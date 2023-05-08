日本的“异次元少子化对策”

日本进阶

上世纪90年代泡沫经济崩溃之后，日本进入了被称为“失去的20年”的停滞时代。当时，“日本病”这个词经常被人们提起。如今，日本面临的出生人口数低下的问题，也可以说是“新日本病”。

2月28日，日本仍处于隆冬时节。当天，在位于东京霞关的厚生劳动省，一场“安静的记者招待会”拉开了帷幕。“此前，厚生劳动省对去年的人口情况进行了动态统计和汇总，现将结果公布如下：令和4年（2022年）日本出生人口799728人，创历史新低。与前一年相比，减少了43169人，减少率为5.1%。同年，死亡人口1582033人，创历史新高。与前一年相比，增加了129744人，增长率为8.9%。根据以上出生人口数与死亡人口数可知，令和4年，日本人口自然减少了782305人。这个数字同样刷新了历史纪录……”(发言人语)记者招待会结束之后，日本各大媒体的头条新闻标题不约而同的变成了《日本的出生人口数跌破80万大关》。

回想2017年，厚生劳动省也召开过同样主题的记者招待会。“平成28年（2016年）我国出生人口976978人。这是自明治32年（1899年）开始统计以来，出生人口数首次跌破100万大关……”消息一出，整个日本都为之震撼。但是，我们都没想到，短短6年之后，“100万”就变成了“80万”。

今年1月4日，日本首相岸田文雄在新年首次记者招待会上一脸严肃地表示：“今年，政府要全面推进异次元少子化对策，让包括年轻人在内的所有日本人都感受一下政府的雷霆手段。”

从那时起，岸田文雄一直强调“异次元少子化对策”。

众所周知，上世纪90年代泡沫经济崩溃之后，日本进入了被称为“失去的20年”的停滞时代。当时，“日本病”这个词经常被人们提起。我曾写过好几篇关于“日本病”的文章，并将“日本病”的本质归纳为以下三点：

1、知道是什么原因；

2、也知道该采取什么样的对策；

3、尽管如此，必要的对策无法落地实施。

如今，日本面临的出生人口数低下的问题，也可以说是“新日本病”。造成出生人口数下降的原因主要有三点：

第一，人口金字塔。在第二次世界大战中战败后，日本于1945年8月进入了和平年代。从1946年到1949年，日本迎来了“战后婴儿潮”，700多万婴儿先后降生。这些婴儿在日本被称为“团块世代”。

上世纪70年代前半叶，“团块世代”长大成人。与此同时，日本出现了“第二次婴儿潮”。这些婴儿被称为“团块次代”。我出生在上世纪60年代，记得小时候，身边到处都是小孩子和婴儿。现在，“团块次代”已经到了半百之年，生育能力几乎为零。换句话说，人数最多的一代日本人已经无法繁衍下一代了。

第二，新冠肺炎疫情。自2020年开始，新冠病毒横行肆虐长达3年之久。其间，怀孕的女性就连去医院都是“老大难”的问题。产前住院的时候，更是连家人都不能探视。面对如此之多的“不便”，日本的年轻人毅然决然地选择了控制生育。

第三，新冠肺炎疫情之外的原因导致的年轻人生育意愿下降。比如，随着目前的世界性趋势，日本的物价也在飞速上涨。由于日本现在还是“现金结算社会”，所以去超市购物的时候，日本人最直观的感觉就是1000日元的纸币（相当于50元人民币）就像长了翅膀一样一张接一张地飞走了。

但是，日本人的工资在过去的30年里几乎没有上涨。1989年，我大学毕业后刚刚进入职场的时候，月薪25万日元（相当于12500元人民币）。到了2023年，初入职场的大学毕业生月薪差不多还是25万日元。在中国，现在估计没有人还拿着和1989年相同的工资吧。

根据日本政府的统计，自1991年至2019年，日本的工资增长率仅为105%。而在同一时间段，美国的工资增长率为141%，英国148%，中国应该比这些高很多。

物价飞涨，工资不涨，日本国民的生活举步维艰。尤其是存款少的年轻人，生活窘迫程度更为明显。所以，日本的年轻人才不想生那么多孩子。

那么，日本应该采取什么样的对策呢？去年年底，有着“欧洲少子化对策发达国家”之称的匈牙利政府官员访问日本。在采访过程中，我提出了这个问题。他简洁明快的回答道：

“欧尔班政权从长远的角度出发，制定了‘投入GDP的6%’的少子化对策。一个国家增加人口的方法只有两个，一个是增加本国国民人口，另一个是接受移民和外国难民。匈牙利决定选择前者。

2010年，欧尔班政权刚刚建立的时候，匈牙利的总和生育率约为1.2人。但是，对年轻人进行的问卷调查结果显示，很多人‘想要更多的孩子’。

所以，我们觉得希望仍然存在，只要进一步完善社会环境，人口一定会增长。因此，我们实施了非常彻底的少子化对策。结果，10年之后，总和生育率就提高到了1.6人。现在，我们又把总和生育率的目标提高到了2.1人。

具体来说，我们采取的是‘越生孩子生活越轻松’的政策。比如，如果生了4个孩子，这个家庭就终身免除所得税。在购房或购车的时候，子女数量越多，就能获得越多的补助金。不仅如此，政府还会替他们偿还债务。目前，所得税免除政策正在逐步扩大到‘生第三胎即可免除’的程度。”

在我看来，这才是真正的“异次元少子化对策”。据说，岸田文雄政权将于今年4月成立名为“儿童家庭厅”的中央政府机构。届时，这个机构会推出什么样的具体对策，这些对策能否和匈牙利政府推出的对策同样行之有效，让我们拭目以待。

撰文/图片：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

经作者同意，转载自经济观察网