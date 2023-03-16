“夫源病”的解决之道

日本进阶

日本有一句流行语——“夫源病”，意思是“病因来源于丈夫的疾病”。

我的老朋友、日本著名精神医学家和田秀树继去年3月出版《80岁的墙》成为了日本2022年的最畅销书籍之后，不久前又出版了该书的续作——《70岁的正确答案》。书中，他结合自己对近6000名老年人的治疗经验，总结出了一系列“70岁之后延缓衰老的方法”。简单说就是，教老年人怎么做才能不患上认知障碍，也就是人们常说的老年痴呆症。现在，这本书在日本也火得一塌糊涂。

在前两期的专栏中，我先后介绍了这本书前三章的内容。本期专栏，我想重点介绍一下这本书的第4章“家庭和睦的秘诀”，主题是“老年夫妇”。我从书中撷取一部分和田秀树医生的箴言，并附上一些简单的他的解读。

日本有一句流行语——“夫源病”，意思是“病因来源于丈夫的疾病”。

在日本，60岁是公司员工的法定退休年龄。退休之前，丈夫每天早出晚归，辛苦工作。退休之后，基本上一整天都呆在家里。对于这种巨大的反差，妻子一般很难适应。于是，妻子因为无法忍受闭门不出的丈夫而得病的例子，在日本层出不穷。根据和田秀树的说法，如果一名60岁左右的女性来看精神科的医生，那首先就可以怀疑她是不是得了“夫源病”。

日本有句俗语：“春看樱花秋赏月，夫妻和睦吃三餐”，意思是“就像春天有漂亮的樱花、秋天有美丽的月亮一样，一对夫妇一整年都能坐在一起和睦地吃三顿饭，那就是最理想的生活了。”另外，日本还流传着一句俗语：“丈夫最好身体健康，还总不在家”，这句话的意思也是不言而喻的，能有一个这样的丈夫，是无数日本妻子梦寐以求的“幸事”。

年过花甲，正式退休，对于丈夫而言意味着“自由的开始”，对于妻子而言，则意味着“自由的结束”。所以，日本女性创造了不少流行语来形容退休后的丈夫，比如像“雨中飘落的湿淋淋的树叶”；妻子出门上哪儿都跟着去的“甩不掉党”；还有妻子无论做什么，丈夫也要跟着做的“我也要党”……正是因为这样的丈夫比比皆是，不少日本老年女性都患上了“丈夫在家焦虑综合症”。

根据和田医生的调查，在过去的10年里，“共同生活25年以上却以离婚收场”的日本中老年夫妇人数增长了两倍以上，并且其中大部分都是妻子一方提出的离婚。最近，日本甚至出现了另一个流行语“毒夫”——在妻子眼中，自己的另一半是个“有毒的丈夫”。

对此，和田医生向退休后的丈夫们提出了以下四点建议：

1、午餐尽量“自给自足”。一天三顿饭，丈夫们至少自己解决午餐。要么自己做，要么去超市或者便利店买，然后自己一个人吃。能做到这一点，妻子的压力就能得到一定程度地缓解。

2、分担家务。过去，丈夫一整天都在公司上班，家务主要是妻子做。丈夫退休之后，夫妻双方可以平等的分担家务。这样一来，妻子的压力就会减轻很多。

3、不追问妻子去哪儿。每个人都有自己的隐私。妻子出门的时候，丈夫没必要一遍接一遍的问：“你跟谁一起去啊？”“什么时候回家啊？”

4、不要试图找到共同的兴趣爱好。退休之前，丈夫几乎不会和妻子一起社交娱乐，两个人的生活圈也完全不同。退休之后，丈夫却想找到共同的爱好，比如去同一家文化馆上课，一起去健身运动等等，这些都会成为争吵的导火索。所以，与其找到夫妻共同的兴趣爱好，还不如各自找乐子消遣。只要相互尊重对方的生活圈，夫妇之间就更能融洽地相处。

同样，和田医生给妻子们也提出了两点建议：

1、要理解丈夫的“不容易”。过去，丈夫每天去公司上班，周而复始，已经习以为常了。退休之后突然不用去公司了，心情肯定非常复杂。此外，男性的平均寿命比女性短，年过花甲的男性，体内的雄性激素分泌逐渐减少。丈夫会比妻子老得更快，身体也会发生比妻子更多的变化。所以，妻子要理解丈夫的心理和生理变化。

2、可以出门走走。如果丈夫退休之后，一天到晚宅在家里唉声叹气，那妻子完全可以出门，不呆在家里。出去见见闺蜜，逛逛美术馆什么的都可以。也就是说，“一天之内，有几个小时见不到丈夫”，保持一定的距离感，反倒是老年夫妇家庭和睦的秘诀。

另外，和田医生还说，如果尝试了上面这些建议，仍然觉得两个人的共同生活让人喘不过气来，让人非常焦虑，那么他会建议这些60岁左右的女性患者离婚。日本女性的平均寿命是87.74岁，从60岁开始算，人生还有将近30年。这么漫长的时间，如果一直在焦虑郁结中度过，那实在是太不值得了。

对于离婚，和田医生还表示，妻子是否会和丈夫离婚，关键在于“内心的天平”。这个天平会倒向哪一边，可以由一个关键问题来判断：“从未来的某一天开始，能否做到每天给丈夫换尿不湿？”试着自问自答一下。如果觉得“换个尿不湿还是没问题的”的妻子，哪怕和丈夫是一对“表面夫妻”，两个人也可以凑合着过下去。相反，“换尿不湿？光是想想就觉得浑身难受”，有这样想法的妻子，干脆尽早和丈夫离婚为好。

看来，夫妻之间的烦心事真是的无穷无尽、至死方休啊。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：PIXTA

经作者同意，转载自经济观察网