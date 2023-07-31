日本最大老人城市的故事

日本进阶

在进入21世纪之后的20多年里，日本一直为老龄化问题苦恼不已。前几天，我去观摩了一个可以称其为“样例”的地方。

2010年，日本在经济实力方面被中国赶超，但时至今日，日本仍然有领先于中国的地方，那就是“人口老龄化”。

在日本，65岁以上的老年人被称为“高龄者”。截至去年10月，日本以老龄化率（高龄者占总人口的比例）29.0%，稳居全球老龄化排行榜榜首位置。根据目前的状况预测，几年之后，日本还将成为世界上第一个老龄化率超过30%的国家。

在进入21世纪之后的20多年里，日本一直为老龄化问题苦恼不已。前几天，我去观摩了一个可以称其为“样例”的地方。

在介绍这个“样例”之前，容我先介绍一点背景知识。1945年二战战败之初，日本首都东京的人口约为350万人。但在17年后的1962年，东京人口一举突破了1000万大关。这种人口的激增让当时的东京成了全球交通最拥堵、空气污染最严重的城市。

除此之外，当时的东京还有一个“最糟糕”的方面，那就是被欧美人揶揄为“兔子小屋”的居住环境——1000万人居住在狭小的东京市中心地区，这纯属是无稽之谈。

于是，当时的日本政府和东京都政府经过商议，做出了一个重大的决定。那就是开发被称为“多摩”的东京西部丘陵地带，建一个可以容纳34万人的住宅区群。

这个住宅区群就是后来日本人人皆知的“多摩新城”——东西14公里、南北3公里，内含21个区域，是日本最大的住宅开发项目。

1971年3月26日，多摩新城最早竣工的“诹访小区”和“永山小区”分别迎来了1182户和1508户入住。这两个小区里的房屋都是没有电梯的5层阶梯式建筑，户型面积约50平米，分为两室一厅和三室一厅两种房型。

3月下旬，正值东京的樱花季，2600多个家庭搬到了四野一片丘陵、尘土满天飞的多摩新城。新闻媒体把这番景象描述为“去往多摩沙漠的民族大迁徙”。

多摩新城研究第一人、东京都立大学前任校长上野淳先生（74岁）告诉我：“当年，我作为一个建筑学的研究生去多摩新城参观实习。由于没有通铁路，我只能在一个比较远的火车站下车，然后转乘公共汽车翻过一座丘陵才能到达。尽管路途颠簸，但那些当时最先进的起居室、厨房，以及西式坐便器等，还是让我大饱眼福，甚至还幻想自己有一天也能住在这里。从建筑学的角度来看，多摩新城划时代的运用了源自美国的‘近邻住区论’，即在东西约500m,南北约2㎞的区域内安置了1.2万人，并铺设了两边布满绿植的行人专用步道，建了两座小学。”

实际上，多摩新城是二战后长大的“东京圈年轻人”梦寐以求的住所。

“当时的住户大多数是由三四十岁出头的夫妇和未满10岁的孩子组成的普通工薪阶层家庭。每个住宅区的入住中签率都非常低。所以，住在多摩新城就是一种社会地位的象征。”上野先生继续说道。

一年后的1972年，1342户开始入住“爱宕小区”。后来，随着团地陆续竣工，越来越多的新住户搬到了这里。

1985年，多摩新城的住户突破了10万人。车站附近相继建起了崇光百货商店等大型商业设施。企业的办公室也陆续搬了过来。1990年，大型主题乐园“三丽鸥彩虹乐园”开园。

另外，因为多摩新城里住着很多年轻人，所以，不少大学也搬到了这里，比如东京都立大学、中央大学、帝京大学、国士馆大学、大妻女子大学等。

进入21世纪之后，多摩新城终于在2006年完成了最后一个区域的建设，剩下的244公顷未开发用地被民间企业收购。屈指算来，从计划开始，已过去了近半个世纪。“但是，到了本世纪，必须解决居民老龄化和设施老化这两大难题。比如，最初入住的诹访小区和永山小区的老龄化率，已经超过了五成。”上野先生补充道。

仔细想想，1971年30岁入住的人，到2023年就82岁了。居民老化高龄化是必然的趋势。而且，不光人类会衰老，住宅区本身也会衰老，也就是房屋设施等的老龄化也在加剧。20世纪70年代崭新的小区，经历了半个世纪的风雨，肯定也会变得破烂不堪。

这次，我和上野教授一起去了一趟多摩新城，现状着实让我们大吃一惊。曾几何时门庭若市的商业街，大部分门店都是闭门停业的状态。偶尔有几家坚持营业的店铺，主营老年人护理和日间服务，家家门可罗雀。就连小学也停办了，曾经的教室变成了面向老人的办公室。

更让人惊讶的是，明明是个晴空万里的下午，街上几乎看不到多少行人。偶尔能遇到的行人，大部分是老年人。

但是，有一家餐厅却像有磁力一样，吸引着老年人天天光顾、流连忘返。这家店那就是开了20年的“福祉亭”。对于所谓的“磁力”，福祉亭现任理事长寺田美惠子（74岁）表示：

“这家店是20年前由我们这些多摩新城的居民创立的不以营利为目的NPO（非营利团体）。今后，这里的老年人会越来越多。我想给他们创造一个白天的栖身之所。所以，我们的午餐套餐特别便宜，只要500日元（约合人民币25元）。相反，我们这里所有员工都是志愿者，没有一分钱工资。所有人都是凭着对多摩新城的爱，让这家店持续开了20年。当然，在我有生之年，我也绝对不会把这里改成以盈利为目的的餐厅。”“福祉亭”现在不仅接待当地的老年顾客，同时还接待来自日本全国各地的“想建立同样设施”的人前来参观学习。不得不说，这真是一家不为挣钱，只凭爱乡心自主经营的良心餐厅。

在返程的路上，我一直在想，有些人认为老龄化的终点不是金钱而是爱，这难道不是老龄化问题的一个非常优质的解决方案吗?

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：PIXTA

经作者同意，转载自经济观察网