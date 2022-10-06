在日本感染新冠是一种什么样的感受？——写于居家隔离结束之日

日本进阶

从确诊到重获自由，作者为我们详述在日本感染新冠后的经历。

确诊篇

本文动笔之时，距离我确诊也过去10天了。按照日本的在家隔离疗养的规定，时间一到就自动解除隔离，不再需要做PCR检测。



原居家隔离时间政策

——怎么感染的？

前段时间刚好是小长假，特地没有出门，谁知在这样的情况下还是感染了。先是身边的人感染，我是浓厚接触者（即“密接”），虽然那个时候新政策还没有出，但是按照浓厚接触者的政策，也是需要居家隔离的，刚好在家休息几天。

——有什么症状？

在家休息的第二天我就出现了症状。嗓子不舒服，类似咽炎，还有点咳嗽，味觉嗅觉倒是正常，但是不发热。总体来说甚至还没有打完三针辉瑞疫苗之后的反应严重，一度怀疑自己感染的是不是新冠。

——在哪里检测的？

有症状后不太放心，我便打电话预约了家对面的诊所，申请免费检测盒。当然，也可以去街头的检测处进行检测，部分检测点可以对应有症状的密接者。

日本这边没有定期全员做核酸，国内公共交通出行也无须出示健康码等阴性证明。基本上都是觉得不对劲了，有了症状或者一些行程要求阴性证明才去做检测，在没有需要的情况下，大概没人想做主动去做核酸吧。

前一段时间，我还在微博发文说：晚上因为做梦梦到核酸，在戳鼻子的时候被吓醒了。这次真的是没想到，世事无常，人生第一次捅鼻子居然交给了自己。好在跟一般的鼻拭子不同，检测盒里自带的棉签只需要捅2cm深，左鼻孔5圈，右鼻孔5圈，还算不难受。



检测盒的说明

按照操作指南将检测液体滴在了检测盒上，很快就出结果了。阳了。



检测盒显示阳性

接着，我按照检测盒附带的说明在线申报了结果。虽然可以在线诊疗，不过我自己觉得没啥大问题，也就没有选择在线诊疗或者更多帮助。

第二天，手机上来了一条确认短信，说明数据已经登记完毕，今日感染人数贡献加一。



确认短信

这条短信发自厚生劳动省，里面有新冠接触提醒app（COCOA）的登陆链接，登陆完之后，与阳性患者有过长时间短距离接触的人就会收到通知。我这一阳，不知道多少人的COCOA会收到密接通知。



COCOA软件的界面

接着，我点开链接，用短信里给的这个HER-SYS ID（新冠患者信息管理系统ID）申请了7日物资。这个系统于2020年5月底开始运行，医疗机构能够通过ID迅速确定患者的情况。不仅是物资，还可以借血氧仪，我觉得自己健康问题不大，所以没有申请。



大阪保健所发来的短信

物资篇

物资比想象中到的快多了，官方说是1-7天。可能我运气比较好，1天就到了，看其他人的反馈，也有的7天才到。另外，在家隔离的时候可以点外卖和网上购物，朋友也可以送东西来。除了不能出门之外，都跟平时一样。

我将确诊后的生活更新在微博上，有网友在评论区开玩笑说想要这样的物资。其实，当初没有感染时特别想收到这样的物资，毕竟不要钱。谁知道，感染之后在家疗养的时候——更加期待了！

门铃响的那一刻，我十分激动。派送人员在门口确认完门牌号，将纸箱子摆在门外，拍了张派送完毕的照片便离开了。

大阪市区的物资是一人一份120尺寸的标准纸箱（即长宽高加起来120cm），里面装的都是能够常温保存的速食和一些消毒湿巾和口罩。



大阪市给在家居家隔离的感染者发放的生活物资

从微博得知，东京都的阳性患者在家隔离的也有两大箱物资的，似乎物资的种类和数量会因地区不同而有所区别。

大阪市区的隔离物资里面，主食有加热米饭、乌冬面、泡面、泡饭、意面，还有配米饭用的咖喱料包。另外，也有豆子、蔬果汁、肉罐头、能量饼干、补水冲剂等。据说一些地区有咖啡和绿茶之类的大桶饮料，大阪没有，但是有可以冲泡的奶粉。

我的开箱体验是，种类繁多，简单即食，营养也还算均衡。不会做饭的人靠这些也比较容易吃饱，不需要从切菜开始加工，算是比较省事的。简单分析了一下，这些物资应该都是统一规格提前装箱准备好的，收到派送请求后就可以迅速派送给需要的人。

我将有关隔离物资的图文发在微博上，有不少网友在转发和评论区问，为啥不发新鲜的肉蛋奶？新冠患者就吃这些能行吗？



笔者微博图片

呐，这可能就是思考问题的逻辑了。如果物资可以常温下长时间保存，是不是会减少物资准备的压力呢？如果物资都是半成品速食，是不是会减轻阳性患者的做饭负担呢？

在一波又一波疫情之下，物资准备也需要大量的资源。如果都是新鲜的肉蛋奶，物资准备压力很大，也很难保证到手仍然是新鲜的；万一患者没有储藏条件（例如没有冰箱），或者不会做饭，这些物资可能还不如不发。

其实，看起来不太“够格”的速食品和保存时间长的物资才是真正对阳性患者有帮助的。不需要怎么折腾也能吃饱饭——相比健康的在家隔离的人来说，可能这才是阳性患者的需求。

隔离篇

——隔离期间可以出门吗？

不可以。但是日本这边在家隔离都是完全靠自觉。隔离期间自己在网页上申报症状和体温即可。

——所在小区和去过的地方受影响吗？

日本这边没有流调，对感染之前去过的地方也没有任何影响，即使是住在公寓（类似国内中高层住宅），对同一栋的人也没有影响。并且，无论是酒店隔离还是居家隔离，都不会对患者家中进行室内消杀。

——症状持续了多久？

症状根据每个人的身体状况不同而不同。我的话，之前有接种3回辉瑞疫苗，可能正是因为接种，感染了也症状很轻。



笔者的疫苗接种证明图片

我的症状3-4天就消失了，到恢复之前依然是只有咳嗽，没有其他的症状。根据医生的说法，年轻人的话几天就自己恢复了，新冠目前没有药，如果没有特别严重的症状也不需要开药，开药的话也是止疼消炎药什么的。症状严重的小伙伴还是尽早跟医生或者拨打急救电话比较好。

自由

我就这样在家每天不停地追剧刷微博，隔离期满，终于自由了。出门的一瞬间：外面的空气太香了，该活动活动筋骨了。关于后遗症还未知，暂时也没有感觉到哪里异常，以后再说。

10天过去物资还没吃完，因为本来家里就有一些存货，所以剩下来不少米饭、泡饭、意面之类的主食。可见，发的物资还是足够隔离期间吃饱的。截至发稿，日本这边有症状的感染者的在家隔离时间已经从10天改为了7天，派送的物资应该也有相应的调整吧。

经历了这些后，感觉新冠本身好像也没有那么可怕，哈哈，主要是感染之后的在家隔离很浪费时间。另外，虽然确诊后并无大碍，但是我也不想再次感染再次隔离了，毕竟没有人想生病。出门还是看到酒精就会消毒，除了吃饭喝水都是戴着口罩的。

最后，希望大家都不要阳，不要被隔离，祝大家身体健康，万事如意，心想事成～

注：

不同时间段，不同地区可能会有不同的政策 每个人的体质及接种疫苗情况不同，症状也会有所不同，仅供参考。

标题图片：诊所领取的检测盒

图片：作者提供

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