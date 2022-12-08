成为“幸龄者”的秘诀

成为“幸龄者”的秘诀政治外交 日本进阶
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9月19日是日本的“敬老日”。作为世界首屈一指的超级老龄化国家，日本遵照儒学精神，将每年的这一天确立为尊老敬老的日子。
作为敬老日的惯例，日本总务省统计局会在这一天公布“目前日本的高龄者人数”等数据。所谓“高龄者”是指65周岁以上的老年人。今年的数据显示，日本高龄者人数多达3627万人，占日本总人口的29.1%！
放眼全球，日本一直在高龄者人数占比方面遥遥领先，目前比排在第二位的意大利高出5个百分点以上。如果保持这个发展速度，再过3年，这个比例就能突破30%的大关。另外，在这3627万高龄者中，百岁以上老人多达90526人。日本俨然成了人类迎接超级老龄化社会的“实验国”。
对于这种现状，我的朋友，同时也是我大学前辈、精神科医生和田秀树今年3月出版了一本名为《80岁的墙》的书。该书一经发售，销量就突破了50万册，一举成为了时下最畅销书籍。如果按照这个速度发展下去，这本书的销量将超过100万册，从而成为日本今年最畅销的书籍。
现年61岁的和田医生是一位专攻老年人精神类疾病的医生，在过去的35年里，他累计治疗了约6000名患者。同时，作为老年医学专家，他写过很多书，也参加过很多电视节目的录制。
用一句话来概括《80岁的墙》这本书，那就是“80岁老人的赞歌”。具体来说，这本书在“人生百年”的时代背景下，向80岁高龄的老人讲述如何才能健康地活到100岁。
现在，日本人的“平均健康寿命”(身心独立、保持健康的年龄)男性为72.68岁，女性为75.38岁。而在“平均寿命”方面，日本男性为81.64岁，女性为87.74岁。从“平均寿命”中减去“平均健康寿命”，男性约有9年，女性约有12年的“需要他人护理的时间”。怎样才能尽量减少这段时间，这就是和田医生这本集大成之作的核心内容。
和田医生提倡把80岁以上的老人称为“幸龄者”，而不是“高龄者”。因为在日语中，“高”和“幸”的读音相同，都是“Kou”。
日本的老年人每年可以享受一次免费体检。日本人长寿也被认为是得益于这项政策。但和田医生说，年龄超过80岁的老年人，不需要定期体检，这是因为“健康的标准”因人而异。他还说：“医生说的话，有的不要相信。”这是因为医生接触的都是“病人”，所以他们并不了解健康究竟是什么。同时，他也反对老年人长期服用多种药物，提倡“必要时只吃必要的药即可”。换句话说就是，“为了预防什么而服药”几乎没有意义。
按照这个观点，老年人也不需要经常吃安眠药。上了年纪睡眠时间减少是自然现象，没有人会因为失眠而死亡。一天24小时，想睡就睡，想起就起，这是老年人的特权。
另外，老年人普遍担心的胆固醇值，即使高到一定程度也不用担心。因为胆固醇是人体生成免疫细胞的原料。免疫细胞多，老年人患癌症的风险就会降低。另外，男性荷尔蒙的一部分也是由胆固醇构成的。如果胆固醇值过低，男性的身心健康将无以为继。
同样，血压高一点也没有关系。50多年前，人类普遍营养不良。所以，血压达到150左右时，血管就会破裂。但现在很少有人营养不良，所以即使血压超过200也不会导致血管破裂。
和田医生将80岁高龄的老人成为“幸龄者”的秘诀总结为“44句话”，具体如下：
- 坚持步行
- 感到烦躁的时候就深呼吸
- 运动以身体不会感到僵硬为宜
- 夏天吹空调的时候多喝水
- “尿布”对增加行动能力大有裨益
- 咀嚼的次数越多，身体和大脑就越有活力
- 记忆力衰退不是因为年龄的增长，而是因为长期不使用大脑
- 没必要吃很多药
- 不必刻意的降低血压值和血糖值
- 独处不代表寂寞，而是享受轻松的时间
- 偷懒并不是可耻的事情
- 无需上缴汽车驾照 (考虑到老年人驾驶机动车比较危险，日本悄然兴起了“请老年人上缴驾照”的运动)
- 只做喜欢做的事，不做讨厌做的事
- 老了也可以有性欲
- 无论如何，不要一直足不出户
- 想吃什么就吃什么，微胖的身材刚刚好
- 不管什么事都细致地做
- 不要和自己讨厌的人打交道
- 不要一个劲地看电视
- 与其和疾病斗争到底，不如和它共生共存
- “车到山前必有路”是让老人幸福的魔法咒语
- 吃肉，尤其是便宜的红肉最好
- 泡澡时间保持在10分钟以内
- 睡不着也不用勉强
- 做开心的事最有利于提升大脑的活性
- 想说什么就说什么，不必有太多顾虑
- 尽早找一个“家庭医生”
- 不要过度的忍耐或者勉强自己，当一个“不良老人”也没什么不好
- 有时说过的话朝令夕改也没问题
- 人生最后阶段的痴呆是神的恩赐
- 停止学习就会变老
- 不要贪慕虚荣，拥有现在所拥有的一切就已经很好了
- 天真是老人的特权
- 越麻烦的事，其实越有趣
- 晒太阳会让人开心
- 做对别人有益的事
- 悠闲地活在今天
- 欲望是长寿的源泉
- 以乐天派的状态活着
- 轻松的呼吸
- 生活规则掌握在自己手里
- 坦然接受一切
- 性格开朗的人会很受欢迎
- 笑门开福自来
对于以上这些秘诀，日本人和中国人的看法可能不尽相同。但我们不得不承认，其中不乏很多值得参考的建议。最主要的是，“幸龄者”这个新词真的太棒了。
撰文/图片：日本《现代周刊》副主编 近藤大介
经作者同意，转载自经济观察网