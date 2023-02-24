和田箴言：如何成为“幸龄者”（下）

日本进阶

和田医生在他的畅销书《80岁的墙》的续篇——《70岁的正确答案》中，总结出了一套“70岁时延缓衰老的方法”。

和田医生在他的畅销书《80岁的墙》的续篇——《70岁的正确答案》中，总结出了一套“70岁时延缓衰老的方法”，本篇我照例挑选了书中的七条“和田箴言”（从这本书的第3章开始），并用和田医生对这些“箴言”的解说，继续为读者朋友们做一些简单的说明。

第一条，焦虑的时候，深呼吸。人一旦上了年纪，就会为一些鸡毛蒜皮的小事而焦虑。其实，越是焦虑，寿命就会越短。这是因为人在焦虑的状态下，交感神经会占据主导地位，心跳速度加快，血压随之上升。这样一来，患心肌梗塞和脑梗塞的风险系数就会增加。要平息这种焦虑情绪，最简单的方法就是深呼吸。当氧气充分输送到大脑时，杏仁体区域的兴奋就会消退，从而抑制交感神经兴奋。

在焦躁不安的时候，深呼吸的具体方法是：首先，张开手臂伸一个大大的懒腰，同时闭上眼睛。然后，慢慢地深吸一口气，再慢慢地呼出。这其中的诀窍是，将注意力集中在呼吸上，努力做到心无旁骛。连续这样深呼吸几次，心情就会平静下来。

每次深呼吸吸入的氧气量约为正常呼吸的7倍。新鲜空气大量进入体内，可以促进血液循环，缓解大脑缺氧的状态。同时，心率降低也能提高放松的效果。

第二条，晒太阳。缓解大脑压力的主要方法有两种，“自然消除法”和“艺术消除法”。在自然消除法中，发挥最大作用的就是大自然的中心“太阳”。如果长期不晒太阳，人将会承受最大程度的压力。

晒太阳可以促进血液循环，促进新陈代谢，还可以增强免疫功能，防止感冒和感染。另外，晒太阳的时候，人体内被称为“钙的搬运工”的维生素D的合成速度也会加快。钙具有安神、强健骨骼、降低患骨质疏松症风险的效果。

第三条，接触植物。如果身边有森林，强烈建议您经常做做“森林浴”。早在19世纪，德国人就发现了森林浴的功效——在森林里生活了一段时间之后，很多轻度精神疾病都能被治愈。这是因为森林里的植物散发的香气成分，可以刺激人体内的副交感神经，从而起到安神的作用。

如果身边没有森林，家庭菜园也是非常不错的选择。基于动物的本能，人类在摆弄泥土时心情会变得平和、平静。即使是在公寓里，稍微打理一下阳台上的盆栽，心情也会变得舒畅。闻植物散发出来的气味，还可以治愈大脑。家庭菜园是超小规模的农业，而农业就是“脑业”（两者日语发音相同）。与自然打交道需要动脑，动脑就会刺激大脑前额叶，从而避免患上认知障碍。

第四条，接触艺术。科学实验证明，艺术活动是治疗抑郁症的有效方法之一。如果年轻的时候学过什么乐器或者画画的话，不妨马上操练起来。

另外，欣赏艺术也能有效的消除压力。比如参观佛堂古刹，甚至只是听听喜欢的音乐，脑内的“α波”(人在放松的状态下，大脑发出的脑波)也会增加。

第五条，每天外出一次。对于老年人来说，越是宅在家里，越会因为运动不足，导致下半身的肌肉力量迅速减弱。75岁以上的老年人如果2周不动，减少的肌肉量约等于正常运动7年所产生的肌肉量。所以，“跌倒→骨折→需要护理”的概率就会飞速提高。

另外，不运动会导致食欲减退，人体随之陷入营养不良的状态，进而导致身心不适。在这种状态下感染新冠肺炎病毒的话，恶化至重症程度的风险系数非常高。所以，老年人每天一定要外出一次，哪怕就是在家附近散散步也可以。

第六条，多点“说”和“笑”。如果因为某种原因实在不能外出的话，那就一定要增加“说”和“笑”。比如，和朋友长时间通话。或者看看电视娱乐节目，开怀大笑一场。

通过与他人交谈，我们可以消除不安和孤独感。开怀大笑，氧气吸入量增加，副交感神经得到刺激，身心就会放松。要知道，人类的大脑虽然只占人体体重的2%，但消耗的氧气量却占整个人体的20%。另外，人在说话或者笑的时候，都会活动面部肌肉。而面部肌肉活动可以促进大脑内的血液循环，促进神经递质的生成。而且，还能激活可以消灭癌细胞和冠状病毒的NK(NaturalKiller)细胞，提高人体免疫力。

第七条，避免“五种思维模式”。人到了70岁，生病、丧偶、失业、退休、搬家、存款不足等各种“负面现象”会接踵而至。在这种情况下，一定要避免以下“五种思维模式”：

一，把什么都分成善与恶、敌与友的“一分为二式”的思维模式。“我把他当朋友，他却背叛了我”，“如果不是完美的满分，就等于零分”……经常这样“一分为二”思考事情的人，很容易患上抑郁症。

二，“过度自我否定”的思维模式。极端地认为“这么亲近的人竟然抱怨我。看来，他（她）已经非常讨厌我了。我真是糟糕透顶了”。

三，“选择性阅读”的思维模式。看电视新闻的时候，只关注事故、消极事件等负面、悲观的新闻，认为“这个社会已经完蛋了”。

四，“Should（应该）”的思维模式。总是认为“这件事本应该怎样怎样”。如果事情没有按照自己假设的那样发展，就会变得焦躁或者伤心。

五，“罪魁祸首”的思维模式。在日常生活中，发生任何不顺利的事情，就会认为“都是自己的错”，并为此烦恼不已。对于成年人，尤其是老年人来说，责任感是必须要有的。但如果责任感泛滥的话，精神状态肯定会出问题。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：PIXTA

经作者同意，转载自经济观察网