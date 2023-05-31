日本进阶

在日常生活中，我们会经常看到或吃到杯面，但很少有人知道它的“发明过程”。

一

随身听、内窥镜、智能坐便器、发光二极管……第二次世界大战之后，日本人发明了很多东西，但要说在食品领域里最热销的发明，非“杯面”莫属。“面条”原本是古代中国人的发明。但是，现如今中国各超市的货架上，都摆放着各式各样的“杯面”。这些杯面最早出现在1971年的日本，发明者是出生于中国台湾、于上世纪50年代创立日清食品公司的安藤百福（1910-2007）。为了纪念这位伟大的发明家，日本大阪和横滨先后建立了“杯面博物馆”。前几天，我参观了其中的横滨杯面博物馆。

对于杯面，横滨杯面博物馆解释道：“杯面，并不是单纯地把面条放进杯子里。它同时满足了味道好、易保存、制作简单、价格便宜、食用安全这5项原则，是深受全球人民喜爱的‘精巧发明’……”

在日常生活中，我们会经常看到或吃到杯面，但很少有人知道它的“发明过程”。

让我们把时间回溯到1966年。这一年，安藤百福带着自己八年前发明的“鸡肉拉面”——一种只需要用热水泡一泡就能吃的“魔法拉面”，去欧美考察。以下内容引自他的自传《魔法拉面发明物语》：

“有一天，我在洛杉矶的超市里邀请几位顾客品尝我发明的鸡肉拉面，结果他们都歪着头，一脸难色。原来是因为没有盛面的碗。于是，他们拿出随身携带的纸杯，把面饼掰成小块，放进杯子里。然后往杯子里倒了一些热水。过了一会，面泡好了，用叉子吃面。最后，他们把杯子随手扔进了垃圾桶。”

安藤在书中写道:“这一刻，我茅塞顿开！”也就是在那一刻，他产生了制作“杯面”的想法，并在回国之后，立即着手研发。

杯面博物馆解释道：“安藤最厉害的地方就是，先描绘出‘理想的成品状态’，然后思考不足之处以及补足的方法，最后动手开发新产品。所以，在制作方便面的时候，他最先考虑的不是面条，而是装面条的容器。”

安藤先后尝试了陶瓷、玻璃、纸、塑料、金属等材料。最后，他把目光聚焦在了发泡聚苯乙烯上。在日本，这种材料原本只用于制作装鲜鱼的箱子。但安藤把原本2厘米厚的发泡聚苯乙烯压薄到了2.1毫米，并降低了这种材料的透气性。与此同时，由于当时没有一家日本企业能够将容器加工成“单手就能轻松拿住的形状”，安藤特意引进了美国的先进技术，开设了容器制造工厂。

在制作面饼方面，最大的难关是如何将厚6厘米的面饼炸均匀。安藤借鉴了炸天妇罗的方法，把面饼上部的密度做大一些，下部做得小一些，最后再利用盖子的辅助作用，彻底解决了这个问题。顺便提一句，制作盖子的材料，是安藤坐飞机从美国返回日本时，从空乘人员发给乘客的坚果的铝制容器上获得的灵感。

容器和面饼都制作好之后，安藤面对的“最后难关”，是如何把面饼装进上宽下窄的容器，而且，还要保证即使长途运输，面饼也不会变形。以下继续引用安藤自传中的内容：

“有一天晚上，我准备躺在被子上思考这个问题。就在我躺下的那一瞬间，我看到天花板和地板互换了位置，有一种天翻地覆的感觉。之后，我灵光一闪，意识到把面饼放进容器里的思路是不对的。正确的思路应该是把面饼放在下面，然后从上面盖上容器”

就这样，安藤创造了一种用容器将面饼“悬空放置”的具有划时代意义的包装方法。另外，打开泡好的杯面的盖子时，肉、虾、鸡蛋、葱等各种颜色的食材如同鲜花盛开般美丽的效果，也是安藤的杰作。

1971年，安藤发明的杯面终于面世。成功背后的千辛万苦，让它无愧于“精巧发明”的称号。说完了杯面的发明过程，再来聊聊安藤百福。

二

1910年，安藤出生在台湾省台南县东石郡朴子街，原名吴百福。由于父母早逝，安藤在绸缎店的祖父家里长大，是个从小就喜欢摸算盘珠子的孩子。22岁时，安藤在台北市永乐町成功创办了他人生中的第一家公司“东洋莫大小”。一年后，他前往日本大阪创立了“日东商会”。

通过向台湾出口针织衫，安藤在大阪渐渐“风生水起”。进入战争年代，他靠出售幻灯机和碳基燃料赚了不少钱。1945年日本战败之后，大阪街头饥民四野，惨状惊人。在市中心的黑市，拉面摊子前排起了长队。

战败之初，厚生省用美国人剩下的小麦鼓励日本人吃面食。“面包需要和配菜一起吃，长此以往，日本人的饮食习惯就会西洋化。东方人有吃面条的传统，为什么不鼓励日本人吃喜欢的面条呢?”当安藤向厚生省的营养课长提出这个问题时，对方爽快回答说：“既然你这么说，不如你来研究一下吧。”

上世纪50年代，安藤受人委托，担任大阪新成立的信用组合（小金融机构）的理事长。一开始，他以为只是“挂个虚名”，没想到，没过多久他就陷入了经营破产的危机之中。

1957年，47岁的安藤花光了最后的积蓄，在位于大阪池田市的自家后院建了一间10平方米左右的简陋“研究小屋”。然后，他开始一个人研究方便面。对于这段经历，他在自传中这样写道：“早上5点起床，马上钻进小屋，埋头研究到半夜一两点。这样的生活持续了整整一年，其间一天也没有休息过。但方便面的开发屡屡碰壁。一开始，我想做的是把汤汁的味道提前渗进面条里的‘着味面’，但是，我始终找不到合适的方法。经过了无数次的尝试，最终我选择了油热干燥法。”

其实，这种方法的思路源自天妇罗的制作工艺。“水和油绝不相容。如果把面放入高温加热的油中，由于水和油存在较大的温差，冷水会被挤出来，水分流失后会面条表面会出现无数的孔隙，即多孔质状态。如果将这样的面条泡在热水里，热水会被吸进面条里，使其变软复原。同时，油炸之后的面条接近完全干燥的状态，可以长期保存。”

后来，安藤发明了“瞬间油热干燥法”。1958年，全球首款只要注入热水就能吃的方便面“鸡肉拉面”诞生了。这款如同有魔法一样的拉面一经面世，就大受欢迎，并在很短的时间内风靡了整个日本。

“推出畅销商品的经营者虽然很多，但像安藤这样开创方便面、杯面新行业的创业者却很少。安藤将鸡肉拉面的专利授权给61家公司，杯面的专利授权给27家公司，从而带动了整个行业的发展。”杯面博物馆解释道。

继48岁发明鸡肉拉面、61岁发明杯面之后，2005年95岁高龄的安藤开发出了“宇宙拉面”。宇航员野口聪一在宇宙航飞船上品尝了这款全球首款“宇宙拉面”之后，赞不绝口地说：“太惊人了！完全复刻了地面上的味道！”

2021年8月，杯面迎来了发售50周年纪念。根据当时的统计，各类“杯面”品牌的全球累计销量已经超过了500亿份，几十年的时间，方便面、杯面已在全球香飘四溢。

撰文/图片：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

经作者同意，转载自经济观察网