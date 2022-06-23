关西机场，一个容易被忽略的景点

日本进阶

很多人来日本旅游都是直奔城区，有多少人在机场里面仔细逛过呢？小百科将在本文中带大家来看看关西机场的展望台里面到底有些什么。

虽然现在没有开放自由行游客入境，但是日本已经开始试行小团体游，个人游想必也不远了。大家可以先将攻略记在小本本上，等待开放入境后再来观光。在日本的小伙伴在途径关西国际机场的时候也可以顺便一游。

如何去展望台？

T1航站楼到展望台之间是有免费的直达接驳巴士。T1航站楼1楼出口左转，找到展望台的公交站台，在最前面，1号站台。

接驳巴士的时刻表，也可以自关西机场的官网查询到。



接驳巴士指引牌

坐上巴士很快就能到达展望楼，大约6分钟的车程，停车位置刚好是1楼入口，这里会有整个展望台的楼层介绍。



楼层指引牌（图片：关西国际机场官网）

1层入口大厅，进入之后可以直接上4楼。



入口一楼

虽然疫情期间2楼和3楼暂停开放，未雨绸缪，还是让我来介绍下。

入口楼2层：机场环境中心

这里的介绍基本上是日文的，不过不用太担心，日文里面很多汉字的意思跟中文都差不多，基本上可以猜对，但也有一些不同。如果事先在手机里安装能够拍照翻译的软件，那就更好了。

这里面介绍的是机场在建设过程中考虑了哪些对环境、生态等方面的影响。比如机场特地使用了对海藻类生长有益的消波石，这样海底的生态平衡就不会被残忍地破坏。



消波石

由于关西机场是日本的第一个24小时机场，建设时还考虑到了噪音对居民的影响，就算建好后的机场也对深夜航班的航线进行了相应的调整。



机场航线

旁边有机器可以体验航空噪音，这样大家会对不同分贝的声音的大小有个概念，而不是纯粹的大和小。

此外，还介绍了关西机场如何实现生态节能，比如太阳能利用、水回收系统、二氧化碳减排、减少垃圾与生态环境的关系。



教学区域

边上还有一个教学区域，疫情前会有学校或者其他团体组织过来参观学习，大概能坐一个班级的样子，这也可以看到机场跑道，只是楼层较低，角度不是太好。想知道什么角度看飞机最棒吗？请继续往下看。

入口楼3楼：航空风餐厅

楼梯口就可以看到菜单，也有常规的飞机餐和小朋友的飞机餐可以选择，甚至部分餐食还可以打包带走哦。

店铺的装修也是十分的航空风格，进门就可以看到里面摆了不少超音速客机模型。

这里蛋糕也很有特色，点单后大约需要等5分钟，小饼干都是飞机的造型，十分可爱。边看飞机边吃下午茶，对飞机迷而言可以说是无比享受了。

店内也可以看飞机，在靠近机场一侧的窗户边有一排靠窗的座位，桌子也很有特色，上面画着机场跑道的图案。疫情期间此餐厅暂停开放，但再度营业的日子应该不远了。

入口楼4楼：商店层

这里的商店出售的商品都是飞行主题，如果你是个航空周边类商品的超级粉丝的话，那你一定来选购自己喜欢的纪念品～有笔记本，钥匙串，杯子等等各种各样的航空周边产品。



商店内部

在日本，各种景点都可能会有拍大头贴的机器，机场自然也不例外，这里也有独具特色的大头贴机器。



大头贴机器

入口楼5楼：展望台

不愧是机场，连卫生间的导向图案都是航空的主题，细节做得非常好。



卫生间图案

展望台东侧是跨海联络大桥，海的东对面是临空城，奥特莱斯就在那边，乘坐南海电车一站电车即可到达。如果天气好的话，对面的摩天轮也可以看得很清楚。周边的风景也是绝佳。

不认识飞机也不用担心，里面会有屏幕介绍起飞和降落的航班以及机型。



航班指南

展望台的室内环境很不错，有饮料贩卖机，有扭蛋机，有冰激凌贩卖机，甚至还有按摩椅和手机充电装置，躺在按摩椅上看飞机也是个不错的选择。



按摩椅上看飞机

以上是展望台5楼室内，现在来看看室外露天展望台。



室外展望台

飞机太远看不清？展望台上有很多望远镜可以使用，支持交通IC卡等支付方式。



展望台的望远镜

这个露天展望台距离停机坪更近，长枪短炮当然是每次都有的啦～

主楼4楼

商店边上有个出口，可以通过连廊到达主楼4楼的户外展望台，这里距离跑道更近一些。



主楼

这一层的户外是景观平台，室内有咖啡馆等商店。如果有其他的活动会在这里的室内举办。值得一提的是，4楼室内居然有面朝关西机场联络桥的室内休息坐席，偶尔可以看到小朋友写作业的身影。在这样的风景下写作业，真是太幸福了。



可以看到联络桥的座位

另外，这里还可以看到海上保安厅的直升飞机，运气好的话会看到直升飞机起飞

对了，关西机场推出的积分卡KIX卡可以在4楼电梯门口积分，一定要记得去办一张。

主楼5楼，内容最丰富的展望台

5楼的展望台主要是室外区域。室外有个游乐园，十分适合带小朋友的大朋友们来。大朋友拍飞机，小朋友在游乐园玩耍，带娃拍飞机两不误。



展望台的玩具

在这儿拍飞机的也很多，拍摄间隙还可以坐在长板凳上休息。有意思的是，还有个导向牌，告诉你几个主要城市在哪个方向，距离多少。



距离各个城市的距离

5楼这个展望台也是整个关西空港最高的展望台，有时候降落的飞机会从这边上飞过，距离机腹比较近，非常震撼。

以下是小百科独家建议：

最好安排2个小时以上的时间来展望台参观学习，只是走马观花的话未免有些可惜。 如果只是看飞机，最好从入口楼直接上5楼，或者从4楼商店层去主楼4楼和5楼。 回程巴士在最初下车那栋楼1楼的另一侧，请留意站台标牌，以免耽误后续行程。



疫情期间的返程时刻表

由于疫情，开放区域和时间仍可能改变，请提前在关西机场Skyview的相关页面查询好开放时间。

最后，再送上一张展望台的照片，祝大家玩得愉快。



在展望台看飞机降落的人

标题图片：拍飞机的人

图片：作者提供

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