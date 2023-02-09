这也能求？——京都的“奇葩”神社

日本进阶

日本有一些不大为人所知却又超级有趣的小神社。日本人可谓无所不供，只怕你想不到！让我们跟作者一起去看看吧。

日本神道教中有“八百万神灵”的说法，认为万物皆有灵，所到之处皆有神。日本全国大大小小的神社无数，有的供奉已故皇族，有的供奉山神。大家都知道日本的神社可以求恋爱，学业，事业，财运，例如想考东大的同学必拜的天满宫，但是你知道其实还有专门祈求宠物健康，发量暴增，皮肤变细腻，远离大渣男的神社吗？

秃头最爱去的地儿——御发神社

不知道从什么时候开始，头发变成了一个讨论度相当高的话题。头发对人的重要性不言而喻，不同的发型，不同的发量，对整个人的造型都有很大影响。

在京都有一座御发神社，坐落于洛西嵯峨野，可谓是美容美发界必拜之地，也是日本独一无二的与头发有关的神社。实际上，它是京都的一些美发从业者在1961年所建立的，神社内所祭之神是藤原采女亮政之公，他是日本“发结师”（即现代的美发师）的老祖宗，现在被称为御发大神。

神社内设有专门供奉头发“发塚”，有头发困扰的人可以来这里参拜，拜托神职人员用专用的剪刀剪下一小簇头发，放入专门的袋子里，之后再放在发塚上，以祈求头发如雨后春笋般茂密生长。如果你有机会来岚山游玩，不妨顺便来这里拜一拜，求御发之神对发际线手下留情。

除了有头发烦恼的人会来参拜外，御发神社也在日本全国美容美发界有着极高的地位。主殿两侧有非常多的“玉垣”（将神界与俗世隔开的栅栏），它们都是相关业者供奉的，其中不乏宝洁等知名跨国大企业，据说在此供奉就能保佑自家公司产品或者理发技术水平提升，生意兴隆。

神社的御守（护身符）也有很多种，像化妆师必备的“匠守”，是一把迷你美发剪，日本的美发师会把它放入经常用的化妆箱内。还有小福袋形状的“美发守”护符，比较在意发型的朋友们在剪头发之前可以去求一个随身携带。如果最近在准备美容美发资格考试的话，可以选择“合格守”，护符上绣着梳子和美发剪。不同造型的护符还有很多，基本都是梳子形或者跟头发相关的，很有特色，可以选择自己喜欢的样式购入。

如果没办法来京都也可以选择网购，在神社主页就能找到啦。

神社内的绘马，也就是写上你的愿望并供奉在神前的小木牌也很有意思，除了祈求美发资格考试合格之外，还可以看到来为儿子祈求不要秃头的（确实是很重要的事！），让人不禁猜想她一定是一位很可爱的妈妈。

地址：616-8394 京都府京都市右京区嵯峨小仓山田渊山町10-2

老年人最爱来这里——护王神社

京都御所西侧有一家老年人和运动员经常来祭拜的神社，名为护王神社，祭祀着为平安京作出了巨大贡献的和气清麻吕（平安京的修建者，平定了藤原仲麻吕之乱）和他的姐姐广虫。

据传，和气清麻吕曾深陷险境，被野猪解救之后，原本腿脚不便的他突然就康复了，神社也因此闻名，人们相信这里有能够治愈腰腿伤痛、恢复健康的灵气，吸引了很多运动员和老年人前来参拜。解救了和气清麻吕的那只野猪也变成了他和神社的守护兽。明治32年发行的十圆纸币便印着和气清麻吕和护王神社及野猪的图案。

因为护王神社是与野猪结缘的神社，所以在神社境内到处都能看到野猪的塑像。神社内洗手处的出水口也是野猪的雕像，名为“幸运灵猪”，据说摸一摸它的鼻子，就能迎来幸福，属相是猪的朋友们更是不能错过这里哦。

神社入口有一块守护石，很多祭拜者都喜欢绕这块石头转转再进去。进入神社后，在正殿的右侧有一颗招魂树，树旁有一块祈求腿脚恢复健康的石碑。在正殿祈祷结束后，可以站到一块脚状的石头上，抚摸石碑祈求腿脚伤痛快快恢复。神社的绘马上也能看到粉丝们为运动员写下的“期盼他们早日恢复，远离伤痛”等愿望。除了腰腿之外，也可以祈愿家人平安、生意兴隆、交通安全等内容。

护国神社的护符有腰和足之分，可以根据自己的情况来求不同的护符。除此外还有野猪神签，每个签放于一只野猪小玩偶内，小野猪的表情各不相同，非常可爱，当作小摆件也不错。

秋季的护王神社也是京都有名的银杏观光地之一，神社内有一颗大约25米高的巨大银杏树，每到银杏铺满地面的时候，神社工作人员会把叶子扫成脚印的形状，吸引了许多京都的摄影师来这里按下快门，让它成为了神社的代表性一景。可惜我这次去没赶上季节，错过了拍到银杏脚印的机会。

地址：602-8011 京都府京都市上京区乌丸通下长者町樱鹤圆町385

小狗也能去求——水火天满宫

日本天神信仰的中心是天满宫，祭神为菅原道真，也就是著名的学问之神。京都的北野天满宫、福冈的太宰府天满宫、山口的防府天满宫被称为三大天神。

虽然同在京都，但与大名鼎鼎的北野天满宫不同，水火天满宫除了保佑学业顺利之外还有保佑祈愿之人远离水火之灾的功效，而且一般的天满宫都以梅花出名，但水火天满宫最有名的却是樱花，大约每年的3月底，就能在神社看到大片的垂枝樱，是京都的小众赏樱地之一。到了秋天，神社门口的银杏大道也非常惊艳。

神社内祭祀着三块灵石，第一块是“登天石”。据说菅原道真在太宰府中去世后，京都城内突然变天，暴雨落雷，大家都说是菅原道真的怨灵在作祟。于是，醍醐天皇请延历寺大师做法，大师做法后出现了一块石头，石头上就是菅原道真的魂魄，魂魄慢慢升向天空，消失在云端，大师就把这块石头带回了家，命名为登天石，也有人说这块石头其实是陨石，总之是很有灵气的一块石头。第二块是“出世石”，在“登天石”的右侧，主要保佑祈愿之人成功出世，心想事成。第三块是“玉子神石”，是一块集齐了安产祈愿的圆形石头，孕妇在怀孕5个月后来这里祈愿的话，就会顺利生下孩子。

另一个不得不提的是金龙水，据说对眼疾患者非常有效！

此外，该神社的小狗脚印祈愿也很有趣，将爱犬的脚放在健康祈愿纸上按出脚印的形状，以保佑爱犬健康长寿，神社内使用的印泥是可食用的，所以各位铲屎官不用担心！喜欢收集朱印的小伙伴，还可以关注一下神社里定期提供的小狗朱印！

地址：602-0071 京都府京都市上京区堀川通上御灵前扇町722-10

驱离渣男——桥姬神社

在宇治桥附近，有一座祭祀桥姬的神社，平常没什么游客，一片寂静，偶尔才能看到有人前来祭拜。

传说嵯峨天皇时期，有位贵族少女桥姬惨遭渣男背叛，于是她到贵船神社祈愿7日，希望贵船大明神能允许她化身为鬼去杀了自己的仇人。神明同情她的遭遇并允许她成为鬼，条件是她要在宇治川中浸泡21天以化为厉鬼模样。

21天后，桥姬化为鬼怪，第一件事就是杀了那对狗男女。然而杀了他们后，桥姬也开启了疯狂的恶鬼模式，残害无辜百姓。没过多久坊间流言四起，百姓人心惶惶，都说晚上有鬼出没。宫内听到这个传闻后，立刻派出武将前去查看情况。某个夜晚，武将巡夜时在桥上看到了一位女子，他说：“走夜路很危险的，我送你回家吧。”然后让这名女子骑上马，其实她就是桥姬。在明白身份后，两人开始了一番激烈的打斗，最终以桥姬被砍下胳膊而结束了这场人鬼之战。从此桥姬就成了桥的守护神以及诅咒之神。

后来人们为了安抚桥姬的亡灵建立了桥姬神社，该神社也因能斩断恶缘及诅咒渣男而变得小有名气，还有人特地来桥姬神社祈愿，希望自己远离不伦、出轨等恶事。

这个神社跟京北的贺茂神社给我一种相似的感觉，很难形容，直白点讲就是：我觉得这两个神社里都住着点什么。前年去贺茂神社的时候我被吓哭了，踏过本殿的那条线时就有一种强烈的压迫感，感觉风呼哧呼哧地迎面吹来，林子里的鸟叫声也一下子变得极其尖锐，退出本殿外就一切恢复正常，还蛮神奇的。

最近去桥姬神社的时候，门口也是有一条类似的线，或者应该叫“结界”？我没敢走进去，因为一直觉得身后有什么。大家可以试试闭着眼睛，把手伸到自己面前，那种感觉就是我那天感受到的。

地址：611-0021 京都府宇治市宇治莲华46

撰文/图片：京都的小豆豆

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