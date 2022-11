我们都是星尘——京都的小众杂货店

侘寂杂货——STARDUST(星尘)

这家店是最近偶然间发现的。那天我本来想去上贺茂神社的面包展,结果因为要排队就放弃了(我真的很不喜欢人多的地方),搜索附近店铺的时候被店名吸引了——STARDUST。

点开店铺的网站,首页这样写道:

You are stardust on the earth-

a beautiful little piece of the universe.

这同样是一家杂货和咖啡店相结合的店铺,在这里你可以感受到时间的流淌,安静到可以听到时钟的滴答滴答声,客人们都像约好了一样没有人大声说话,没有人发出异响,朋友说:“这是一家有着图书馆氛围的咖啡店。”

经营者是两位素食主义女性。有位物理学家曾告诉店主之一香那:“如果把人类的细胞追溯到粒子的话,就会发现这些成分与形成恒星的成分是一样的,所以人类也是星尘。”

香那在丹麦旅行的时候,脑海里的灵光告诉她:如果要开一家店的话,店名就应该叫STARDUST。

几个月后,在命运的安排下,她遇到了这栋80多岁的老房子,把它从一个纺织工厂布置成了现在的样子。香那像是从这间店里生长出来的植物一样,这间小店守护着她,而她在这里也找到了自己。

店铺里有很多精致的物品,香那统称他们为beautiful things。手工制的羊毛大衣、复古刀叉用具、烛台、首饰等等等都可以在这里找到,这些东西来自不同的品牌,但是放在一起的时候毫无违和感,就像香那一样,像是这间店铺里结出来的果子。

来这里必买的,是茶叶。店里出售的茶叶中,我最喜欢来自法国的品牌“chayuan”,没错就是“茶园”,据说创始人很喜欢中国,所以用中文拼音起了名字。所有的茶叶都被赋予了好听的名字——金色的星星、上海的夜光、神圣的冥想……

同样,这也是一家提供食物的杂货店,每道菜从餐具的搭配到食物的味道都能让人感受到用心,都能让你在尝到第一口的瞬间眼里闪烁出星星。

我想,STARDUST大约是香那给自己和“星尘们”建造的花园吧。

地址:京都府 京都市 北区 下竹殿町紫竹41