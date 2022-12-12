疫情期间在日本的住院体验

日本进阶

救护车真的免费吗？日本的病房长什么样？医护人员是怎么工作的？对于疫情的特别对策是什么？让我们一起通过作者的视角来看看在日本被救护车运送到医院和住院的一些细节和感受。

傍晚时分，在电脑面前忙碌的我，准备在白板上写东西。站起来的瞬间，天旋地转，马上又坐了回去，趴在桌上休息了一会儿。小伙伴们看到情况不对，以为我是饿到低血糖了，马上从抽屉里掏出各种零食。

休息一段时间后，实在是晕得厉害，连抬头吃东西都很困难，这种情况也没有办法回家休息，就让小伙伴们给我叫了救护车。

救护车篇

日本的救护车是归属于消防局管理的，接到求救电话后一般都是从消防局出发。急救电话是119，因为消防车和救护车是同一个电话，所以接通后接线员会直接问“救急ですか、火事ですか（急救还是火灾）”。小伙伴向消防局那边介绍了地址、简单的个人信息、症状之后，那边就说请等待。

过了一会儿又来一个电话，是救护车上的工作人员回拨过来的，开始确认更详细的信息，比如具体症状、年龄段、有无基础疾病等基本情况，还确认了楼层和上楼的方式（是否有电梯）。

记不清过了几分钟，就听到外面“pi-po-pi-po”的救护车的声音越来越近，随着电梯“ding”的一声，急救人员不一会儿就出现在了我身边。

急救人员问我能不能自行走动，虽然我意识很清醒，但是真的没法走，一抬头就十分晕，外加想要呕吐，于是只能让急救人员用折叠的椅子把我抬下去。

被抬到救护车上之后，急救人员让我躺下来，床垫还挺有弹性（关注点错）。然后就是往我身上连接了一堆设备，我也没睁眼睛看，听他们的交流，应该是心率、体温、血氧之类的检测。发车之前，工作人员再次确认了基本的个人信息和症状，也询问了有没有感染过新冠、什么时候感染的、有没有接种疫苗等等，同时一直在帮我寻找可以接收的医院。

日本这边救护车的逻辑可能跟国内不太一样，这边是通过119急救电话了解基础信息，确定需要出车后就先出车，接到人之后开始寻找附近可以接收的医院，接收的医院确认好了就直奔医院，而医院那边也同时开始准备患者接收的工作。

新冠3年多了，疫情并没有结束，前段时间新闻里甚至有报道日本有不少医疗达到了灾难级别，导致很多普通病人无法接收，听起来很可怕。

在听到救护人员跟我说“现在开始出发去医院了，如果不舒服马上喊我们”的时候，心里就踏实了一些，至少不用担心没有医院可以接收了。

大概5分钟之后救护车就到了医院，也不需要付费，立刻把我交给了接诊医生，在进行了简单询问后，做了抽血外加各种检测，挂上了点滴，我记得还做了CT和MRI。整体没有什么大问题，但是依然很晕，伴随呕吐，也没有办法自行回家，医生便安排我住院疗养。

到目前为止，也没有要求做核酸。

入院篇



独立病房天花板

入院的时候，护士先把我推到一个独立的房间，做了入院前的检查，包括心电图什么的。我刚以为可以进病房躺着了，结果还是逃不过做核酸。只见护士换上一套蓝色的防护服拿着棉签过来，直接把我给吓清醒了，但是没有办法，逃不过的，只能闭上眼睛静待捅鼻子，然后我就被送去了住院楼的独立病房。

这也是我第一次被细长棉签捅鼻子，感觉非常酸爽，做了一次就再也不想再第二次。

到病房后不一会儿我就睡着了，真的太累了，前面连续吐了很久，吐到嘴里全是苦味儿，真的很难受很累。



住院时拍的病房外的夕阳

住院日常篇

第二天一早，护士送来了早餐，但是我的病情并没有好转，依旧什么也吃不下，只能睁眼看了看远处的牛奶面包。为什么说是远处呢，因为当时还是非常难受，需要挪动身体的地方都觉得很远。

结果我早餐什么也没吃，还好点滴里有一些维持身体机能的成分。



爬起来拍的第一天的早餐

休息期间，医护人员还用轮椅推我去了楼下的诊疗室，依旧是各种常规检查。

住院饮食篇



医院餐食

不出意外，在医院的每一顿都很清淡。一开始的量也很少，后来随着恢复的进度，饭量开始慢慢增加。



医院餐食

有小伙伴安慰我：“当你觉得这么些东西吃不饱的时候，说明快恢复了”。

送餐车来的时候，我还特地去走廊里看了下，不同的病人有不同的餐食。



医院餐食



医院餐食送餐车

住院洗澡篇

刚开始住院的时候我被安排在独立的病房，有淋浴室。但核酸结果出来之后，我被挪到了多人病房。当我能下地走走逛逛看看的时候，发现每个房间确实有一个厕所，但入口也是在外侧，而且没有洗澡的功能。

后来询问了护士，得知护士站的对面有公共浴室。本来以为是像国内澡堂子一样的那种公共浴室，去洗澡的时候才发现，跟想象的不一样，一个大大的房间内有两个小隔间，小隔间里才是单独的完整的浴室。这里的浴室跟日本住宅常见的浴室一样，洗面池，浴缸，淋浴，非常日本的配置。



浴室外侧

洗澡之前护士还帮忙把灯打开，垫好垫子，滞留针位置用防水薄膜包裹起来，并吩咐有任何不舒服就按浴室里的紧急按钮。



浴室内

病房配置篇

我住的是普通的日本病房，标准的单人病床，床头各种插座接口，床边有一个柜子，侧面可以挂衣服，底下有个小冰箱，上面有个小电视。病床边上还有个小桌子，可以在这里吃饭。



床头的柜子



四人间病房的隔间



饮水设备

冰箱电视都是收费使用的，通过一个卡片启用，对面隔间的病人就在戴着耳机看电视。

在公共区域的走廊里有耳机贩卖机，电视冰箱卡片的贩卖机。



垃圾桶，耳机贩卖机，冰箱电视卡的贩卖机

对了，手机充电器是我自己带的，因为平时习惯了充电器随身带，上救护车预料到一时半会儿回不去，在晕得厉害的情况下不忘挣扎着把充电器揣进兜里。在此也建议大家，平时出门的时候带个充电器，以防意外。



床头的样子

恢复期间篇

这次一共住院5天，随着食量的恢复，身体也开始慢慢好转。

好在不是什么大病，经过全身检查医生告诉我可能是美尼尔氏综合症，症状就是会突然头晕呕吐等，诱因可能是压力太大，嘱咐我多喝水，多发散压力，不要过度劳累，也没什么其他问题。或许是前段时间早上去东京，晚上回大阪，回来之后连续高强度搬砖累到了引起的？

至于什么时候会发病，也说不准，只有平时多注意。

费用篇

其实在日本住院看病一般情况下不用太担心费用，即使你的医疗费很高，也有一个兜底政策，会帮你承担超出的部分。

一般情况下是个人承担3成，日本还有对应的高额医疗政策，叫做“高额疗养费制度”，根据个人的年收来判断。



厚生劳动省资料

比如说30岁，年收700万日元，医疗费100万日元，那么本来需要负担3成，也就是30万日元，根据上面的公式计算，自己负担的月上限就是87430日元。



根据厚生劳动省资料翻译

如果年收不到370万，那么月上限就是57600日元；像留学生之类的非课税对象的话，月上限就是35400日元了。如果之前购买有相关的商业保险的话，还可以再走保险。

如果是小朋友，就更加没有负担了。根据地区不同，比如大阪市去一次医院花费上限500，月上限1500日元，有些地区已经免费，不同地区的政策有所不同。医院付款医疗费之后，在药房拿药也都是免费。总之就是没有儿童医疗费的压力，如果大家感兴趣的话后面可以单独写一写。

总结

在日本的话，平时出门在外一定要随身携带保险证，还有就是手机充电器也可以放一套在包里备用，以免一时半会儿回不去。

医药费则不用太担心，也可以说没有特别大的负担，收入越高医药费越高，收入不高的也不会有太高的负担。

疫情期间住院的感受就是，除了入院前的核酸和临时的单独病房，还有不能探视，其他没什么特别的。

祝大家身体健康，一切顺利。



在休息区喝茶

标题图片：大阪的救护车

图片：作者提供

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