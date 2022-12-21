怎样才能健康地老去？

日本进阶

日本人无论男女都是60岁退休。退休之后的身体健康固然重要，但精神健康也同样非常重要，也因此老年人的精神健康问题成为当下日本的热点话题之一。

日本是全球范围内老龄化问题最为严重的国家。“怎样才能健康的活到100岁”，已经成为了1.2亿日本国民的共同话题。通过这篇文章，我想向大家介绍一下日本人对此在精神层面的最新情况。

刚刚（10月29日）发行的《周刊现代》（日本发行量第二的周刊杂志）刊发了一篇名为《从70岁开始随心生活，益寿延年》的特稿，文中旗帜鲜明地表示：喜欢自己喜欢的东西，讨厌自己不喜欢的东西——只要用这种“自私”的心态生活下去，就能身心轻松地安度晚年。

精通认知行为疗法的千叶大学清水荣司教授表示：“人类在思考自己的人生时，会将其分为工作、兴趣、人际关系和健康4个方面。很多人只关注其中的一个方面，并且对这个方面的事情都追求完美。从认知行为疗法的角度来看，明明可以在其他方面弥补自身的不足，但他们却坚决不会这么做。最终，这些人就会被别人或者身边的其他事物所左右，从而背负上巨大的压力。”

另外，78岁的著名作家出久根达郎也表示：“最近，我感觉大家都在被信息牵着鼻子走。很多人被电视和网络上的消息所迷惑，哪怕是自己喜欢做的事情都不能下定决心放手去做。当然，我并不是这样的人。我只看自己喜欢看的体育节目。我没有电脑，也没有手机。所以，我不会受它们所传递的信息影响。每天只做自己喜欢做的事，见自己喜欢见的人，随心所欲，无忧无虑。”

著名插画艺术家横尾忠则年轻的时候，一年最多能画35幅作品。但是，86岁高龄的他，今年已经画了80幅。对此，横尾忠则向《周刊现代》记者透露了两个秘诀：

“第一个是在70岁的时候，宣布‘以后只做自己想做的事，不做自己不想做的事’，从而拥有了大量‘没有意义的时间’。于是，新的创作灵感如泉涌一般不断出现。

另一个是身体上的衰老。从六七年前开始，我耳朵听不清楚，眼睛也看不清楚，手也因为得了腱鞘炎无法好好握笔。但是，这些身体上的障碍反而让我的作品拥有了自由。年轻的时候，我身体健康，精力充沛，但作品却被主题和样式美之类的东西紧紧束缚。现在，我年老力衰，作品却得到了解放。法国印象派的代表画家莫奈之所以能在患白内障之后创作出其代表作《睡莲》，恐怕也是这个原因吧。”

此外，《从70岁开始随心生活，益寿延年》一文还提出了一些观念，比如，“退休之后，和配偶(妻子或丈夫)分卧室居住，会减少压力”；“子女照顾年迈的父母时，最好也分开住，这样可以拥有自己的自由时间和空间”；“对于职场上的同事，如果不是特别喜欢，完全可以渐渐的地不打交道。”

无独有偶，10月27日发行的《周刊文春》(日本发行量最大的周刊杂志)刊发了一篇题为《活到100岁，从60岁开始的整理新常识》的特辑，强调“要想活到100岁，从60岁的时候就必须好好整理自己的房间”。

说到整理房间，很多人都会想起山下秀子于2009年出版的个人代表作《新整理术·断舍离》。这本书一经出版就成了日本最畅销书籍，后来，其中文版在中国出版时，也成为了畅销书籍。

“断舍离”原本是佛教用语，意为“舍弃不需要的东西，远离对物品的执念”。山下秀子认为，收拾房间时“断舍离”，可以释放被“浪费”这一固定观念所束缚的心灵，从而过上轻松舒适的人生。

然而，《周刊文春》给执着于“断舍离”的人也敲响了警钟。首先是日本最著名的宗教学者、国际日本文化研究中心名誉教授山折哲雄(现年91岁)指出：

“很多人扔掉了许多明明不该扔掉的东西。而在这些东西里，最不该被扔掉的就是‘人际关系’。为了逃避自己觉得麻烦或无法产生共鸣的东西，很多人以‘断舍离’为借口，断绝了与某些人或事物的关系。邻里交往就是如此。

这种做法的结果就是没完没了地断绝人际关系。有些人遵从自我主义，把自己封闭起来，从而走上‘孤独至死’的道路。有些人则因为被孤立而做出攻击他人的行为。所以，我非常担心现在的人对‘丢弃’这个词的理解有些过度。”

那么，上了年纪之后，应该“丢弃”哪些东西呢？《周刊文春》举出了饲养宠物的例子。现如今，很多日本人认为，“老年人不要养宠物”，因为老年人照顾宠物会很辛苦。 但是另一观念又认为，老年人养了宠物之后，可以和宠物说话，不会感到孤独，也会降低罹患老年痴呆的风险。另外，如果养了狗，还可以每天出门遛狗散心，要是能认识家附近同样养宠物的朋友，大家还可以很容易就找到共同话题，聚在一起聊天也会很开心。

最近，一位87岁的日本独居老奶奶所写的《87岁，一个人在老旧小区愉快生活》一书以12万册的销量，成为了当下的畅销书籍。书中，作者多良美智子这样写到：

“一口气把房间整理完是大错特错的做法。因为年纪大了，体力不够。只要想着‘今天就把衣柜的最上面一层整理一下’，在自己力所能及的最小范围内行动就足够了。

七年前，我丈夫离世。从那时起，我就自己一个人住。刚开始，我处理了亡夫非常喜欢的大沙发。但是，像照片之类的那些非常容易保存的东西我都一直留到了现在。”

多良美智子还在书中谈到了一个人独居的好处：“对一个人来说，自己的家就是自己的城堡。我可以自由的布置房间，可以把所有时间都用在自己身上。所以，我每天都很充实，也很开心。”

总而言之，日本人无论男女都是60岁退休。退休之后的身体健康固然重要，但精神健康也同样非常重要，老年人的精神健康问题也因此成为当下日本的热点话题之一。

撰文/图片：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

经作者同意，转载自经济观察网