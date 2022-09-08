被雨水淹没的城市——从京都和东京看日本如何治水

日本进阶

日本是个自然灾害频发的国家，除了地震，近年来还频频遭遇特大水灾及其次生灾害的袭击。那么日本人是如何应对水害的呢？

鸭川，京都的生命河，潺潺流淌在这座千年古都的中央。大家对鸭川的印象是什么？雅致、治愈还是温柔？

太多文学影视作品赋予了鸭川潺潺流淌、岁月静好的形象，人们在鸭川的两岸看着晚霞、喝着小酒、谈着恋爱，思考人生。然而，光的背后，是影。每年到了雨季，鸭川便会一改往日静谧清澈的形象，化身为一个奔腾咆哮的巨大泥黄色猛兽，急速奔流。



静谧的鸭川沿岸



在泛滥的鸭川中悠然看书的女子



在泛滥的鸭川中悠然看书的女子，从这个角度看，其实并不危险

京都市属于淀川水系，三大支流桂川、宇治川、木津川分别从北、东、南三个方向汇入主流淀川，随后流向西南方向的大阪湾。不知道大家有没有玩过任天堂的招牌游戏《塞尔达传说》，里面的地图便是根据京都市的地形特征创作而成的，三面环山，三水南流。

因为属于副热带湿润气候区，所以京都地区的降雨量非常丰富，年均达到1840.0mm。而且，日本特殊的地理特征导致它的河流大多数都短小而湍急，所以每逢雨季，河川就会迅速增水，非常容易泛滥。京都是典型的盆地构造，东北高、西南低，所以在低洼地势的桂川和流经中央的鸭川，相比于其他两条河（宇治川、木津川）更容易发生水灾。比如2019年的西日本大暴雨就造成了鸭川右岸提防损毁，河流两旁的“川床料理店”（京都有一些餐饮店会在河床上搭建凉台，让客人在上面用餐，不仅能够借凉台下面的水汽来解暑，有的还低至能触碰到水面，颇有清凉感和趣味）也在大洪水中出现了不同程度的损坏。鸭川既然如此，桂川更是不遑多让，历史上多次发生过泛滥、溃堤等情况。



鸭川沿岸餐馆，几乎家家都搭有一个纳凉的露台



鸭川河边那些搭建有凉台的餐馆，还是京都人夏日里纳凉消暑的好去处

那么，日本人是靠什么来应对洪水的呢？

目前，日本主要是运用上游的大坝对洪水进行调节，以及在下游建立提防来防止和减轻洪水造成的灾害损失。例如，桂川的上游龟冈就有一座很漂亮的日吉大坝，每逢雨季之前，大坝的管理人员就会给水库提前放水，为可能会到来的洪水预留一些空间，这样就能够大大减轻下游的防洪压力。不过，大概是因为近年的气候变化、极端天气现象的增加，短时间高强度的降雨时有发生，遇到这种情况水库的承载能力就不够了，必须开闸放流，这时下游低矮的河堤、尤其是较为脆弱的部分就容易崩溃，进而造成灾害。所以啊，住在容易泛滥河川附近的朋友们就时时需要注意当地政府播报的洪水预警避难信息了，一定要提前了解周边的避难路线，以便在灾害发生的时候能够尽快与家人朋友一起到达避难场所。日本的手机也都强制性地接入了当地的灾害预警系统，相信在日本长住的朋友都经历过手机突然警报声大作的情况，根据系统语言还会发出不同语种的语音警告。一般来说，无论是地震、台风还是水灾都会有提醒，一定要重视报警信息并遵从指示，正确对待防灾的态度是保证生命安全的最重要的前提哦！另外，寻找长期居住地的时候，最好提前了解查看一下该地的灾害风险等级。



日本的灾害预警app

除去洪水，另外一种水害便是内涝。与洪水不同的是，内涝更容易发生在市区低洼地区，即使周围没有河流，但是由于下水系统堵塞或者排水能力不足等原因，也很有可能造成局部积水，小则造成通行不便，大则导致生命财产的损失！

说到这里就不得不提被称为东京“地下神殿”的首都圈排水系统了，这可是被称为工程奇迹的超级都市内水排水系统，甚至成为了名气不小的景点。身为人口逾千万的超级大都市，东京地狭人稠，建筑林立，地表能用于排水的空间非常少，所以政府就在地下深处建造了由排水隧道、竖井、调压水槽等组成的这个巨大设施。大到什么程度呢？比如它的全部5个竖井，直径在15米至31.6米之间，深度达到约70米，也就是说，46米高的自由女神像都可以轻松地装进去了！该系统的总贮水量约67万立方米，巨大的水泵以每秒200立方米的速率排到江户川中，这样就极大地缓解了东京都的内涝灾害。现在，这个“地下神殿”还吸引了众多游客前来打卡（友情提示：在官网就可以预约参观）。



调压水槽内部（图片：防灾地下神殿官网）

这个超级地下工程自1993年开工直到2006年历经13年才全部建成，而建成之后对内涝的减轻效果简直是立竿见影，东京都内看海即刻成为了历史。现在想要看海，大概得住到东京湾附近的高级塔楼才能实现了。



来源：江户川河川事务所官网 https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00582.html



来源：江户川河川事务所官网 https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00402.html

讲了这么多，那么在日本的小伙伴真的遇到水灾了该怎么办呢？日本各市都绘制有详细的“灾害地图”，在自己居住的市政府官网上可以轻松找到，明确自己所在位置的灾害等级是非常重要的，例如在水灾地图上显示所在地区处于易泛滥地区（通常以颜色区分），那么一定要在地图上找到离自己最近的指定避难场所（通常为地势较高的公共设施，比如中小学），以及从住处到指定避难场所最近的路线；在平时可以演练一下洪水袭来时的避难行动，走一遍避难路线，做到心中有数，减少真正遇灾时的慌乱。

未雨绸缪，重视灾害，熟悉防灾手段才是关键时刻保护自己与家人最有力的武器。

撰文/图片：京都的小豆豆

标题图片：风轻云淡，波澜不惊时的桂川

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