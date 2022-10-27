新手“露营”之可以看到富士山的露营地

日本进阶

旅居日本，每次外出旅游,泡温泉似乎都是必不可少的常规项目。今年暑假原本也不例外。然而，计划赶不上变化，作者临时决定换个玩法——露营去。

今年暑假的东京行，原计划周末去箱根泡温泉的。但由于预约得比较晚，在网站上看来看去都是一些价格都比较高的。一筹莫展之际，突然想到周杰伦的《周游记》中，周杰伦和谢霆锋在精进湖边BBQ的场景，便跟朋友提议：“要不然我们去富士山西北方向的湖边，找个地方一边看富士山一边BBQ吧？”朋友一听，眼睛一亮，拍手叫绝，这个想法好啊！便马上决定从泡温泉改为BBQ，大不了当日返回东京。

就在地图上找能够BBQ的地方的时候，发现了一个露营场，不仅带有可以住的小木屋，还提供BBQ烧烤设备的租赁服务，再点开小木屋的介绍图片，瞬间清醒，直接被吸引住——“就这里了，马上预约”。



示意图（来自浩庵露营场官网）

研究完露营地的说明之后，我忍不住感慨一声，这简直就是开了挂的露营！不用自己带帐篷，不用自己带装备，有厨房有浴室，太适合没有玩过露营的又想感受这个氛围的我们了。要知道，露营可是无底洞，装备看起来没多少钱，买起来就没有上限了。

我们选择的露营地就在富士山西北的本栖湖北岸，刚好就面对着富士山。本栖湖是日本富士山北麓的一湖，为富士五湖之一，横跨山梨县南都留郡富士河口湖町及南巨摩郡身延町。深度为五湖中最深，达121.6米，面积则是第三大，达4.7平方公里，水面标高为海拔900米。与富士五湖的西湖、精进湖拥有同一水脉，过去可能是同一湖泊。

更巧的是，1984年发行的五千日元纸币，与2004年11月改版的一千日元纸币，它们背面图案中富士山下的湖面就是本栖湖，根据摄影家冈田红阳的作品“湖畔之春”制作而成。



日元纸币背面的图案（来自浩庵露营场官网）

正巧，我在YouTube上关注的一个博主也刚刚来过这里，就是这个浩庵露营场。它也是日本著名漫画《摇摆露营》的圣地，所以即使在平时也有很多人，假日里更是一位难求，不好预约。

因为我们人多，直接定了C1的小木屋，主要是因为这一栋位置最好，在卧室就能看到富士山，门口BBQ的地方也可以看到富士山。来都来了，再选个看不到富士山的岂不是白来了？

不过，这个小木屋提供的设备有限，有些东西是需要额外花钱租赁的。具体的清单在浩庵露营场的网站上就有，大家可以根据自己的需要到登记的时候再选择需要租的装备。



露营场地图（来自浩庵露营场官网）

物资采购

由于不是专业露营和户外玩家，这次所需的东西我们尽量买成品。在路过MaxValu富士河口湖店的时候采购了一些简单的物资，包括烧烤用的手套，木炭，肉类等。这家超市很懂消费者，去富士山附近野餐露营需要的一些耗材在这里基本上都能一站式搞定。门口有非常大的免费停车场，有很多露营车也在这里采购，边上也有餐厅等商铺。要注意的是，这是到达露营场之前最后一家大型综合超市，过了这里就基本上都是山路了。如果怕买不到想要的，也可以提前在出发地买好。



MaxValu富士河口湖店

开启露营初体验

跟着导航驱车抵达浩庵露营场，停好车就可以登记入住小木屋了。这里我的经验是最好停在登记处比较近的车位，因为租借的东西也是在这里领取。登记的时候，工作人员会详细说明使用规则等事项。我们最后在这里租借了户外的焚火台、BBQ的网、户外的桌椅等。



登记处拍到的富士山

浩庵露营场入口的这个停车场风景也十分秀丽，很多人到停车场的位置拍照打卡。这里位于高地，刚好可以俯瞰湖面以及富士山，虽然前面有些遮挡，仍可以说是一幅完美景色。



本栖湖的介绍

登记之后就可以开着车去小木屋边上了。没错，我们定的小木屋是可以把车停在边上的！我们预定的这个小木屋有两个车位，整体很有农家小木屋的感觉，正对着富士山，风景非常漂亮。



我们预定的小木屋，正对富士山，左侧可以停车

小木屋是今年4月份刚刚新装修的，光从空调来看就知道这个小木屋花了不少心思，这空调可是大金的高端款，带通风带除湿甚至还带加湿功能。



小木屋的浴室



小木屋的空调



小木屋的房间



小木屋的厨房



从小木屋看出去的景色

湖边的露营地也属于浩庵露营场，可以把车开下去，带车露营（需要提前预约）。这个露营地比我们住的小木屋离湖边更近，湖岸坡度也不大，零距离接近湖面。但是装备都需要自己准备，不太适合我们这样的什么装备都没有的外行。如果仅仅是为了体验下氛围再决定要不要入坑户外，可以像我们一样，先住一晚体验下租设备的开挂“露营”小木屋。

我们从东京都内出发，高速公路上堵车一段时间，外加在超市采购的时候额外花了点时间，到的时候天已经快黑了，于是去湖边简单溜达了一圈就回到小木屋准备我们的BBQ。

关于BBQ的食材，我们都是提前买好，装在车里带过来的，有Costco买的肉串等适合BBQ的食材和超市买的爆米花及饮料，大家可以根据自身喜好自行安排调整。



湖边的露营地



小木屋前摆放着租赁的桌椅



我们的小木屋

天色渐晚，湖边炊烟袅袅升起，露营者们纷纷开始准备晚餐。此时，一轮明月升起，而这天正好是中秋节。拍了几张富士山与月亮的合影，发了条朋友圈遥祝全球各地的小伙伴们中秋节快乐。



湖边的露营者们



一轮明月升起



BBQ初级选手作品

对了，大家晚上休息的时候一定要把没有吃完的食物收到室内来，要不然很有可能被野兽攻击。这可是一条严肃的提醒。



野兽

湖边观日出

我早已提前查好了日出时间，准备起床看富士山日出。iPhone自带的天气应用里往下滑也可以看到当日的日出时间。

之前跟朋友聊天时，聊到索尼有一个4K HDR的演示片。朋友发来一张图片，我一看，这也太美了！而图片上就是我们这次选择露营的地方。不过这个演示片的拍摄应该是在非夏季，我们来的时候刚刚入秋，日出的角度不同，富士山顶也还没有开始积雪。



索尼4K HDR演示片的截图

大家都睡了，我定好闹钟，趁着太阳没有出来便起床去湖边蹲点。山的那边隐约开始泛红，此时气温也比较低，真庆幸自己多套了件衣服。



日出之前



日出时分

湖边的露营者们也开始慢慢活动起来，煮咖啡的煮咖啡，划船的划船。



露营者

拿起手机，拍了几张，无需修图，真是太美了。

闻着从旁边帐篷飘来的咖啡香气，我们的肚子也开始咕咕叫了。伴着富士山吃早餐是一种无法用言语形容的绝佳体验。这次带的早餐都是超市买的，不是现场制作，属于开挂玩家。当然，如果以后真的入坑户外的话，一定会买一些装备。



富士山下的早餐



划船的人

天亮之后，湖面上划船的人也多了起来，这个湖可以划没有动力的船，不过不能游泳。租船大概2000日元一个小时，够两个人划。船也可以自己带，很多人把船放在车顶上扛过来，还有人带着充气的船。小木屋是10点钟退房，如果连住2天的话白天的时间就比较充足，建议下午早点来划船或者连住两天，这样就有充足的时间在湖边休息。

我们还不是户外玩家，来之前稍稍有些担心，没想到整体还算顺利。

最后聊聊本次露营的感想和注意点吧。

①蚊虫会比较多，需要提前准备好防蚊物品。

②自己带的食材不用太多，欣赏欣赏景色时间就过去了，否则吃不完还得带回去。

③景色真的很不错，可以说是绝景，要不然也不会登在1000日元纸币背后。

④小木屋有多种可选，人多的话可以选大的；人不多的话可以选小一些的，这样性价比高一些。

⑤初秋的晚上山里还是比较凉的，一定要带一件厚衣服御寒。

⑥能带相机的一定要带相机，真的太美了。本文照片都是手机拍摄无修图。

开车露营或者开挂露营，一定要来这里，你绝对不会后悔，祝大家玩得愉快。

标题图片/文内图片：除注明来源图片外，均为作者拍摄

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