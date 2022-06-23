关西机场，一个容易被忽略的景点

关西机场，一个容易被忽略的景点生活 日本进阶
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虽然现在没有开放自由行游客入境，但是日本已经开始试行小团体游，个人游想必也不远了。大家可以先将攻略记在小本本上，等待开放入境后再来观光。在日本的小伙伴在途径关西国际机场的时候也可以顺便一游。
如何去展望台？
T1航站楼到展望台之间是有免费的直达接驳巴士。T1航站楼1楼出口左转，找到展望台的公交站台，在最前面，1号站台。
接驳巴士的时刻表，也可以自关西机场的官网查询到。
坐上巴士很快就能到达展望楼，大约6分钟的车程，停车位置刚好是1楼入口，这里会有整个展望台的楼层介绍。
1层入口大厅，进入之后可以直接上4楼。
虽然疫情期间2楼和3楼暂停开放，未雨绸缪，还是让我来介绍下。
入口楼2层：机场环境中心
这里的介绍基本上是日文的，不过不用太担心，日文里面很多汉字的意思跟中文都差不多，基本上可以猜对，但也有一些不同。如果事先在手机里安装能够拍照翻译的软件，那就更好了。
这里面介绍的是机场在建设过程中考虑了哪些对环境、生态等方面的影响。比如机场特地使用了对海藻类生长有益的消波石，这样海底的生态平衡就不会被残忍地破坏。
由于关西机场是日本的第一个24小时机场，建设时还考虑到了噪音对居民的影响，就算建好后的机场也对深夜航班的航线进行了相应的调整。
旁边有机器可以体验航空噪音，这样大家会对不同分贝的声音的大小有个概念，而不是纯粹的大和小。
此外，还介绍了关西机场如何实现生态节能，比如太阳能利用、水回收系统、二氧化碳减排、减少垃圾与生态环境的关系。
边上还有一个教学区域，疫情前会有学校或者其他团体组织过来参观学习，大概能坐一个班级的样子，这也可以看到机场跑道，只是楼层较低，角度不是太好。想知道什么角度看飞机最棒吗？请继续往下看。
入口楼3楼：航空风餐厅
楼梯口就可以看到菜单，也有常规的飞机餐和小朋友的飞机餐可以选择，甚至部分餐食还可以打包带走哦。
店铺的装修也是十分的航空风格，进门就可以看到里面摆了不少超音速客机模型。
这里蛋糕也很有特色，点单后大约需要等5分钟，小饼干都是飞机的造型，十分可爱。边看飞机边吃下午茶，对飞机迷而言可以说是无比享受了。
店内也可以看飞机，在靠近机场一侧的窗户边有一排靠窗的座位，桌子也很有特色，上面画着机场跑道的图案。疫情期间此餐厅暂停开放，但再度营业的日子应该不远了。
入口楼4楼：商店层
这里的商店出售的商品都是飞行主题，如果你是个航空周边类商品的超级粉丝的话，那你一定来选购自己喜欢的纪念品～有笔记本，钥匙串，杯子等等各种各样的航空周边产品。
在日本，各种景点都可能会有拍大头贴的机器，机场自然也不例外，这里也有独具特色的大头贴机器。
入口楼5楼：展望台
不愧是机场，连卫生间的导向图案都是航空的主题，细节做得非常好。
展望台东侧是跨海联络大桥，海的东对面是临空城，奥特莱斯就在那边，乘坐南海电车一站电车即可到达。如果天气好的话，对面的摩天轮也可以看得很清楚。周边的风景也是绝佳。
不认识飞机也不用担心，里面会有屏幕介绍起飞和降落的航班以及机型。
展望台的室内环境很不错，有饮料贩卖机，有扭蛋机，有冰激凌贩卖机，甚至还有按摩椅和手机充电装置，躺在按摩椅上看飞机也是个不错的选择。
以上是展望台5楼室内，现在来看看室外露天展望台。
飞机太远看不清？展望台上有很多望远镜可以使用，支持交通IC卡等支付方式。
这个露天展望台距离停机坪更近，长枪短炮当然是每次都有的啦～
主楼4楼
商店边上有个出口，可以通过连廊到达主楼4楼的户外展望台，这里距离跑道更近一些。
这一层的户外是景观平台，室内有咖啡馆等商店。如果有其他的活动会在这里的室内举办。值得一提的是，4楼室内居然有面朝关西机场联络桥的室内休息坐席，偶尔可以看到小朋友写作业的身影。在这样的风景下写作业，真是太幸福了。
另外，这里还可以看到海上保安厅的直升飞机，运气好的话会看到直升飞机起飞
对了，关西机场推出的积分卡KIX卡可以在4楼电梯门口积分，一定要记得去办一张。
主楼5楼，内容最丰富的展望台
5楼的展望台主要是室外区域。室外有个游乐园，十分适合带小朋友的大朋友们来。大朋友拍飞机，小朋友在游乐园玩耍，带娃拍飞机两不误。
在这儿拍飞机的也很多，拍摄间隙还可以坐在长板凳上休息。有意思的是，还有个导向牌，告诉你几个主要城市在哪个方向，距离多少。
5楼这个展望台也是整个关西空港最高的展望台，有时候降落的飞机会从这边上飞过，距离机腹比较近，非常震撼。
以下是小百科独家建议：
- 最好安排2个小时以上的时间来展望台参观学习，只是走马观花的话未免有些可惜。
- 如果只是看飞机，最好从入口楼直接上5楼，或者从4楼商店层去主楼4楼和5楼。
- 回程巴士在最初下车那栋楼1楼的另一侧，请留意站台标牌，以免耽误后续行程。
由于疫情，开放区域和时间仍可能改变，请提前在关西机场Skyview的相关页面查询好开放时间。
最后，再送上一张展望台的照片，祝大家玩得愉快。
标题图片：拍飞机的人
图片：作者提供
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