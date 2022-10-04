日本的猫文化：猫妖也可爱

日本进阶

生活中有了猫，多了温暖，更多了淡定……。

2020年底我家迎来了一只两个月出头的小猫。我因小的时候被猫挠过一次，非常怕猫。记得有一次在朋友家遇到一只小猫，它跑我也跑，说不清是我躲它还是它躲我，看上去像是我追它也像是它追我，看到这番情景的朋友们，瞬间像炸了锅一般，个个笑得前仰后合。平日路上遇到野猫，我也会躲着走。可这次连我自己也难以相信，就在托起这个毛绒绒的小生命与她眼对眼的一瞬间，我被她又蓝又亮的眼睛融化了，太可爱了！我暗暗发誓，一定要让她喜欢我！

于是，我开始努力和小猫相处。为了了解小猫的生活习惯、动作及叫声的意思，我下载了几个版本的猫语翻译app，尝试和小猫对话，还买来杂志并在网上搜索收集资料。我发现，铲屎官们对自己家的小猫都爱得如痴如狂，他们对耳朵的朝向转变，尾巴的摇摆，声音的粗细高低等每个细微的动作所代表的意思，都了如指掌，解说得头头是道。看着这些全情投入的文字，再看看端坐在面前的小猫，我走进了一个美好的未知世界。

自己养了小猫后，才注意到周围左邻右舍几乎家家有猫，要么窗帘下探出一个小脑袋，要么像摆设一样坐在窗台上；车站前房地产公司会在公寓户型广告里，介绍特地为猫咪装修好了攀爬梁架的房屋，以吸引养猫的租客；超市、药妆店、便利店里都有猫粮出售；路上行人的大背包里，也偶能看到好奇地探头向外张望的小猫，一下子我的生活变得猫咪无处不在了。

再看看车站站台上的小卖铺、街角的便利店、礼品店、百货商场里出售的商品里，几乎都有大家熟悉的机器猫哆啦A梦和凯蒂猫形象。他们的原型不也是猫嘛！此外《假面骑士》、《咯咯咯的鬼太郎》、《奥特曼系列》等人们熟悉的动漫角色中也都有猫。日语里有“猫文化”的说法，可以说，猫已经融入了日本人的文化艺术和生活当中。

是呀，如今，年轻人自不用说，年过半百的日本人也都是从一出生就有机器猫哆啦A梦的陪伴左右的。那圆圆的脑袋大大的嘴巴，充满了无限可能性的四元口袋伴随着他们经历了日本经济的高速发展，眼看着机器猫的一个个特技运用到自己的现实生活当中，让他们不能不去爱。这份爱又自然而然影响到他们的下一代。哆啦A梦的故事仍在继续，明年三月份还将有新电影推出，令人期待。

而凯蒂猫也已经问世四十五年。白白的大脑袋上一个硕大的蝴蝶结，两个圆点点眼睛一个圆圈圈鼻子，没有过多的笔画却吸引了成千上万的女孩。不要以为它属于儿童玩具类，不少金银珠宝店里也有凯蒂猫形象商品，并且价格昂贵。我有一个50多岁的朋友酷爱凯蒂猫，从文具、手机壳到手袋、饰物，随身簇拥着数不清的凯蒂猫。当我问她为什么这么喜欢凯蒂猫的时候，她说因为小的时候家里没钱给自己买，非常羡慕其他同学能拥有各种各样的凯蒂猫娃娃。上班后终于可以用自己赚到的钱满足自己，圆童年时的梦了。于是逢年过节或工作有成绩的时候，她都给自己添一个凯蒂猫作为犒劳。为了满足这类人的需求，商家推出了不同价位的商品，凯蒂猫的粉丝也遍布从幼儿到中老年的所有年龄段。

为什么日本人这么爱猫呢？猫是什么时候来到日本的呢？有一种传说是，日本的猫来自中国。早在唐代为了避免佛教经典被老鼠糟蹋，高僧们东渡日本时会带上猫咪一起上船，于是日本便有了猫。也正是在这一时期（平安时代794-1194年），出现了贵族们把猫作为宠物的记载。到了1602年前后的江户时代，当时的统治者德川家康公布了放养猫令，号召家家户户养猫捕捉老鼠，老百姓也开始普遍地养起猫来。主要以种稻养蚕为生的日本人感激猫咪帮助消除鼠害，不少地方还把猫作为招福进宝的吉祥物供奉起来。

猫是夜行动物，在黑暗处瞳孔放大，脚步轻盈、爪子尖利，行动敏捷，加上我行我素冷漠善变，充满了神秘的色彩，让人难以捉摸。于是，猫妖的故事也在各地广泛流传，成为了“落语”（相当于中国的单口相声）、浮世绘等民间艺术中常见的题材。原本给人恐怖阴暗印象的猫妖，也随着动漫、游戏的迅速发展以及人们审美视角的改变而变得萌萌哒。喜欢日本动漫的朋友们早已熟知《妖怪腕表》里面的可爱族猫咪们。里面“地缚猫”的原型就是会诅咒的猫妖，叫做“猫又”或“猫股”，也有的叫“化猫”。据说，“猫又”是老猫死后的化身，十年成精，懂人话，身体庞大，尾巴分成两束，性格凶暴残忍会吃人，但其中也有性格温顺懂得报恩的。《妖怪腕表》里的地缚猫本是被车撞死的怨灵，为了报仇显现于世，却性格开朗与人交了朋友，报仇也变得不再重要。他那圆圆的眼睛、大大的脑袋、装巧克力棒棒的土里土气的护肚肚保暖带，都让中小学生为之着迷。

总之，日本人对猫情有独钟，想必与他们的民族性格有关。在日本喜欢独处的人比较多，从街头随处可见的扒金库店（日本一种游戏机店，玩家可以用赢得的小钢珠换取奖品）也可以得知，有些人面对机器一坐就是一天。这种独来独往的性格与猫自由独行有些相仿。对于喜爱独处却又不甘孤独的人来说，互不干涉又相随陪伴，猫咪的温柔似乎恰到好处。疫情后我也开始居家办公，一个人面对计算机敲打键盘，可谓是孤军奋战。那时，我家小猫会静静地趴在屏幕后眯着眼睛做伴儿。刚开始，我会放下自己正在做的事情，拿起手机拍个不停。渐渐地，我也体会到了喜欢猫咪人们的心情，和猫的沟通是随意的、静静的、暖暖的、甜甜的。

当然，在日本养猫的人比养狗的人多，不得不说也与生活环境有关。城市里的双职工家庭越来越多，大多数人没有时间去遛狗，猫则不需要人拉出去遛。加上与爱叫的狗狗相比，猫咪总是轻声细语，不大会影响到左右邻居。养猫还不需要像养狗那样去区行政单位登记，必须打疫苗等，各种麻烦和开销都会少一些。

猫咪步履轻盈，总是在你不知不觉中偎依在你的身边。书架上，从夏目漱石到村上春树，日本的文学作品中有猫；街巷里，猫车站长、猫观光大使，振兴地方经济宣传活动中也少不了借猫的一臂之力。1987年日本猫咪日执行委员会把2月22日定为“猫咪日”，因为“222”在日文语中的发音像是猫叫声“喵喵喵”的谐音。有人说“日本人被猫降服了”，也有人说“猫给人活下去的勇气。”生活中有了猫，多了温暖更多了淡定。迎来小猫后，我终于有了在东京落户的感觉。

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