是，与其他国家的汽车企业相比，日本汽车“三大制造商”向电动汽车方向转换的速度远远落后。去年，在日本境内售出的电动汽车仅有21139辆。

这几年，中国的汽车公司也瞄准了世界市场。去年，比亚迪汽车公司的电动汽车销量为320810辆。于去年秋天在英国格拉斯哥召开的COP26(联合国气候变化框架公约缔约国会议)，更是将比亚迪电动汽车确定为会议专用公务车。

去年年末，日本京都的京阪巴士公司正式投入使用了4辆比亚迪的电动巴士“J6”。这款车的价格大约是日产同类型车价格的30%左右，性能却更高，这就像半个世纪前日本汽车进入美国市场时的情形。今时，同样的情形，出现在了日本的电动巴士领域。

那么，日本技术“最后的堡垒”迟早也会崩塌吗？在这种危机感日益加深的情况下，日本制造商在今年陆续推出了新举措。比如，索尼进军电动汽车领域。1月4日，在美国拉斯维加斯举行的CES科技展上，索尼集团的董事长兼CEO吉田宪一郎宣布成立电动汽车商业化的全新公司“SONYMOBILITY”。“今年春天，为了进入电动汽车领域，我公司成立了‘SONYMOBILITY’。旨在推出将传感器技术、云服务技术、5G技术、娱乐及内容技术相结合的电动汽车。索尼集团一直深耕于上述各个领域，凭借这些技术，我们相信索尼在重新定义移动出行方面，处于优势地位。”受此消息影响，索尼公司的股价在一个交易日内迅速上涨5%。

两个月后的3月4日，吉田宪一郎和本田总裁兼CEO三部敏宏共同举办了一场记者会。会上，两人表示：“索尼和本田达成了战略联盟协议，共同开创未来移动技术与服务的新时代。今年之内，两家公司将共同成立一家合资公司。预计到2025年，共同开发并销售首款电动汽车。”

实际上，索尼创始人井深大与本田创始人本田宗一郎是终生挚友。井深大称年长两岁的本田宗一郎为“大哥”。在其出版的《我的朋友本田宗一郎》一书中，井深大称：“我们俩都讨厌模仿别人，所以会很突然的定下远大目标，要创造出某些前所未有的东西。不拘泥于已有的技术和方法，竭尽全力找寻符合目标的东西——我和本田先生都采用过这种方法。本田先生和我都对自己做出来的东西有极大的自豪感。这并不是对公司规模发展壮大以及对比别人赚钱更多的自豪感，而是对自己的技术和能力的自豪感。”

索尼和本田的创始人都梦想着有一天能够合作。但是，这两位英雄豪杰并没有在有生之年遂愿。直到他们离世多年之后的今天，他们创立的公司终于携手并进。只不过，颇具讽刺意味的是，两家公司都是因为看不清未来的前景，才决定抱团取暖。特别是本田，这种倾向尤其明显。毕竟今后的电动汽车世界不需要“世界第一的发动机技术”。

索尼正在开发能够准确捕捉相隔450米之外的标志和物体的图像传感器。另外，在游戏领域，索尼正在开发在保证避免接触的同时高速驾驶汽车的人工智能系统。据称，本田认为索尼的这些技术，将在今后的无人驾驶汽车时代发挥巨大作用，因此说服了索尼，实现了两家公司的合作。当然，对于索尼来说，加入庞大的汽车市场也是一件可喜可贺的事情。

而且，在无人驾驶汽车时代之后，即将到来的是“飞行汽车”时代。在这个领域里，前丰田技术工程师福泽知浩于2018年在爱知县创立的SkyDrive公司备受瞩目，在“飞行汽车”技术方面，该公司是走在世界前沿的集团之一，甚至被寄予厚望，被称为“说不定会成为21世纪的又一个‘丰田’”。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

图/文：转载自经济观察网