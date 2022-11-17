我们都是星尘——京都的小众杂货店

每次旅行中，看到私人杂货铺我总要进去逛一逛，买一点什么带回去。可能是因为一直在社交平台分享自己生活的关系，我总爱跟店主聊上几句，试图挖掘出一些故事分享给大家，这样的一点点“功利心”，让我听到了非常多有意思的故事和别人的人生经历。

朋友们来家里的时候，看到我从世界各地带回来的小玩意儿，都会啧啧称奇。关于这些小玩意儿，我好像总是有很多话说，购入时的心境、发生的故事、小物件的历史，久而久之，探寻有意思的杂货店变成了我的兴趣。

在这篇文章里想分享一些我喜欢的小众杂货店给大家，希望对也喜欢逛杂货店的你们有所帮助。

古董杂货——杣道

店主塚本茂1948年出生于滋贺县的仰木村，现在这个村落已经跟另外几个村落合并成了坚田町。

出生在农家的塚本通过自己的努力入职设计事务所，考取了一级建筑师，后来在坚田创立了自己的建筑事务所，紧接着又跟朋友一起在葛川边开了一家茶屋（喝茶的地方，也提供简餐）。因为出生在山村，塚本一直在努力宣传着自己家乡的山村文化，所以这里就变成了一个小小的据点。

1996年后，塚本将这个茶屋改成了现在的古董杂货店，和妻子一起经营，售卖一些古董杂货并提供日式简餐。

“杣道”我来了至少6次，如果不是要开两个小时的车才能到达，应该会每周都去吧，这里的古董杂货和食物实在是让人流连忘返。

店铺是日本传统的建筑，屋内满满当当地塞了无数古董杂货，从乐器到军用物品，整间屋子搭配着旧木色的建筑充满了历史感，塚本对每一件商品都如数家珍，他能记住每一样物品的年代和来由，我甚至在这里看到了太平洋战场上使用过的三八大盖。高兴的时候，塚本还会拿着店里的尺八吹上一曲，他真的是一个非常有才华的人。

逛饿了，就坐下来喝喝茶吃吃饭。烧鸟（日式烤鸡肉串）是必吃的一道菜，它跟市区的不一样，用的是庭鸡，大概等同于汉语中的走地鸡，肉质Q弹，很有嚼劲，一点儿也不柴，一吃起来就知道是经常运动的鸡！鸡肉好吃，鸡蛋更不会差，这里的水煮蛋比超市的鸡蛋好吃100倍，蛋白非常有韧性，就连我一个讨厌吃鸡蛋的朋友也吃了两颗。

塚本皮肤黝黑，营业时他就坐在烤炉面前慢悠悠地烤着鸡肉串，室内光线比较昏暗，不仔细看甚至会误以为他是店里的一个雕塑。平时话不多的塚本说到自己感兴趣的时候，才会话多起来，比如说鸡肉，问起来鸡肉的时候，他就带着笑脸自豪地跟我说：“我女儿一天要处理几百只庭鸡，我们一家三代人都在养鸡，所以很好吃！”

塚本的妻子负责做烧鸟以外的食物，所有跟我来过的朋友都用一个词来形容——妈妈的味道。没有任何化学添加剂的味道，还原山菜（从野外少量采集的野菜）本身的鲜味，粗犷的荞麦面甚至能嚼到细小的荞麦粒，在秋日午后能吃上这一口真的是太舒适了。

地址：滋贺县 大津市 葛川坂下町平 平巴士站前