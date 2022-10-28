日本进阶

说起对日本人的印象，其中一点就是不善于交际，这是日本人自己也承认的。素不相识的人，不论遇到再好的风景还是令人激动的场面，也不会相互分享喜悦之情。街坊邻居很少串门儿，能站在门口说两句话就不错了。加上如今强调隐私，常常隔壁家住的是什么人都不知道。然而……

去年我家迎来了一只狗狗。之后，从来没有交往的邻居开始前来问东问西，一下子填补了二十年来的交往空白。带狗狗上街也气氛大不相同，一路上会撞见不少自来熟的“朋友”。如果对方也带着狗的话，可能会通过狗狗们互相闻味打闹的功夫聊上几句，而不少没带狗的人也会主动走上前来搭话，“好可爱哟！”“我能摸摸他吗？”“他叫什么名字呀？多大啦？”“我们家也----”“从前---”等等。有时还能遇到衣着整洁的女士走过来跪在地上和狗狗玩耍，衣服被弄脏了也毫不在乎，离去时不但恋恋不舍挥手向狗狗“拜拜”，还鞠躬向我道谢。

有一次在星巴克，我正要把狗栓在露天座位的椅子上，一位男士过来热情地说：“我来帮你看着，你先去买咖啡吧。”看我有些犹豫，他解释道：“我家里也有两只狗狗，和它长得一模一样。我很喜欢狗狗的。”我想反正从店里的柜台处可以看到外边的座位，就把牵绳交给了他。等我买了咖啡回来的时候，看到他摸着狗狗的头玩得正开心，边上还有一位过路的老妇人满面笑容地跟他聊得热闹。我谢了他后，牵回狗狗坐下，听老妇人讲她家狗狗的往事。说到动情处，她不禁热泪盈眶，之后又觉得不好意思，向我道了歉才离开。而那位男士买来咖啡坐在旁边的座位上，滔滔不绝地讲起他家的事情来。从狗狗的饮食运动到他自己的工作和生活等等。一杯咖啡的功夫，我们互相交换了照片墙，成为了彼此了解的“狗友”。

夏天，铲屎官们会赶在相对凉爽的早上5、6点钟出来遛狗。每天几乎同一时间走在同一条路上或在同一个公园里遇到的人们，从互相介绍自家狗狗的名字开始熟悉起来，之后，有的人被称作“某某狗狗的爸爸”、有的人被称作“某某狗狗的妈妈”，在狗狗们玩耍的时候，铲屎官们也聚在一起讲述自家狗狗的特长，交流养狗的经验，交换关于狗粮和狗狗玩具、衣装等产品信息。比如狗狗的项圈，一般只分大中小号，但不同种类的狗狗，骨骼各异，所以经常会出现不适合的情况。有一次，我发现一只和我家同种的狗狗，戴着的项圈看似非常不错。随即询问了狗主人，这才知道，那个品牌的项圈是按照不同狗狗类型分别设计制作的，难怪看上去戴着那么舒适，不禁也很想要一个。这位狗主人马上就把商店的网址转给了我，但当得知商店因疫情关闭了实体店，只能网购，因此拿不定尺码时，她又痛快地说：“用我家狗狗的试试就知道了。”于是把她家狗狗的项圈取下来戴到我家狗狗的头上。不料我家狗狗一下子不知发生了什么情况，有些受惊，一口咬到了这位好心的狗主人的手指。眼看她的手指出了血，我非常担心又不知怎样道歉才好，毕竟连人家的姓名都不知道。可她用水冲了冲伤口，反而安慰我说，是自己不好，伸手吓到了狗狗，没关系的。那天分手后，我一直惦记着这件事，回到家里也坐卧不安，发去微信短信询问是否需要去医院做个检查。她告诉我贴上创可贴已经不再流血，没关系了，让我放心，并约我第二天一早照常一起散步。就这样，虽然不知到对方的真实姓名，但对狗狗的爱成了我们互相信赖的基础。

还有的铲屎官，当听说我想去附近新开的一个狗狗公园时，马上把那里的设施情况、登记时间和方法详细地用短信发给我。不少铲屎官都会带来零食，分给公园里所有狗狗吃。时间久了，见面次数多了，狗主人的交流自然而然不断加深，于是早上聚狗晚上聚酒，社交的圈子就这样打开了。能够分享自己居住地区的家长里短各种有用信息，熟悉左邻右舍，让我感觉住得更安心更安全。短短的几个月，狗狗把我带入了社区生活的大群体中。

当然，不是所有人都喜欢狗。一次遛狗，正好看到一家主妇把厨房里打扫卫生用的盐酸泼到她家门前的路上。可能是有狗狗在她家门口小便。其实用水冲干净或撒一些带狗狗不喜欢味道的无害液体都好，盐酸未免有些过分！万一有狗狗舔到舌头会烧伤的呀。我不自觉地瞪了她一眼，她看到我的愤怒，知道自己做得有些过分，缩着脖子点个头退回房里。一般在遛狗的时候，铲屎官都会带上水瓶和污物处理袋，把狗狗的粪便捡起来带回家，大小便的地方会用水冲洗干净。当然，确实有些狗主人在没有旁人的时候会不守规矩，也有的可能是一时大意，造成路边有时会有一些狗狗的屎尿，给周围的居民带来困扰。而随着铲屎官交流群体的扩大，在保持街巷清洁方面也一定会做得更好。

在少子老龄化的今天，人们的生活中狗狗的存在越来越受到重视。“狗狗是家庭中的一员”这种意识已经得到广泛渗透。在东京湾景点之一的台场，有十多家餐饮店可以带狗狗一起用餐，其中烤肉店等还备有狗狗专用菜单，提供为狗狗办生日会等服务。我家附近也有6、7家可以带狗狗一起吃饭的餐厅和咖啡厅。商场里有专为推狗狗逛商场的推车，高速公路上较大的服务区里设有专让狗狗散跑的草坪区，不少饭店、旅店可以带狗狗一起入住。更有不少休闲山庄以狗狗为主客。除了大草坪可以不用牵绳让狗狗散跑外，游泳池、美容院、礼品店都为狗狗专用。此外，日本各地一年四季都举办各种各样的狗狗聚会活动。参加活动的人们能够跨地区交流，并购买到特制的食品、服装、饰物、玩具，以及在活动中量身定制的手工制品，并为自家狗宝画像等等，这样的活动总是人山人海热闹非凡。而且难得的是，活动散场后，铲屎官们依然通过互联网保持着交流，通过各种app交换照片和日常信息，遇到困难时出谋献策，共享快乐、解愁分忧。

如今在训狗方面，为了让狗狗不乱叫不乱咬，非常强调狗狗的社会化，也就是让狗和主人以外的其他人多接触，和各种狗狗多接触，融入社会生活当中。有狗狗学校、狗狗集训班，还有训狗员登门培训等。警犬学校也接收民间大狗的培训。

狗宝来到我家里三个月后，我在照片墙上开始了狗狗散步日记，没想到关注的人不到一年就达到三千多，其中自然包括每周能见到几次的邻居们。有的邻居还是先在照片墙上发现我们在同一条路上遛狗，才走到一起的。就这样，狗狗的社会化正进一步推动着人的交流。现在我发现，其实日本人也喜欢交朋友、侃大山！借狗狗之力，我与邻里街坊的沟通交流变得频繁了，互相间的关系也更加融洽了。

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