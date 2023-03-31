追梦的新一代日本年轻人

日本进阶

邻居小妹妹和小哥哥当网红，网上网下忙得不亦乐乎，跟作者一起去看看他们是如何打拼的吧。

一天晚上，我走进公寓大门看到有两个人正在门厅里拍照。谁在这地方取景？我好奇地多看了她们一眼。其中一个漂亮的妹妹好眼熟呀！这时一个女孩向我点头微笑打招呼，原来是楼里关系不错的邻居家的闺女。本是从小看着她长大的，真是女大十八变，都认不出来了。看她非常礼貌地向我问候，我也顺便问她：“大学毕业了吧？在哪里工作呢？”她告訴我说刚毕业，最近加入了一家TikTok事务所，开始在TikTok上发视频，也在城里的小剧场表演话剧等，正在不断扩大影响。



小网红

TikTok事务所？这还是第一次听说。我好奇地和她聊起来。原来，这样的事务所就是把TikTok博主中有发展前途的人们聚集起来的经纪人公司。他们向在自己公司注册的网红们提供各种信息资源，比如“专家”分析怎样爆棚的各种攻略，为网红与大企业前线搭桥，帮助网红更红，并组织网红之间的交流派对等。万一发生了纠纷，事务所还会出面调解，减少网红的麻烦和风险。此外，公司负责代办与合作企业的日程调整和纳税等事务性的琐事。有的经纪人公司只面向TikTok博主，有的则广泛招揽油管、照片墙等各种社交网站上的发音人。

然而，并不是谁想在这些事务所注册登记都能马上办理的，需要经过申请和考核。而且如果粉丝不到规定的人数，连登记的资格都没有。登记后，网红们在事务所的名下上传视频，每个视频都会受到审查，不符合事务所意向的视频不能发。同时还要接受一些事务所企划的自己不喜欢或不擅长的工作，并有可能被规定必须上传视频次数，加大工作量等。当然，所获得收益的一部分要上交给事务所等，注册账号时需要签订详细的合同。



小网红

“网红”在年轻人眼里好像已经成为普通职业的一种，在经纪人公司注册账号如同进入一家普通公司的感觉。网上世界早已成为孩子们向往的地方。日本倍乐生（Benesse）公司2022年12月1日对“当年的大事件及小学生对未来的意识调查”显示，小学生们最希望从事的职业是当“油管博主”，并连续三年位居第一。小学生们想做“自己喜欢的事”来维持生计，轻松快乐地实现自我并挣钱享受。以往的“医生”、“律师”、“飞行员”、“消防员”等高收入、英雄形象的职业被“油管博主”这一快乐、虚幻的职业所代替。

其实，成为可以靠此维生的网红并非一件容易的事。他们的收入主要来自于平台获得广告收入和打赏，也有被企业启用为代言人等。这样，如果能够与企业互动，有大企业做靠山收入就会稳定许多，这成为不少网红的追求目标。而如今企业不论是公关官宣还是产品促销都少不了网上传播，在各种互联网上的投入日益加强。不少传统企业的老总也开始自己亲自直播，或接受网红采访与网红互动。

根据SNS运营支持公司COMNICO的统计数据，2023年3月版的统计数字显示，日本SNS最普及的“连我”每月用户9300万人，推特减半，之后是照片墙和脸书，TikTok每月用户950万人。油管博主虽然依旧被当作网红的代名词，但其人气已经被节奏更快的TikTok短视频逐渐代替。几天前看到一篇文章，题目是《油管博主播放量1247万而收入却只有328日元（大约17块钱）》。文中引用成蹊大学客员教授高桥晓子先生的话，称“时代已经进入了TikTok这样的短视频时代。”据统计，日本TikTok用户的平均年龄大约在34岁左右，20岁以下的人占17%，20到30岁占22%，30到40岁占23%，40到50岁占25%，其他占13%。TikTok刚开始出现的时候年轻人用户较多，之后中年用户急剧增加，预计还将会大幅度攀升。不少出了名的油管人也在TikTok上很有名。而知名大企业，例如优衣库和GUESS等都在采用通过TikTok短视频引客户进入油管观看更加完整故事的手法，最大化利用各种互联网手段。

自从见到楼里的小妹妹，我更加关注网上的互动了。无意间发现楼里还有一个小哥也在网上开了一家旧衣店，生意看似红红火火，并且，他的网店打破了我的“常识”。从小过新年才能穿上新衣服的我，说实话对旧衣服有一定的偏见，认为旧衣服肯定很便宜。可打开小哥的这家网店一看，吓了我一跳，怎么比新衣服还贵！与其说是旧衣店却更像古董店。从设计款式到材料质地都是旧日经典。小哥飞往世界各地收集二手精品服饰，一件件展示在网店里，颇有品位。据小哥说，上世纪七、八十年代的时尚正在二十出头的年轻人当中流行。小哥的店也正赶上潮流，受到了同龄人的支持。



网店小老板

一天，遇到了小哥的父母，我夸他家孩子的网店挺有品味，可他父亲叹了口气说：“唉，也不知他搞的是些什么玩意儿，能靠它活下去？”看上去非常担心的样子。作为家长让孩子好好学习，大学毕业进大公司就职，安稳地组织家庭养儿育女，平安度过一生也许是最大的心愿。但当今时代，孩子们的梦想远远超出了父母的想象。高大的写字楼，宽敞的办公室早已拴不住他们的心。其实他们不仅是梦想还在努力实干。

网红妹妹和网店小哥都是自己拍照，自己编辑。为了满足他们的需求，商家自然抓住这一商机，大型电器店里设有为油管人制作视频用品专柜，从录制到剪辑，一站到位提供全套所需设备，有简单廉价的入门装备，也有不亚于专业人员的高端设备。我顺便去专柜看了一下，再自动化的设备要想完全掌握运用也有一定的难度。



录制设备

我被小妹妹小哥哥们在网上网下的忙碌和打拼深深感动，每天都不忘给他们点个赞，期待着他们的不断成长和成功。为了不落后于时代，我也每天更新自己的照片墙，广交爱狗友，互换信息，在SNS里感受着来自天涯海角的爱。不知不觉中也已经有近3500名粉丝，我家狗宝好像也成小网红了呢。



狗宝

撰文/图片：张意意

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