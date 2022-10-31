双向时代：中日交往新潮流

日本进阶

中日两国已经步入了“双向时代”。下一个50年，中国和日本仍然是不可能搬家的邻居，所以继续友好相处才是长久之计。

9月29日，中日两国迎来了邦交正常化50周年纪念日。

回首1972年9月两国邦交正常化之际，日本前首相田中角荣、外相大平正芳、官房长官二阶堂进等一众政要集体访问北京，与中方签署了《中日联合声明》。那时候，我还是个懵懂少年，但电视上周总理和田中首相的英姿，在我脑海里留下了非常深刻的印象。

1982年中日邦交正常化10周年时，日本前首相铃木善幸一行访问中国，受到了胡耀邦主席和邓小平同志的热烈欢迎。10年后的1992年，日本天皇夫妇访问中国，同样受到了中方的热烈欢迎。2002年中日邦交正常化30周年时，虽然时任日本首相的小泉纯一郎没有访华，但前首相桥本龙太郎、村山富市等13000多人集体前往中国，并和中方代表在人民大会堂举行了盛大的庆祝活动。到了2012年，胡锦涛主席原本计划在人民大会堂举行两国邦交正常化40周年庆祝活动。但遗憾的是，由于钓鱼岛问题，庆祝活动未能如期举行。

今年是两国邦交正常化50周年。日本外相林芳正、前首相福田康夫以及中国驻日本大使孔铉佑等人共同出席了在东京举行的庆祝活动。活动中，两国代表表示，中国国家主席习近平与日本首相岸田文雄互相发出了贺电。

回顾过去50年两国之间的经济投资关系，日本企业几乎是完全单向地向中国投资、在中国建厂。据不完全统计，日本进驻中国的企业数量超过3万家。

在过去的50年里，日本曾兴起过五次“进军中国”的热潮。第一次是1979年大平正芳政权开始对华启动ODA（政府开发援助）之后的20世纪80年代。第二次是1992年中国政府在十四大上确定建立“社会主义市场经济”，并在次年将其写入宪法之后。第三次是在2001年中国成功加入WTO（世界贸易组织），同时获得了2008年夏季奥运会和残奥会的举办权之后。第四次是2008年北京奥运会成功闭幕之后。那年秋天，由美国次贷危机引发的全球金融危机爆发。不久之后，在美国华盛顿召开的G20（二十国集团）峰会上，中国宣布启动4万亿元的紧急财政支出，拯救世界经济。第五次是自2016年左右开始，中国以阿里巴巴为代表的跨境电商以及基于人工智能的新产业开始发展。从那时起，“中国中等收入阶层多达3亿人”的消息在日本广为流传。

显而易见，以上五次热潮都是日本企业单方面进入中国市场。但在2018年10月，中国国家主席习近平与到访的日本前首相安倍晋三达成了“新方向”的共识。也就是说，今后不仅要保持过去的“日本→中国”，还要发展“中国+日本→其他国家”。尤其针对这一新方向，中日两国更是共同签署了52个项目协议。

然而，不期而至的新冠肺炎疫情让这一切陷入了暂时的停滞。但最近，“中国→日本”的新潮流已经悄然兴起。

8月30日，中国香港的投资公司PAG以约1000亿日元（约合人民币49亿元）的价格从日本大型旅行社HIS等公司手中收购了位于长崎县佐世保市的日本最大主题公园“豪斯登堡”(Huis Ten Bosch)。这座公园始建于30年前的1992年，以荷兰的“森林之家”为原型。有消息称，今后PAG也有可能把这里改造成更适合中国游客的样子。

另一方面，中国最大的电动汽车制造商比亚迪也于今年7月21日宣布：“从2023年开始，陆续在日本销售3款电动汽车”。至此，中国汽车制造商终于实现了“进军世界汽车产业集聚地——日本”的目标。在比亚迪公司日文版的官网主页上，我们可以看到这样一段自我介绍——

“初次见面，我叫比亚迪。我是一家以生产电动汽车为主营业务的新能源汽车公司。在日本，可能很多人都没听说过我的名字。为了让所有人都能放心的使用‘电’这种清洁能源，我一直在追求电池技术的革新。实际上，我现在已经是纯电动汽车和油电混合动力汽车合计销量世界第一的公司。

我公司生产的电动公交车在日本国内的占有率超过70%，累计行驶距离超过240万公里。与此同时，我公司生产的兼顾环保与安全的电动叉车，可以为农户及各种市场场景，提供物流脱碳支持。接下来，我们将引进被誉为“世界顶级技术”的日本模具技术，致力于对环境影响巨大的乘用车领域。”

另外，最近一段时间，日本大型公寓等被中国企业整体收购的新闻不绝于耳。日元贬值速度也越来越快，据说很快就会超突破1美元兑换150日元的大关。在这种情况下，从中国企业的角度来看，整个日本都在大甩卖吧。

近两年半，我东京住所附近的不少家日本餐厅和居酒屋因为疫情而倒闭。随后，门面被中国人租下或买下，一家家中国餐馆、中国超市陆续开张。我粗略算了一下，光是餐馆就有50多家，超市也有近10家。

光顾这些餐厅和超市的大多数客户并不是日本人，而是住在日本的中国人。疫情之下，中日两国之间的往来不尽如人意，于是在日本生活的中国人索性开始过上了“和在中国国内一样的生活”。

我每周在有着“东京六大知名学府之一”之称的明治大学教授东亚国际关系论课程，在座听课的学生中，有的日本学生毕业后进入字节跳动、OPPO等工作。所以说，现在已经步入了优秀的日本年轻人进入中国企业就职的时代。

我个人认为，这都意味着中日两国已经步入了“双向时代”。下一个50年，中国和日本仍然是不可能搬家的邻居，所以继续友好相处才是长久之计。

撰文/图片：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

经作者许可，转载自经济观察网