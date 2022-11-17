我们都是星尘——京都的小众杂货店

我们都是星尘——京都的小众杂货店生活与旅游 日本进阶
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每次旅行中，看到私人杂货铺我总要进去逛一逛，买一点什么带回去。可能是因为一直在社交平台分享自己生活的关系，我总爱跟店主聊上几句，试图挖掘出一些故事分享给大家，这样的一点点“功利心”，让我听到了非常多有意思的故事和别人的人生经历。
朋友们来家里的时候，看到我从世界各地带回来的小玩意儿，都会啧啧称奇。关于这些小玩意儿，我好像总是有很多话说，购入时的心境、发生的故事、小物件的历史，久而久之，探寻有意思的杂货店变成了我的兴趣。
在这篇文章里想分享一些我喜欢的小众杂货店给大家，希望对也喜欢逛杂货店的你们有所帮助。
古董杂货——杣道
店主塚本茂1948年出生于滋贺县的仰木村，现在这个村落已经跟另外几个村落合并成了坚田町。
出生在农家的塚本通过自己的努力入职设计事务所，考取了一级建筑师，后来在坚田创立了自己的建筑事务所，紧接着又跟朋友一起在葛川边开了一家茶屋（喝茶的地方，也提供简餐）。因为出生在山村，塚本一直在努力宣传着自己家乡的山村文化，所以这里就变成了一个小小的据点。
1996年后，塚本将这个茶屋改成了现在的古董杂货店，和妻子一起经营，售卖一些古董杂货并提供日式简餐。
“杣道”我来了至少6次，如果不是要开两个小时的车才能到达，应该会每周都去吧，这里的古董杂货和食物实在是让人流连忘返。
店铺是日本传统的建筑，屋内满满当当地塞了无数古董杂货，从乐器到军用物品，整间屋子搭配着旧木色的建筑充满了历史感，塚本对每一件商品都如数家珍，他能记住每一样物品的年代和来由，我甚至在这里看到了太平洋战场上使用过的三八大盖。高兴的时候，塚本还会拿着店里的尺八吹上一曲，他真的是一个非常有才华的人。
逛饿了，就坐下来喝喝茶吃吃饭。烧鸟（日式烤鸡肉串）是必吃的一道菜，它跟市区的不一样，用的是庭鸡，大概等同于汉语中的走地鸡，肉质Q弹，很有嚼劲，一点儿也不柴，一吃起来就知道是经常运动的鸡！鸡肉好吃，鸡蛋更不会差，这里的水煮蛋比超市的鸡蛋好吃100倍，蛋白非常有韧性，就连我一个讨厌吃鸡蛋的朋友也吃了两颗。
塚本皮肤黝黑，营业时他就坐在烤炉面前慢悠悠地烤着鸡肉串，室内光线比较昏暗，不仔细看甚至会误以为他是店里的一个雕塑。平时话不多的塚本说到自己感兴趣的时候，才会话多起来，比如说鸡肉，问起来鸡肉的时候，他就带着笑脸自豪地跟我说：“我女儿一天要处理几百只庭鸡，我们一家三代人都在养鸡，所以很好吃！”
塚本的妻子负责做烧鸟以外的食物，所有跟我来过的朋友都用一个词来形容——妈妈的味道。没有任何化学添加剂的味道，还原山菜（从野外少量采集的野菜）本身的鲜味，粗犷的荞麦面甚至能嚼到细小的荞麦粒，在秋日午后能吃上这一口真的是太舒适了。
地址：滋贺县 大津市 葛川坂下町平 平巴士站前
侘寂杂货——STARDUST（星尘）
这家店是最近偶然间发现的。那天我本来想去上贺茂神社的面包展，结果因为要排队就放弃了（我真的很不喜欢人多的地方），搜索附近店铺的时候被店名吸引了——STARDUST。
点开店铺的网站，首页这样写道：
You are stardust on the earth-
a beautiful little piece of the universe.
这同样是一家杂货和咖啡店相结合的店铺，在这里你可以感受到时间的流淌，安静到可以听到时钟的滴答滴答声，客人们都像约好了一样没有人大声说话，没有人发出异响，朋友说：“这是一家有着图书馆氛围的咖啡店。”
经营者是两位素食主义女性。有位物理学家曾告诉店主之一香那：“如果把人类的细胞追溯到粒子的话，就会发现这些成分与形成恒星的成分是一样的，所以人类也是星尘。”
香那在丹麦旅行的时候，脑海里的灵光告诉她：如果要开一家店的话，店名就应该叫STARDUST。
几个月后，在命运的安排下，她遇到了这栋80多岁的老房子，把它从一个纺织工厂布置成了现在的样子。香那像是从这间店里生长出来的植物一样，这间小店守护着她，而她在这里也找到了自己。
店铺里有很多精致的物品，香那统称他们为beautiful things。手工制的羊毛大衣、复古刀叉用具、烛台、首饰等等等都可以在这里找到，这些东西来自不同的品牌，但是放在一起的时候毫无违和感，就像香那一样，像是这间店铺里结出来的果子。
来这里必买的，是茶叶。店里出售的茶叶中，我最喜欢来自法国的品牌“chayuan”，没错就是“茶园”，据说创始人很喜欢中国，所以用中文拼音起了名字。所有的茶叶都被赋予了好听的名字——金色的星星、上海的夜光、神圣的冥想……
同样，这也是一家提供食物的杂货店，每道菜从餐具的搭配到食物的味道都能让人感受到用心，都能让你在尝到第一口的瞬间眼里闪烁出星星。
我想，STARDUST大约是香那给自己和“星尘们”建造的花园吧。
地址：京都府 京都市 北区 下竹殿町紫竹41
美式杂货——Revys Thomas
这家杂货铺是2022年刚开业的，比前两家杂货铺更商业一些，集咖啡店、面包店、绿植店、家具和生活用品于一体。商业性杂货铺受众更广，东西更全面更接地气一些，生活要有阳春白雪也总需要下里巴人。
店铺外停放着一辆明黄色的小卡车，非常吸睛，不远处还有辆橘色的美式校车，店员在里面忙着做咖啡。店内随处可见徽章元素，复古牛仔外套和棒球帽上都别满了古董徽章，让人恍然置身于90年代的美国。
店铺整体设计明亮复古，色彩缤纷，区别于传统的日式杂货店，有种上世纪末的美式风情，张扬又热情。店内东西非常多，可以逛上1个来小时，价格也算合理，类似于刀叉这样的小杂货都在700日元左右，每样商品都颜色非常鲜艳，视觉刺激着人的购物神经，一不小心就买多了，不过这也正是逛杂货店的快乐之一嘛！
店里的面包和咖啡非常值得一试，特别是面包的原材料非常优秀，不含反式脂肪和棕榈油，吃起来健康放心。
虽然是美式杂货店，但面包还是偏日式，价格很便宜，一份直径17cm的芝士蛋糕才555日元，用的原材料却是来自神户六甲山的牛奶哦！用好吃便宜的面包来吸引客人光顾杂货店，莫非这是店家的营销手段之一？
地址：京都府 京都市 伏見区 横大路桥本5-1
小豆豆的奇妙探店还在继续，请期待更多精彩！
撰文/图片：京都的小豆豆
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