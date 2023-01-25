和田箴言：如何成为“幸龄者”（上）

日本进阶

和田医生在《70岁的正确答案》中，他根据自己对6000多名老年人的看诊结果，总结出了一套“70岁时延缓衰老的方法”。这些方法，通俗点来说就是避免患上认知障碍的“70岁时的心得”。

在之前本专栏的“成为‘幸龄者’的秘诀”一文里，我向中国的读者朋友们介绍了我的老朋友、日本著名精神医学家和田秀树撰写的畅销书《80岁的墙》。书中的很多“箴言”，获得大家的认可和好评。目前，这本书在日本的销量已接近100万册，有可能成为日本2022年的畅销书之最。

前不久，和田医生又推出了《80岁的墙》一书的续篇——《70岁的正确答案》。书中，他根据自己对6000多名老年人的看诊结果，总结出了一套“70岁时延缓衰老的方法”。这些方法，通俗点来说就是避免患上认知障碍的“70岁时的心得”。

我从这本新书的前半部分挑选出了15条“和田箴言”，并附上一些简单的他的解说。

1、享受力所能及的事情。对于力所不能及的事情，不要感到惋惜。在60-69岁的人之中，认知障碍的可能性为约2.5%。但是80-89岁的，则为30%，这些人经常会为自己做不到的事情而扼腕叹息。相反，那些没有患认知障碍的老年人，往往会非常享受自己力所能及的事情。

2、多吃大豆。大豆价格低廉，但却是一种富含优质植物蛋白的食物。而且，还有解毒的作用。

3、年纪越大，越要吃肉。想要健康的度过晚年，胆固醇必不可少，因为它在“养护心血管”方面发挥着至关重要的作用。老年人通过吃肉的方式，促进胆固醇的形成，进而促进血管的强健和柔韧。

4、70岁以后，饮酒和吸烟要适可而止。饮酒会造成大脑额叶和海马体萎缩，从而使人容易患上认知障碍。吸烟时，流入大脑的血液量会减少，使大脑处于缺氧状态。

5、保护牙齿，多咀嚼。牙齿不好是导致认知障碍的原因之一。所以，牙齿不好一定要尽早治疗。吃东西的时候，也要细嚼慢咽。

6、固定早上起床的时间和吃早饭的时间。失眠的主要原因之一就是早上起床的时间和吃早饭的时间不固定。所以，要想晚上睡得好、不失眠，首先就要调整好早上的时间。

7、放心使用助听器。单支助听器的价格往往高达1万元人民币，而且样式非常不好看。所以，很多老年人都不愿意使用。但是，一旦耳朵听不见声音，我们与人的交流机会就会随之大幅度减少。同时，由于大脑会把大量机能花费在处理听力问题上，其他认知能力自然就会下降，最终导致认知障碍的程度进一步加重。

8、70岁以后更要注重打扮。同样都是老年人，注重着装和打扮的人，通常会比其他人显得更有精神。相反，越是对穿着不在意，就越容易得认知障碍。人一旦上了年纪，男性体内的雄性激素和女性体内的雌性激素都会减少，体征会随之变得中性化。所以，尽量打扮自己，让男人像个男人，女人像个女人，这样才不会得认知障碍。

9、一周2次、一年100次“初体验”。所谓“初体验”，就是比如散步时，如果走了一条第一次走过的路，就计为“1次初体验”，在餐厅点了一道第一次点的菜，也计为“1次初体验”。像这样有意识地挑战一些“小小的初体验”，可以有效地防止人类精神活动中枢——大脑额叶的老化。

10、关注“畅销品”和“流行品”。畅销的书、流行的影视剧、大家都在哼唱的歌、流行语等等，多关注一下这些市面上“畅销的东西”和“流行的东西”，有助于提升前额叶的活力。

11、运动以步行为主。70岁以后做剧烈运动会对心肺造成比较大的负担，而且体内会产生大量的活性氧。换句话说就是，运动得越剧烈，身体就越容易衰老、“生锈”。所以，相比之下，步行是对老年人非常“友好”的运动方式。作为数百万年进化的结果，我们人类的身体就是以每天步行走8-14公里为前提形成的。

12、不论多大年纪都要锻炼大脑。通过眼睛和耳朵输入大脑的信息，首先被暂时保存在“海马体”中。之后，只有被判定为“必要性高”的信息，才会被“转印”到颞叶。经过这个过程，外界信息才会被当做“记忆”而留存下来。那么，大脑如何筛选需要转印的信息呢？这其中最关键的因素之一，就是这些信息被输入大脑的次数。也就是说，只要增加“输入次数”，就能弥补记忆力下降所带来的的缺失。

而记忆力下降的最主要原因之一，是“丧失了记忆的欲望”，比如年轻时拼命准备考试，现在已经不想再做了。这不是大脑能力的问题，而是主观意愿的问题。另外，沉重的压力和衰老引起的荷尔蒙变化也是原因之一。所以，只要找回“欲望”，就能恢复记忆力。

13、要自信地说“迟早就会有办法的”。人类在“正向思考”的时候，大脑内多巴胺的分泌量就会增加。多巴胺增加，幸福感就会增加，思考能力和对事物的热情也会随之提高。然而，随着年龄的增长，我们每天都会遇到很多痛苦和麻烦的事情，但无论发生什么，我们都要保持乐观的心态，坚信“迟早会有办法的”。简单点说，就是越乐观的人，就越不会得认知障碍。

14、从肯定和否定两方面看待同一件事。通过掌握所谓的“复眼思考法”，可以预防认知障碍。比方说，在超市买东西的时候，试着观察某件商品。任何商品肯定会有人买或者没人买。买的人为什么会买？不买的人为什么不买？这样思考一下，就能发现这件商品的优缺点。同时，也能慢慢养成对一件事既肯定又否定的习惯，进而防止认知障碍。

15、做一个“60分主义者”、“50分主义者”。年轻的时候，谁都希望考试考满分。但到了60岁，不妨做一个“60分主义者”——无论什么事情，只要六成顺利就可以了。到了70岁，就奉行“50分主义”——事情只要有一半顺利就足够了。换句话说，长寿的秘诀就是做一个“不完美主义者”，过着粗枝大叶的生活。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：PIXTA

经作者同意，转载自经济观察网