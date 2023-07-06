进入期颐之年的马哈蒂尔

日本进阶

会场里所有的人，一边安静的聆听马哈蒂尔的发言，一边在心里默默的竖起了大拇指——亚洲最年长的政治家，果然名不虚传。

5月27日，为中美关系做出巨大贡献的美国前国务卿亨利·基辛格迎来了100周岁生日。虽然人类历史里没有“如果……”但如果没有这位美国顶尖的战略家，20世纪的中美关系也可能去别的方向吧。

自1977年卸任后，基辛格几乎每年都会访华，最后一次访华是在2019年11月。今年5月26日，也就是基辛格百岁生日的前一天，刚刚抵达美国的新任中国驻美大使谢锋会见了这位百岁老人，并代表中国政府送上了“百岁贺词”。

其实，在亚洲也有一位在政绩上比肩基辛格、做出了国际性重要贡献的政治家。而且，他也即将迎来百岁期颐之年。他，就是马来西亚前总理马哈蒂尔·宾·穆罕默德。

马哈蒂尔今年7月年满98岁。尽管已是超高龄的年纪，但他在今年5月再次来到东京访问时，依然表现出了精神矍铄的良好状态。

1925年7月10日，马哈蒂尔出生在马来半岛北部，是家里9个孩子中年纪最小的一个。他的父亲是当地英语学校的校长。当时的马来半岛北部是英国的殖民地。但到了1941年马哈蒂尔读高中的时候，这里被日本军队占领。1945年日本战败之后，英国人卷土重来，恢复了对这里的统治。

1953年，马哈蒂尔从新加坡医科大学学成毕业。然后，作为一名医生一直在新加坡工作，直到1963年马来西亚独立。第二年，他参加了国会选举，成功当选国会议员。1974年任教育部长，1976年任副总理。1981年7月就任马来西亚第4任总理。

在马哈蒂尔推行的诸多政策中，最有名的莫过于“向东方学习政策”(LookEastPolicy)。20世纪80年代，日本作为世界第二经济大国，举国上下一片繁荣。马哈蒂尔高屋建瓴的指出：“我们应该学习的不是旧宗主国英国，而是同处亚洲的日本”，并把“学习日本”定为了国策。

坊间也有传闻说，马哈蒂尔在上世纪70年代担任国有食品公司总经理时，曾为了马来西亚产的菠萝罐头不好吃而大伤脑筋。这时，恰好有一位日本商人来拜访他。在了解了情况之后，这位日本商人说：“不是菠萝的问题，而是罐头罐有问题”，然后送给马哈蒂尔一个日本制造的可以将食材长时间保存的罐子。马哈蒂尔深受感动，进而萌生了“学习日本”的想法。

在马哈蒂尔的大力倡导下，马来西亚政府在全国范围内选拔优秀的理科青年，每年派遣20至30人前往日本留学，全面学习日本的先进技术。这些年轻人都住在东京中野区的留学生宿舍。我上大学的时候做过志愿者，教他们学日语。

当时，我每周都会选一个下午，去他们宿舍“答疑”。他们每次都拿着日语书和笔记本把我围在正中间，提出很多关于日语和日本人习惯的问题让我回答。

到了傍晚，当天轮值做饭的人会做晚饭给大家吃。让我感到惊讶的是，马来裔、华裔、印度裔学生轮值时做的饭菜，完全就是品相、口味完全不同的“外国菜”。然后，他们都不用筷子，而是直接用右手从盘子里舀东西吃。

吃完晚饭，“答疑”继续进行，有时会一直持续到深夜。因为赶不上回去的末班车，我索性就在他们给我临时腾空的床上将就一晚。但第二天一大早，穆斯林清晨祷告时间一到，我就会被“无情”的叫醒。

时至今日，我仍然会被他们对学习的那份热情所感动。也正是因为他们的这份热情，让以“成为东南亚的日本”为目标的马哈蒂尔政权，持续了22年之久。2003年，马哈蒂尔辞去了首相的职务。但在2018年，92岁的马哈蒂尔在大选中获胜，再次登上了首相的宝座，震惊了全世界。

2020年，连续2年蝉联“世界最高龄总理”称号的马哈蒂尔，以94岁的年纪再次卸任。大概10年前，马哈蒂尔访问日本的时候，我曾向他当面请教过健康长寿的秘诀。他笑着回答说：“不喝酒。因为我是虔诚的伊斯兰教徒。”

去年7月访问韩国时，马哈蒂尔听说日本前首相安倍晋三遭遇枪击，立刻改变原计划访问日本，亲自前往安倍晋三家中吊唁。

今年，即将迎来98岁生日的马哈蒂尔再次访问日本。在5月24日召开的记者招待会上，马哈蒂尔精神饱满，三两步走上台阶，走到主席台上自己的座位前面坐下。年近百岁的老人健步如飞，这让在场的所有记者都自愧不如。

与此同时，所有人都屏息凝神注视着这位亚洲最资深的政治家，期待他会说出怎样一番箴言。众所周知，受新冠肺炎疫情和俄乌冲突等问题的影响，全球目前仍处于极其纷乱的状态。对此，马哈蒂尔用流利的英语做了约20分钟的演讲。

“今天我在这里说的每一句话，都是我的个人之见，和马来西亚政府没有任何关系。现在这个地球上有80亿人，我觉得有点多了。（笑）

据说，按照目前的趋势发展下去，这个数字很快就会攀升到100亿。在这个过程中，所有国家的国民都会越来越多元化。比如，马来西亚现在有本土马来人、华裔马来人和印度裔马来人等等。美国和欧洲国家也有很多非洲裔和中东裔的国民。今后，移民将扩散到世界的每一个角落。所以，每个国家都将迎来国民多元化的时代。

这样一来，‘国家’这个概念会发生什么样的变化呢？我认为，在21世纪的地球上，有一个国家就足够了。换句话说，改组现在的联合国，建立‘世界政府’。这样一来，以乌俄战争为代表的、目前正在全球各地发生的围绕领土问题的战争，就变得毫无意义了。

曾几何时，英国科幻小说作家威尔斯在其作品中描写了人类抵御外星人入侵地球的战争。没有人知道，这样的战争什么时候会成为现实。说不定人类制造的AI（人工智能）会在某一天成为人类的敌人。

所以，考虑到今后的100年，我们应该建立世界政府，集中全人类的智慧，而不是围绕意识形态问题和领土问题展开无休止的争斗。人类之间没有敌人。我们应该以更加宽容的心态，思考全人类的长期生存问题……”

会场里所有的人，一边安静的聆听马哈蒂尔的发言，一边在心里默默的竖起了大拇指——亚洲最年长的政治家，果然名不虚传。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：AFP/时事社

经作者同意，转载自经济观察网