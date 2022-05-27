京都地名中隐藏的故事

日本进阶

自平安时期起至明治维新时期，一千多年以来，京都一直都是日本的首都，许多人在这座城市里出生，死去，这里也充满了京都人的汗与血、喜悦与悲伤、欢笑与泪水，正因如此才让这座千年古都变得神秘又迷人。



京都的地标之一京都塔

承载着浓厚的历史文化，底蕴丰厚的京都最不缺少的就是故事。从市内的800座神社和1700座寺庙到一条条不知名的小路，都在向游人浅述着京都的故事。今天就从地名出发，来给大家讲讲藏在京都地名里的故事。

1. 京都历史变迁的见证者——千本通

在平安京时代，千本通是市中心一条南北走向的主干道，名为朱雀大道，北起船冈山，南至罗城门，路宽85米，全长3.7公里，可以说是当时最大的一条路，千本通的原型就是朱雀大道。当然，经过不断的变化，现在的千本通已经是一条全长17公里，贯穿京都市的一条大道了。



千本北大路站

那为什么这条路后来又被称为“千本通”了呢？

传说，这条路正北船冈山的西侧是一片墓地，每晚都有数不清的尸体被运到这里，而运送的必经之路就是朱雀大道。平安京时期，普通的平民百姓死后都采用“风葬”。风葬是什么意思呢？简单理解，就是把人直接放在地上风化。因为火葬需要非常多的柴火，只有达官显贵和皇室成员才能用这种方式，于是，普通百姓就只能采用风葬了。

为了吊唁这些陈尸野外的死者，人们就在道路两侧放了无数个卒塔婆(*1)，以祭奠亡灵。在日语中，“千本”的意思就是多到数不清（想必大家都听过“千本樱”吧！），也因此这条朱雀大路得名“千本通”。

千本通贯穿了京都市的大部分地区，京都的文化代表之一“西阵织”的起源地“西阵”(*2)也在这条大路上，可以说从某种意义而言，全长17km的千本通实际上也是京都历史变迁的见证者。



京都文化代表之一：西阵织

2. 艺术爱好者不可错过的地方——蹴上

我初看到这个地名的时候，纳闷了很久。汉语里的“蹴鞠”是踢球，日语中也一样，“蹴り上げ”就是踢的意思。这个地方为什么叫“踢”呢？后来去图书馆查阅了资料，才了解到它背后的故事。



蹴上站

关于蹴上的来源，一般有两种说法。

第一种说法是，很久以前京都有一个刑场，就在蹴上附近的九条山，据记载有大约15000人曾在这里被处死。要知道，当时京都作为日本最大的城市也仅有20万左右的人口，也就是说有7.5%的京都人都在这里被处死了。拒绝被处刑的人就这样被一路踢着走到了刑场，因此这里得名“蹴上”。

第二种说法是，传说在源义经(*3)16岁的时候，在商人金壳吉次的陪同下到奥州平泉（现在的岩手县平泉町一带）游玩。在从粟田口向九条山坡行进时，迎面走来10位平家的家臣，与他们擦肩而过时，平家家臣骑马踢起的水花弄脏了源义经的衣服。源义经非常生气，当场下令要杀了这10个人。此后这个地区就被称为蹴上。

虽然蹴上这个名字的来源听起来有些残酷，但现在从东山到蹴上的这片地区已经被打造成了文化氛围非常浓厚的区域了，包括知恩院、平安神宫、市立美术馆、博物馆、动物园等都在这一带，喜欢艺术的你一定不能错过这里。



位于东山区的京瓷美术馆



蹴上站附近的隧道

3. 曾经的人鬼两界之交处——西院

如果你坐阪急电车去岚山的话，一定会经过西院站，这个地方以前被认为是魔界与人界的交界处。西院再往西就是魔界了，也就是冥河河滩，俗称“赛之河原”（日语：賽の河原），日语中西院的“西”和“赛”读音类似，所以慢慢地这里就被称为西院了。

“赛之河原”中的“赛”指的是那些先于父母离开人世的孩子们，因为犯了不孝之罪，他们要在河滩上一直搭石头赎罪，但在搭的过程中小鬼会不停地来搞破坏，所以这些孩子们就要一直重复搭石头赎罪。后来高山寺的地藏菩萨出现了，赶走了小鬼拯救了孩子们，于是高山寺的地藏菩萨被认为可以守护孩子们，从而受到了敬仰。

现在，在西院附近的高山寺还可以看到“西院之河源旧址”的石碑。



高山寺



高山寺门口的石碑

4. 文化氛围浓厚之地——衣笠

衣笠在日语中指的是绢布长柄伞，这个地名也够奇怪的。查了一下，原来，衣笠也有汉语中“蓑衣”的意思，普通百姓买不起绢布，便用稻藁、树皮等编织成雨具，披在身上。

关于衣笠这个地名的来源，有两种说法。

第一种说法是，以前在洛中（京都市内）死去的百姓不能在洛中安葬，而是要被送到洛外（京都郊外），裹在尸体上的布一般用的都是衣笠，也就是用草席裹着送去风葬，因此久而久之，安葬遗体的山就被大家称为衣笠山。



远望衣笠山

第二种说法是，宇多天皇(*4)想要在夏季看雪，为了达成他的愿望，人们就用白色的绢布把一座山覆盖起来，远远看着就像雪山一样，于是这座“穿着丝衣的山”就被大家称为“衣笠山”了。



衣笠山近景

如今的衣笠山也像蹴上一样，文化氛围非常浓厚，日本知名私立大学立命馆大学就在这里。此外，京都的名胜金阁寺和龙安寺也坐落于这一带（插播一句：京都人放在家里的镇宅符一般都会用金阁寺的），想深度游玩京都的小伙伴一定不要错过衣笠地区哦。



金阁寺入口

撰文：京都的小豆豆

标题图片：位于东山区的平安神宫

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