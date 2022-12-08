成为“幸龄者”的秘诀

日本进阶

用一句话来概括《80岁的墙》这本书，那就是“80岁老人的赞歌”。具体来说，这本书在“人生百年”的时代背景下，向80岁高龄的老人讲述如何才能健康地活到100岁。

9月19日是日本的“敬老日”。作为世界首屈一指的超级老龄化国家，日本遵照儒学精神，将每年的这一天确立为尊老敬老的日子。

作为敬老日的惯例，日本总务省统计局会在这一天公布“目前日本的高龄者人数”等数据。所谓“高龄者”是指65周岁以上的老年人。今年的数据显示，日本高龄者人数多达3627万人，占日本总人口的29.1%！

放眼全球，日本一直在高龄者人数占比方面遥遥领先，目前比排在第二位的意大利高出5个百分点以上。如果保持这个发展速度，再过3年，这个比例就能突破30%的大关。另外，在这3627万高龄者中，百岁以上老人多达90526人。日本俨然成了人类迎接超级老龄化社会的“实验国”。

对于这种现状，我的朋友，同时也是我大学前辈、精神科医生和田秀树今年3月出版了一本名为《80岁的墙》的书。该书一经发售，销量就突破了50万册，一举成为了时下最畅销书籍。如果按照这个速度发展下去，这本书的销量将超过100万册，从而成为日本今年最畅销的书籍。

现年61岁的和田医生是一位专攻老年人精神类疾病的医生，在过去的35年里，他累计治疗了约6000名患者。同时，作为老年医学专家，他写过很多书，也参加过很多电视节目的录制。

用一句话来概括《80岁的墙》这本书，那就是“80岁老人的赞歌”。具体来说，这本书在“人生百年”的时代背景下，向80岁高龄的老人讲述如何才能健康地活到100岁。

现在，日本人的“平均健康寿命”(身心独立、保持健康的年龄)男性为72.68岁，女性为75.38岁。而在“平均寿命”方面，日本男性为81.64岁，女性为87.74岁。从“平均寿命”中减去“平均健康寿命”，男性约有9年，女性约有12年的“需要他人护理的时间”。怎样才能尽量减少这段时间，这就是和田医生这本集大成之作的核心内容。

和田医生提倡把80岁以上的老人称为“幸龄者”，而不是“高龄者”。因为在日语中，“高”和“幸”的读音相同，都是“Kou”。

日本的老年人每年可以享受一次免费体检。日本人长寿也被认为是得益于这项政策。但和田医生说，年龄超过80岁的老年人，不需要定期体检，这是因为“健康的标准”因人而异。他还说：“医生说的话，有的不要相信。”这是因为医生接触的都是“病人”，所以他们并不了解健康究竟是什么。同时，他也反对老年人长期服用多种药物，提倡“必要时只吃必要的药即可”。换句话说就是，“为了预防什么而服药”几乎没有意义。

按照这个观点，老年人也不需要经常吃安眠药。上了年纪睡眠时间减少是自然现象，没有人会因为失眠而死亡。一天24小时，想睡就睡，想起就起，这是老年人的特权。

另外，老年人普遍担心的胆固醇值，即使高到一定程度也不用担心。因为胆固醇是人体生成免疫细胞的原料。免疫细胞多，老年人患癌症的风险就会降低。另外，男性荷尔蒙的一部分也是由胆固醇构成的。如果胆固醇值过低，男性的身心健康将无以为继。

同样，血压高一点也没有关系。50多年前，人类普遍营养不良。所以，血压达到150左右时，血管就会破裂。但现在很少有人营养不良，所以即使血压超过200也不会导致血管破裂。

和田医生将80岁高龄的老人成为“幸龄者”的秘诀总结为“44句话”，具体如下：

坚持步行 感到烦躁的时候就深呼吸 运动以身体不会感到僵硬为宜 夏天吹空调的时候多喝水 “尿布”对增加行动能力大有裨益 咀嚼的次数越多，身体和大脑就越有活力 记忆力衰退不是因为年龄的增长，而是因为长期不使用大脑 没必要吃很多药 不必刻意的降低血压值和血糖值 独处不代表寂寞，而是享受轻松的时间 偷懒并不是可耻的事情 无需上缴汽车驾照 (考虑到老年人驾驶机动车比较危险，日本悄然兴起了“请老年人上缴驾照”的运动) 只做喜欢做的事，不做讨厌做的事 老了也可以有性欲 无论如何，不要一直足不出户 想吃什么就吃什么，微胖的身材刚刚好 不管什么事都细致地做 不要和自己讨厌的人打交道 不要一个劲地看电视 与其和疾病斗争到底，不如和它共生共存 “车到山前必有路”是让老人幸福的魔法咒语 吃肉，尤其是便宜的红肉最好 泡澡时间保持在10分钟以内 睡不着也不用勉强 做开心的事最有利于提升大脑的活性 想说什么就说什么，不必有太多顾虑 尽早找一个“家庭医生” 不要过度的忍耐或者勉强自己，当一个“不良老人”也没什么不好 有时说过的话朝令夕改也没问题 人生最后阶段的痴呆是神的恩赐 停止学习就会变老 不要贪慕虚荣，拥有现在所拥有的一切就已经很好了 天真是老人的特权 越麻烦的事，其实越有趣 晒太阳会让人开心 做对别人有益的事 悠闲地活在今天 欲望是长寿的源泉 以乐天派的状态活着 轻松的呼吸 生活规则掌握在自己手里 坦然接受一切 性格开朗的人会很受欢迎 笑门开福自来

对于以上这些秘诀，日本人和中国人的看法可能不尽相同。但我们不得不承认，其中不乏很多值得参考的建议。最主要的是，“幸龄者”这个新词真的太棒了。

撰文/图片：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

经作者同意，转载自经济观察网