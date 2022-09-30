日本进阶

说起日本文学，绕不开的一部作品就是《源氏物语》。《源氏物语》被称为世界上最早的长篇写实小说，作者紫式部的文字跨越千年，以平安时代为背景，讲述了平安贵族恋爱史（又称：渣男的故事）。请看作者给大家盘点和源氏物语相关的京都旅游好去处。

源氏物语博物馆

源氏物语共五十四回，最后十回称“宇治十帖”，以宇治为舞台展开，主要讲述了宇治亲王三位女儿的故事。源氏物语博物馆位于京都府宇治市，所以在馆内能看到关于宇治十帖的详细介绍。

每年秋季，宇治政府会定期举办“宇治十帖”的活动，参加者可以根据事先精心规划好的路线游玩宇治，一边欣赏风景一边了解源氏物语在此地留下的印记。大家可以留心一下这条“宇治十帖路线”的阴井盖，上面的图案都来自于宇治十帖，可谓细微处亦有风趣。

如果说文字让大家在脑海里感受到了那个时代的生活，那么源氏物语博物馆就是让大家直观地用眼睛看到了平安贵族的生活。

在源氏物语博物馆，游客能够步入平安时代，真切感受到小说中描述的贵族们奢华的生活场景，像是贵族出行用的牛车，涂漆精美，一扫“牛车”二字给人带来的土气印象。而且，虽然在网络上或书中见过牛车的图像，但看到实际的模型后才发现，牛车要比我们想象中大得多。

源氏物语主人公光源氏的宅邸“六条院”的模型也能在这里看到，为了能在四季欣赏不同的景色，六条院被分为四个街区。春天的粉樱，夏天的碧柳，秋天的红叶，冬天的青松，仔细观察甚至还能看到划船的水池和赛马的跑道，贵族生活实在是豪华至极啊！

馆内的店铺名也来自《源氏物语》，比如说“花散里”便是来自于主人公光源氏情人的名字。花散里擅长做女红，染织、刺绣、纺织都不在话下，而馆内的“花散里”也正是售卖手工作品的小杂货铺。



花散里店铺内售卖的手工饰品

除此以外还有很多有趣的体验活动，像源氏香体验等，可以玩一玩平安贵族的游戏。源氏香是将五种香木各5个，共25个，从中随机取5个猜香味的游戏。选取搭配共计52种，对应源氏物语的五十四帖（第一贴和第五十四帖除外）。



源氏物语纪念馆内的庭院

总之，整个博物馆不管从设计还是服务来说都别具匠心，能看出设计者的巧思和美学意识。

地址：京都府宇治市宇治东内45-26

清水寺

《源氏物语》中有关清水寺的场景，描述的都是光源氏最辉煌的时期，感兴趣的朋友可以翻阅一下相关篇章后再游历一次清水寺，一定会有不一样的感觉。



初秋的清⽔寺舞台

在《源氏物语》第4回“夕颜”中，光源氏和夕颜在此地相爱。夕颜去世后，光源氏陷入悲痛之中，书中就有细致地描写过夕颜的尸体被葬在东山的某个寺里，悲痛的光源氏从寺中远望人来人往热闹非凡的清水寺，心中更觉万分凄凉。



春季樱花满开的清水寺

清水寺本身也是风景绝佳的胜地，四季风景各有千秋，无论何时来都能看到美丽的风景，游客自然不会少，也是日本学生们有名的修学旅行之地。

地址：京都府京都市東山区清水一丁目294



清水寺抽签



清水寺的夜枫

庐山寺

庐山寺兴建于平安时代，是在紫式部生活过的土地上建造的寺院。紫式部在这里度过了人生中大部分时间，《源氏物语》就是在这里写出来的，所以它还有“世界文学发祥地”之称。据说第11回“花散里”中提到的宅邸原型也在这里。

庐山寺内有一个著名的源氏庭院，顾名思义，整个庭院就是模仿平安时期贵族的庭院而建造的，并用源氏云（一种常见于《源氏物语》画卷中的浮云图案）纹样的青苔和京都白川上游挑选的高品质白砂打造了独特的日式枯山水风格。



源氏物语执笔地

源氏庭院内种满了桔梗花，初夏至秋，紫色的桔梗花会满开，随风摇曳，赏心悦目，也许紫式部就是在这样的氛围中写出了源氏物语这样经典的作品吧。

地址：京都府京都市上京区寺町通广小路上北辺町397

葵祭

祭，即庆典。葵祭是京都三大节日祭之一（另外两个是祇园祭和时代祭），因为是上贺茂神社和贺茂御祖神社（通称下鸭神社）举行的例行祭，所以最初被称为贺茂祭，后来因为游行队伍的装饰物都是葵花和葵叶，就改名为葵祭了。



葵祭（图片：时事通信photo）

葵上是光源氏的第一任正室。《源氏物语》中有写道：光源氏与葵上结婚10年后，终于有了孩子，即将进入人生新阶段迎接幸福的生活。可就在葵祭的游行中，葵上的车子占了六条御息所（前东宫的妻子，光源氏的情人之一）车子的位置，善妒的她灵魂出窍（活人的灵魂游离于体外，称为“生灵”，与死灵对应），纠缠葵上，结果葵上刚生下孩子就因六条御息所的生灵袭击而死，这一段也是能乐的著名大戏之一——《葵上》，想了解相关故事的，可以关注一下京都的能乐演出哦。

地址：京都府京都市北区上贺茂本山339 /京都府京都市左京区下鸭泉川町59

平等院

所有日本人都知道平等院，因为它被印刻在了10日元硬币背后，别说外国游客了，日本人来京都旅游时都会来这里打卡。每年四五月平等院的紫藤花就会进入满开时期，非常漂亮，是笔者极力推荐的景点！



笔者于平等院紫藤花前留影



10日元的背面

《源氏物语》中，光源氏的儿子夕霧曾在宇治建了个很大的山庄，在这里登场的就是浮舟。

浮舟的命运非常悲惨，源氏之子薰君把她当作替代品去爱，第三皇子匂宮对薰君抱有敌意，所以横刀夺爱。浮舟在这两位男性间摇摆不定，不知该如何是好，便跳下宇治川自杀。不过最后浮舟奇迹般地活了下来，谁也没有选，直接出家了，也是一位奇女子。关于浮舟的故事，可以去前面提到的源氏物语博物馆观看电影解说，只需要大约20分钟。

地址：京都府宇治市宇治莲华116



前往平等院的路上

京都御所

光源氏是桐壶帝第二位皇子，他就在京都御所出生，整篇故事也是从这里开始的。



京都御所侧门

《源氏物语》中虽然出现了很多场景，但出现频率最高的还是京都御所。像光源氏的成人仪式、冷泉帝御前绘合、僧都密奏等都发生在清凉殿，此外，还有第8回“花宴”开头描写的樱宴场景的紫宸殿等。看过这本书再前往京都御所，这些场景都历历在目。

实际上平安京时期的御所要比现在我们看到的御所更偏西，直到南北朝时代才迁移到现在的地方。御所占地面积很广，在这里不仅能欣赏到日本传统建筑的美感，而且自然风光也美不胜收，值得一去。



京都御所园内景色

地址：京都府京都市上京区京都御苑3 宫内厅京都事务所

岚山

第18回“松风”中提到，明石君（明石道人的女儿，光源氏被流放到须磨后与其相恋）就住在岚山公园附近。



岚山游船

在源氏物语中有很多关于泛舟游玩的场景描写，岚山每年五月第三个周日会举行三船祭，复原王朝时代贵族们优雅泛舟的场景。普通游客也可以在渡月桥下乘船体验平安时期的贵族生活，建议大家选择秋季前行，那才是岚山的精华季节！

地址：京都府京都市右京区岚山

撰文：京都的小豆豆

标题图片：岚山初秋游船

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