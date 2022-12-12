疫情期间在日本的住院体验

疫情期间在日本的住院体验生活 日本进阶
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傍晚时分，在电脑面前忙碌的我，准备在白板上写东西。站起来的瞬间，天旋地转，马上又坐了回去，趴在桌上休息了一会儿。小伙伴们看到情况不对，以为我是饿到低血糖了，马上从抽屉里掏出各种零食。
休息一段时间后，实在是晕得厉害，连抬头吃东西都很困难，这种情况也没有办法回家休息，就让小伙伴们给我叫了救护车。
救护车篇
日本的救护车是归属于消防局管理的，接到求救电话后一般都是从消防局出发。急救电话是119，因为消防车和救护车是同一个电话，所以接通后接线员会直接问“救急ですか、火事ですか（急救还是火灾）”。小伙伴向消防局那边介绍了地址、简单的个人信息、症状之后，那边就说请等待。
过了一会儿又来一个电话，是救护车上的工作人员回拨过来的，开始确认更详细的信息，比如具体症状、年龄段、有无基础疾病等基本情况，还确认了楼层和上楼的方式（是否有电梯）。
记不清过了几分钟，就听到外面“pi-po-pi-po”的救护车的声音越来越近，随着电梯“ding”的一声，急救人员不一会儿就出现在了我身边。
急救人员问我能不能自行走动，虽然我意识很清醒，但是真的没法走，一抬头就十分晕，外加想要呕吐，于是只能让急救人员用折叠的椅子把我抬下去。
被抬到救护车上之后，急救人员让我躺下来，床垫还挺有弹性（关注点错）。然后就是往我身上连接了一堆设备，我也没睁眼睛看，听他们的交流，应该是心率、体温、血氧之类的检测。发车之前，工作人员再次确认了基本的个人信息和症状，也询问了有没有感染过新冠、什么时候感染的、有没有接种疫苗等等，同时一直在帮我寻找可以接收的医院。
日本这边救护车的逻辑可能跟国内不太一样，这边是通过119急救电话了解基础信息，确定需要出车后就先出车，接到人之后开始寻找附近可以接收的医院，接收的医院确认好了就直奔医院，而医院那边也同时开始准备患者接收的工作。
新冠3年多了，疫情并没有结束，前段时间新闻里甚至有报道日本有不少医疗达到了灾难级别，导致很多普通病人无法接收，听起来很可怕。
在听到救护人员跟我说“现在开始出发去医院了，如果不舒服马上喊我们”的时候，心里就踏实了一些，至少不用担心没有医院可以接收了。
大概5分钟之后救护车就到了医院，也不需要付费，立刻把我交给了接诊医生，在进行了简单询问后，做了抽血外加各种检测，挂上了点滴，我记得还做了CT和MRI。整体没有什么大问题，但是依然很晕，伴随呕吐，也没有办法自行回家，医生便安排我住院疗养。
到目前为止，也没有要求做核酸。
入院篇
入院的时候，护士先把我推到一个独立的房间，做了入院前的检查，包括心电图什么的。我刚以为可以进病房躺着了，结果还是逃不过做核酸。只见护士换上一套蓝色的防护服拿着棉签过来，直接把我给吓清醒了，但是没有办法，逃不过的，只能闭上眼睛静待捅鼻子，然后我就被送去了住院楼的独立病房。
这也是我第一次被细长棉签捅鼻子，感觉非常酸爽，做了一次就再也不想再第二次。
到病房后不一会儿我就睡着了，真的太累了，前面连续吐了很久，吐到嘴里全是苦味儿，真的很难受很累。
住院日常篇
第二天一早，护士送来了早餐，但是我的病情并没有好转，依旧什么也吃不下，只能睁眼看了看远处的牛奶面包。为什么说是远处呢，因为当时还是非常难受，需要挪动身体的地方都觉得很远。
结果我早餐什么也没吃，还好点滴里有一些维持身体机能的成分。
休息期间，医护人员还用轮椅推我去了楼下的诊疗室，依旧是各种常规检查。
住院饮食篇
不出意外，在医院的每一顿都很清淡。一开始的量也很少，后来随着恢复的进度，饭量开始慢慢增加。
有小伙伴安慰我：“当你觉得这么些东西吃不饱的时候，说明快恢复了”。
送餐车来的时候，我还特地去走廊里看了下，不同的病人有不同的餐食。
住院洗澡篇
刚开始住院的时候我被安排在独立的病房，有淋浴室。但核酸结果出来之后，我被挪到了多人病房。当我能下地走走逛逛看看的时候，发现每个房间确实有一个厕所，但入口也是在外侧，而且没有洗澡的功能。
后来询问了护士，得知护士站的对面有公共浴室。本来以为是像国内澡堂子一样的那种公共浴室，去洗澡的时候才发现，跟想象的不一样，一个大大的房间内有两个小隔间，小隔间里才是单独的完整的浴室。这里的浴室跟日本住宅常见的浴室一样，洗面池，浴缸，淋浴，非常日本的配置。
洗澡之前护士还帮忙把灯打开，垫好垫子，滞留针位置用防水薄膜包裹起来，并吩咐有任何不舒服就按浴室里的紧急按钮。
病房配置篇
我住的是普通的日本病房，标准的单人病床，床头各种插座接口，床边有一个柜子，侧面可以挂衣服，底下有个小冰箱，上面有个小电视。病床边上还有个小桌子，可以在这里吃饭。
冰箱电视都是收费使用的，通过一个卡片启用，对面隔间的病人就在戴着耳机看电视。
在公共区域的走廊里有耳机贩卖机，电视冰箱卡片的贩卖机。
对了，手机充电器是我自己带的，因为平时习惯了充电器随身带，上救护车预料到一时半会儿回不去，在晕得厉害的情况下不忘挣扎着把充电器揣进兜里。在此也建议大家，平时出门的时候带个充电器，以防意外。
恢复期间篇
这次一共住院5天，随着食量的恢复，身体也开始慢慢好转。
好在不是什么大病，经过全身检查医生告诉我可能是美尼尔氏综合症，症状就是会突然头晕呕吐等，诱因可能是压力太大，嘱咐我多喝水，多发散压力，不要过度劳累，也没什么其他问题。或许是前段时间早上去东京，晚上回大阪，回来之后连续高强度搬砖累到了引起的？
至于什么时候会发病，也说不准，只有平时多注意。
费用篇
其实在日本住院看病一般情况下不用太担心费用，即使你的医疗费很高，也有一个兜底政策，会帮你承担超出的部分。
一般情况下是个人承担3成，日本还有对应的高额医疗政策，叫做“高额疗养费制度”，根据个人的年收来判断。
比如说30岁，年收700万日元，医疗费100万日元，那么本来需要负担3成，也就是30万日元，根据上面的公式计算，自己负担的月上限就是87430日元。
如果年收不到370万，那么月上限就是57600日元；像留学生之类的非课税对象的话，月上限就是35400日元了。如果之前购买有相关的商业保险的话，还可以再走保险。
如果是小朋友，就更加没有负担了。根据地区不同，比如大阪市去一次医院花费上限500，月上限1500日元，有些地区已经免费，不同地区的政策有所不同。医院付款医疗费之后，在药房拿药也都是免费。总之就是没有儿童医疗费的压力，如果大家感兴趣的话后面可以单独写一写。
总结
在日本的话，平时出门在外一定要随身携带保险证，还有就是手机充电器也可以放一套在包里备用，以免一时半会儿回不去。
医药费则不用太担心，也可以说没有特别大的负担，收入越高医药费越高，收入不高的也不会有太高的负担。
疫情期间住院的感受就是，除了入院前的核酸和临时的单独病房，还有不能探视，其他没什么特别的。
祝大家身体健康，一切顺利。
标题图片：大阪的救护车
图片：作者提供
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