《舞伎家的料理人》取景地大公开

《舞伎家的料理人》取景地大公开生活与旅游 日本进阶
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是枝裕和导演的《无人知晓》《海街日记》《小偷家族》等电影作品曾多次在国际舞台斩获大奖，我个人非常喜欢他的执导风格。而《舞伎家的料理人》这部电视剧中的绝大多数取景地，又正好位于我目前所居住的城市京都，看剧时感觉好亲切，每一帧的画面都无比熟悉，剧中的故事就如同发生在自己身边一样。
1. 祇园白川周边
在剧中反复出现过最多次的地点之一就是祇园白川了，从第1集交代小堇和季代来到京都的场景里以及第2集和第5集小堇外出时都是在此拍摄的。
这里位于京都的祇园四条车站附近，经常会出现在各种关于京都生活的纪录片和剧集中。附近的石板路和町屋（一种木格子架结构的传统连体式建筑）很好地展现了京都风情，所以在这里你也能经常看到带着客人来拍照的摄影师。
现在由于游客爆多，给附近店铺和居民的生活带来了许多不便，请大家前行时务必要遵守当地规定，礼貌拍摄。
地址：京都府京都市东山区白川南通（路）一带
2. 辰巳神社
这里算是祇园白川周边的标志地之一了，在剧中也反复出现了多次。第一集中小堇和季代来到京都和两位艺伎相遇的场景，正是在辰巳神社拍摄的，后来小堇成为舞伎，前往感谢的神社也是这里。
这一带原本是有着20多间茶屋（艺伎舞伎们表演的宴会场所）和置屋（艺伎舞伎们的住处及培训地点）的街区，传说这里以前常有狸猫幻化成人形进行恶作剧，附近的居民感到非常困扰，于是就把狸猫供奉为神明，自此之后再也没有狸猫出来捣乱了。相传这里可以守护年轻女孩，庇佑才艺精进，所以受到了附近的艺伎舞伎们的欢迎，只要是路过她们都会停下来参拜。
地址：京都府京都市东山区新桥花见小路西入元吉町
3. 行者桥
这是一座没有任何栏杆和装饰的细长石头桥，大约12米长，60厘米宽，又被称为“一本桥”。
第4集中季代泡澡出来后抱着盆走过的就是这座行者桥。夏日里桥的两侧挂满了垂柳，微风吹来时场景极具氛围感；到了晚上两侧会亮起灯火，倒映在河水中非常漂亮，属于一年四季都有不同景致的小桥。
说句题外话，季代泡澡的柳汤和这里步行距离大约8分钟，路线设计非常符合现实，可见剧组选景时相当用心，可惜柳汤目前已经暂停营业。
地址：京都府京都市东山区梅宫町478
4. 山中美容室
在第5、6集中，小堇的师傅同意她出演，意味着小堇要成为见习舞伎了，百子就带着小堇去美容室盘了美丽的日本发。
虽然官方并没有给出任何关于剧中舞伎们做造型的地方，网络上也查不到，但是我仍然一眼就认出了，这不就是我工作地点隔壁的山中美容室吗？屏幕中出现的熟悉的手和背景让我100%确定拍摄的地方一定是这里，并且其中一位结发师一定是美容室老板山中惠美子女士。
京都每年都会举办各种大大小小的祭奠仪式，被称为京都三大祭之一时代祭（另外两个是祇园祭和葵祭）的造型正是由山中惠美子女士指导造型并最终确认的。
山中女士已经九十多岁了，从18岁开始入行，已经盘扎了70多年的头发，目前是山中美容室的第二代继承人，附近花街的舞伎都是她的客人。舞伎早上都需要进行三味线和舞蹈的练习，在此之前都会到山中美容室做造型，大约需要1个小时左右的时间才能做完一个头发，如果来得早的话，可能还会在门口看到刚做完造型的舞伎哦。
地址：京都府京都市东山区弓矢町76-43
5. 八坂神社
前面提到的京都三大祭之一的祇园祭正是八坂神社的祭奠活动，每年7月都会举办为期一整个月的祭神仪式。这里也是京都热门景点之一，无论什么时候来，都能看到从世界各地慕名而至的游客。
除了祇园祭，八坂神社一整年都会举办各种不同的活动，剧中第7集小堇和季代在除夕去的神社就是这里。跨年之际，从除夕晚上开始就会有超多人前来参加白朮（zhú）祭，参拜者用竹纤维制的火绳“吉兆绳”从篝火中取火并带回家中，然后用绳子上的火点燃炉灶煮一碗年糕汤，据说可以保佑在新年里健康平安。不过要注意的是，吉兆绳不能带上公交车或者带进别的寺庙里。小堇和季代手里不停甩动的就是吉兆绳。
地址：京都府京都市东山区祇园町北侧625
6. 出町桝形商店街
第7集中小堇生病了，季代本来要给她做粥，但是妈妈（置屋的负责人）说：“在京都，身体不舒服的时候通常都会做碗乌冬面吃，因为京都的乌冬面汤色没有关东那么深，很清淡。”于是季代就去寻找乌冬的食材去了。
首先去的是卖豆腐的出町桝形商店街，位于京都的上京区。区别于比较有名的锦市场那种类型的观光商店街，这里没有太多华丽时尚的店铺，是当地人真正会来采购的商店街，店铺种类应有尽有，从柴米油盐到衣食住行用品，你都能在这里找到。
季代购买的豆腐店名字叫いづもや，是一间专门销售豆制品的店铺，想吃正宗“京豆腐”的小伙伴一定不要错过这里哦，已经替你们尝过了，非常好吃！
第6集中，季代沉迷于抽奖券的场景也是在这条商店街拍摄的，日本的商店街会在特别的节日举办抽奖活动，这是真实存在的哦！季代采购番茄的店铺也在这条商店街里，大家可以根据我拍摄的图片和剧中进行对比，下次来的时候肯定一眼就能看到。
地址：京都府京都市上京区桝形通出町西入二神町179
7. 冈田屋
回到季代寻找乌冬面的食材那段，她为了做出好吃的京都乌冬面，去了位于花开院町的冈田屋购买制作高汤的海带。比起一般超市的海带，这里出售的是完全天然的海带，味道非常鲜美，推荐买回家煮汤用！
尤其令我惊喜的一点是，剧中的店主奶奶正是本人出演的哦，奶奶人特别好，超级友善热情，和剧中一模一样，可以说是我这次取景地之旅中最惊喜的意外收获了！
地址：京都府京都市上京区大宫通寺之内下花开院町140
撰文/图片：京都的小豆豆
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