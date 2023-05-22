《舞伎家的料理人》取景地大公开

日本进阶

最近在Netflix大火的《舞伎家的料理人》大家看了吗？这部剧由治愈系导演是枝裕和所拍摄，讲述了两位从青森出发的女孩户来堇和野月季代到京都追寻舞伎之梦的故事。在本篇文章中，作者将与大家分享剧中故事发生的真实场景地，感兴趣的你，不妨按照文章前行打卡。

是枝裕和导演的《无人知晓》《海街日记》《小偷家族》等电影作品曾多次在国际舞台斩获大奖，我个人非常喜欢他的执导风格。而《舞伎家的料理人》这部电视剧中的绝大多数取景地，又正好位于我目前所居住的城市京都，看剧时感觉好亲切，每一帧的画面都无比熟悉，剧中的故事就如同发生在自己身边一样。

1. 祇园白川周边

在剧中反复出现过最多次的地点之一就是祇园白川了，从第1集交代小堇和季代来到京都的场景里以及第2集和第5集小堇外出时都是在此拍摄的。

这里位于京都的祇园四条车站附近，经常会出现在各种关于京都生活的纪录片和剧集中。附近的石板路和町屋（一种木格子架结构的传统连体式建筑）很好地展现了京都风情，所以在这里你也能经常看到带着客人来拍照的摄影师。

现在由于游客爆多，给附近店铺和居民的生活带来了许多不便，请大家前行时务必要遵守当地规定，礼貌拍摄。

地址：京都府京都市东山区白川南通（路）一带



剧中白川拍摄角度



剧中出现的白川看板

2. 辰巳神社

这里算是祇园白川周边的标志地之一了，在剧中也反复出现了多次。第一集中小堇和季代来到京都和两位艺伎相遇的场景，正是在辰巳神社拍摄的，后来小堇成为舞伎，前往感谢的神社也是这里。

这一带原本是有着20多间茶屋（艺伎舞伎们表演的宴会场所）和置屋（艺伎舞伎们的住处及培训地点）的街区，传说这里以前常有狸猫幻化成人形进行恶作剧，附近的居民感到非常困扰，于是就把狸猫供奉为神明，自此之后再也没有狸猫出来捣乱了。相传这里可以守护年轻女孩，庇佑才艺精进，所以受到了附近的艺伎舞伎们的欢迎，只要是路过她们都会停下来参拜。

地址：京都府京都市东山区新桥花见小路西入元吉町



辰巳神社（左），辰巳大明神

3. 行者桥

这是一座没有任何栏杆和装饰的细长石头桥，大约12米长，60厘米宽，又被称为“一本桥”。

第4集中季代泡澡出来后抱着盆走过的就是这座行者桥。夏日里桥的两侧挂满了垂柳，微风吹来时场景极具氛围感；到了晚上两侧会亮起灯火，倒映在河水中非常漂亮，属于一年四季都有不同景致的小桥。

说句题外话，季代泡澡的柳汤和这里步行距离大约8分钟，路线设计非常符合现实，可见剧组选景时相当用心，可惜柳汤目前已经暂停营业。

地址：京都府京都市东山区梅宫町478



春天的行者桥



行者桥上的学生

4. 山中美容室

在第5、6集中，小堇的师傅同意她出演，意味着小堇要成为见习舞伎了，百子就带着小堇去美容室盘了美丽的日本发。

虽然官方并没有给出任何关于剧中舞伎们做造型的地方，网络上也查不到，但是我仍然一眼就认出了，这不就是我工作地点隔壁的山中美容室吗？屏幕中出现的熟悉的手和背景让我100%确定拍摄的地方一定是这里，并且其中一位结发师一定是美容室老板山中惠美子女士。

京都每年都会举办各种大大小小的祭奠仪式，被称为京都三大祭之一时代祭（另外两个是祇园祭和葵祭）的造型正是由山中惠美子女士指导造型并最终确认的。

山中女士已经九十多岁了，从18岁开始入行，已经盘扎了70多年的头发，目前是山中美容室的第二代继承人，附近花街的舞伎都是她的客人。舞伎早上都需要进行三味线和舞蹈的练习，在此之前都会到山中美容室做造型，大约需要1个小时左右的时间才能做完一个头发，如果来得早的话，可能还会在门口看到刚做完造型的舞伎哦。

地址：京都府京都市东山区弓矢町76-43



山中美容室的入口处

5. 八坂神社

前面提到的京都三大祭之一的祇园祭正是八坂神社的祭奠活动，每年7月都会举办为期一整个月的祭神仪式。这里也是京都热门景点之一，无论什么时候来，都能看到从世界各地慕名而至的游客。

除了祇园祭，八坂神社一整年都会举办各种不同的活动，剧中第7集小堇和季代在除夕去的神社就是这里。跨年之际，从除夕晚上开始就会有超多人前来参加白朮（zhú）祭，参拜者用竹纤维制的火绳“吉兆绳”从篝火中取火并带回家中，然后用绳子上的火点燃炉灶煮一碗年糕汤，据说可以保佑在新年里健康平安。不过要注意的是，吉兆绳不能带上公交车或者带进别的寺庙里。小堇和季代手里不停甩动的就是吉兆绳。

地址：京都府京都市东山区祇园町北侧625



八坂神社入口



八坂神社境内风景

6. 出町桝形商店街

第7集中小堇生病了，季代本来要给她做粥，但是妈妈（置屋的负责人）说：“在京都，身体不舒服的时候通常都会做碗乌冬面吃，因为京都的乌冬面汤色没有关东那么深，很清淡。”于是季代就去寻找乌冬的食材去了。

首先去的是卖豆腐的出町桝形商店街，位于京都的上京区。区别于比较有名的锦市场那种类型的观光商店街，这里没有太多华丽时尚的店铺，是当地人真正会来采购的商店街，店铺种类应有尽有，从柴米油盐到衣食住行用品，你都能在这里找到。

季代购买的豆腐店名字叫いづもや，是一间专门销售豆制品的店铺，想吃正宗“京豆腐”的小伙伴一定不要错过这里哦，已经替你们尝过了，非常好吃！

第6集中，季代沉迷于抽奖券的场景也是在这条商店街拍摄的，日本的商店街会在特别的节日举办抽奖活动，这是真实存在的哦！季代采购番茄的店铺也在这条商店街里，大家可以根据我拍摄的图片和剧中进行对比，下次来的时候肯定一眼就能看到。

地址：京都府京都市上京区桝形通出町西入二神町179



季代采购的豆腐店。门口右上方张贴着剧照海报



季代采购的豆腐（左），季代采购番茄的拍摄地

7. 冈田屋

回到季代寻找乌冬面的食材那段，她为了做出好吃的京都乌冬面，去了位于花开院町的冈田屋购买制作高汤的海带。比起一般超市的海带，这里出售的是完全天然的海带，味道非常鲜美，推荐买回家煮汤用！

尤其令我惊喜的一点是，剧中的店主奶奶正是本人出演的哦，奶奶人特别好，超级友善热情，和剧中一模一样，可以说是我这次取景地之旅中最惊喜的意外收获了！

地址：京都府京都市上京区大宫通寺之内下花开院町140



海带奶奶的店



季代在剧中采购的海带

撰文/图片：京都的小豆豆

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