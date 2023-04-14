“十四代”：山形县的生存之道

日本进阶

“在新冠病毒肆虐的这三年里，山形县基本上看不到中国游客的身影。今年，他们会回来吗?”

日本酒：未来发展空间最大的品类之一

2月3日早上，在位于东京霞关的农林水产省，日本农林水产大臣野村哲郎刚一走进记者招待会现场，就满脸笑容的宣布：“今天和大家分享一个关于农林水产品和食品出口的好消息。据统计，2022年我国农林水产品和食品的出口额达到了14148亿日元（约合人民币730亿元），较上年增加了14.3%，连续10年刷新历史最高纪录。出口额之所以增长，主要是因为新冠肺炎感染病例大幅减少，国民外出就餐消费次数有所增加。同时，日元贬值所带来的竞争环境改善也起到了一定的促进作用。

从品类来看，面向中国和美国的水产品，面向中国的酒水饮料，以及面向中国香港和台湾地区的果蔬产品，出口量都有较大幅度的增长。当然，良好的出口额，是全体相关人员共同努力的成果。今后，为了实现2025年2万亿日元（约合人民币1020亿元）、2030年5万亿日元（约合人民币2560亿元）的目标，农林水产省将进一步推进‘官民一体，扩大出口’的进程！”

另一方面，此前频频曝出负面新闻的岸田文雄政权也迎来了久违的“好消息”。

回想2012年，当时的我在北京工作和生活。那一年，日本的食品出口额仅为4497亿日元（约合人民币230亿元），而日本政府的官员们的唯一梦想就是“无论如何也要突破5000亿日元的大关”。谁都不曾想到，10年后的今天，这个数字竟然增长了近3倍。

在农林水产省公布的数据资料中，我注意到了以下几点：

第一，“中国大陆”位列2022年日本农产品出口排行榜榜首，出口额2783亿日元 (约合人民币140亿元)，占比20.8%，较去年增长了25.2%。排名 2至 5位的依次是中国香港15.6%、美国14.5%、中国台湾11.1%、越南5.4%。

对于出口额显著增长的国家、地区及主要出口品类目，农林水产省在其公布的数据资料中记载如下：中国大陆：增长559亿日元(约合人民币29亿元)。扇贝、海参、日本酒；美国：增长256亿日元(约合人民币13亿元)。鲂鱼、扇贝、饮料；中国台湾：增长244亿日元(约合人民币12.5亿元)。扇贝、牛肉、洋葱；数据资料中还记录了出口量显著增长的品类及理由：扇贝：增长42.4%。对美国和中国的出口量明显增长；威士忌：增长21.5%。由于国际知名度提升，出口地由原来的中国、美国等国，扩大到了新加坡和英国；日本酒：增长18.2%。由于零售商店销量和电子商务销售的增加，对中国和美国的出口量显著增加。其中，日本酒可以说是未来发展空间最大的品类之一。11年前，我在北京的时候就对此深有体会。

日本酒与山形县

2012年3月11日，多家日本酒制造商在北京某酒店的宴会厅举行联合发布会。当时，我对于日本酒能否打入中国市场有兴趣，于是前去一探究竟。参会的日本酒制造商基本都是日本的“老字号”，他们邀请了很多中国餐饮行业的从业人员到场品尝日本酒。

这场发布会完全可以用“盛况空前”四个字来形容。很多参会的中国人都对日本酒赞不绝口，然后不知不觉的喝过头了，最后或是满脸通红，或是酩酊大醉。这样的场景，让在场的日本酒制造商们第一次建立起了可以在中国销售日本酒的自信。

从那之后的2015年左右开始，中国掀起一波又一波赴日旅行的热潮，越来越多的中国游客在日本境内亲口尝到了日本酒的味道。这些人回到中国之后，依然对日本酒念念不忘，最终变成了日本酒的忠实粉丝。

在我东京住所的马路对面，有一家名叫“串驹”的居酒屋。这家店在日本酒爱好者中可谓大名鼎鼎。因为这里售卖近20种日本最有名的高级酒——“十四代”。

现如今，“十四代”是东京特级日本料理店里的“必备酒”。那它为什么会大量出现在一家普普通通的街边居酒屋里呢？这是因为这种上市于上世纪九十年代中期的日本酒，在它还没有出名的时候，就只有“串驹”采购并放在店里售卖，店员还经常在顾客面前夸这种酒好喝。所以，“十四代”能够在东京推广开来，制造商也饮水思源吗。

后来，“串驹”以“一家能够随时喝到‘十四代’的店”为由，荣登《米其林》。在新冠肺炎疫情爆发之前，每天都有中国游客慕名而来。“十四代”的制造商是山形县村山市的高木酒厂。这家酒厂创立于江户时代，现任第15任社长就是“十四代”的发明者、有着“日本酒界神童”之称的高木显统。

实事求是的说，迄今为止我喝过几百种日本酒，但从未遇到过一种能够超过“十四代”的日本酒。从日本酒必须具备的甜味、深度、醇厚度以及透明度来说，“十四代”无论在哪个方面都无可挑剔，堪称“日本酒中之王”。

上周，我正好去了一趟山形县。从东京站乘坐新干线，用了2小时50分钟。下车之后，目之所及尽是一片白雪皑皑。

因为东京很少下雪，所以直到这一刻，我才体会到大雪对人们生活的影响竟然如此之大。比如，一旦积雪，电车就会停止运行，道路也会被堵住。如果下雪的同时还刮风，那么室外能见度会下降到10米以内。这个时候在风雪里站一会儿，可能就会被冻死。走出新干线的车站，我戴的帽子就被大风吹跑了。

我这次来山形县的目的是见当地的经济界人士。工作结束之后，我和他们共进晚餐。席间，他们点了好几种我在东京从来没有听说过的日本酒，产地全都是山形县当地。

我们一边品着美酒，一边谈天说地。一位当地经济界的负责人突然问我说：

“在新冠病毒肆虐的这三年里，山形县基本上看不到中国游客的身影。今年，他们会回来吗?”

我不知道该怎么回答这个问题。毕竟全世界的防疫专家都不知道新冠疫情接下来将何去何从。于是，我这样回答道：

“你们不是有日本酒这个‘宝物’吗？为什么山形县能生产出这么美味的日本酒呢?肯定是因为现在的积雪在春天融化后，会变成芳醇的地下水吧。今后，你们生产出第二个、第三个‘十四代’，让包括中国人在内的全世界的人都能喝到，这不就是山形县的生存之道吗?”

听完我的回答，在场的所有人都一边点头，一边开心的举起了酒杯。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：PIXTA

经作者同意，转载自经济观察网