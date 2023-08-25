对话和田医生：现代医学界的“两个误区”

日本进阶

老年人完全可以自豪地说“胖一点可以健康长寿！”

提倡将“高龄者”称为“幸龄者”（日语的“高”和“幸”的发音一样是“kou”）的精神科医生和田秀树于去年出版的著作《80岁的墙》及其关联书籍的总销量，已经突破了100万册。和田医生是我大学时代的前辈，我们在年轻的时候就成为了知己。前段时间，为了纪念“书籍销量突破100万册”，同时也为了庆祝他63周岁生日（6月7日），我们共进了晚餐。

本以为和田医生会因为去年出版了“日本最畅销书籍”而意气风发，没想到他喝着平常最喜欢的红酒，表情却非常凝重。和他聊了几句才知道，因为在畅销书《80岁的墙》里，他写了很多“违反”日本医学常识的内容，所以遭到了日本医学界的抨击。

比如，日本的医生一般会建议老年人“尽量少吃东西。吃的时候，尽量多吃粗粮。这样才能减肥”。但是，和田医生建议老年人“尽量多吃，而且还要多吃肉，这样才能长胖”。也就是说，他和其他医生的建议完全相反。很多读了和田医生著作的老年人，向身边的家庭医生打听，为什么“和田医生说的话总是和别的医生背道而驰”？

席间，我安慰了和田医生，“你的书这么受欢迎，就证明大多数的国民支持你”。他点头了，然后阐述了日本现代医学界的“两个误区”：

其一，日本医学界是个“纵向社会”。比如，肝病科的医生只会根据“对肝脏是好是坏”来做判断。所以，这些医生在劝人戒酒的时候会说：“上了年纪的人，喝酒也会伤肝，所以要戒掉。”

但是，喝酒在一定程度上能消解压力，还能抑制抑郁症之类的疾病发作。如果真是这样，从精神医学的角度来看，适量饮酒岂不是一件好事？只不过，现在日本医学界的常态是“只考虑局部，不考虑整体”。具体来说，就是每一位医生都会针对患者的病情“对症下药”。但是，老年人往往同时患有多种疾病，以至于不少老年人每天要服用10种以上的药物。虽然每一种药都“对症”，但从整体上来看，这些药物的副作用叠加在一起，危害可想而知。

其二，没有考虑到“100岁的健康”。21世纪的人类应该思考“如何健康地活到100岁”，但日本医学界还没有从20世纪中期人均寿命五六十岁的状态中跳出来。

比如，医生会经常提醒大家：“如果摄入过多的胆固醇，会增加动脉硬化的风险”。但事实却是，这种情况仅适用于五六十岁以下的人群。对于六十岁及以上的老年人来说，胆固醇值较高反而是健康的代表。

这是因为胆固醇是形成细胞膜的重要成分，如果胆固醇不足，细胞再生就会出现问题，然后，包括内脏、肌肉、皮肤在内的所有身体组织、器官都会加速老化。与此同时，胆固醇是制造性激素的原料，一旦胆固醇不足，性激素也会随之不足。

“日本人到了中年，很容易进入无性生活的状态，这其中的罪魁祸首之一就是胆固醇不足。另外，胆固醇在大脑内拥有运送神经传达物质的作用，如果胆固醇不足，精神就会不稳定，进而导致抑郁症发作。所以，老年人年纪越大，就越应该多吃含有胆固醇的肉食。”

“推荐肉食”，是《80岁的墙》一书给读者带来最大冲击的内容之一。去年9月，和田医生在日本最受欢迎的早间电视节目中，用了整整一个小时阐述“肉食论”，随即引发了日本各界的热议。

“去年9月，以96岁高龄离世的英国女王伊丽莎白二世，生前每天中午都吃烤鸡或烤鱼。我认为她的健康长寿与她的这个习惯有关。肉类最大的优点就是富含蛋白质。‘蛋白质’一词在英语中写做‘Protein’，其词源在希腊语中是‘第一’的意思。也就是说，对于人体而言，蛋白质是首要营养物质。

不仅如此，蛋白质还是免疫抗体、激素、酶等控制人体的重要物质的原材料。据统计，排名日本人死亡原因第5位的是‘肺炎’。日本老年人肺炎病情容易加重的原因之一，就是蛋白质不足引起的免疫力低下。”

所以，和田医生建议老年人“每天多吃50克肉”。牛肉、猪肉、鸡肉、羊肉等什么肉都可以。牙齿不好、嚼不动的人，可以把肉做成汉堡里的肉饼或肉糜来吃。

听到和田医生的这些话，我突然想到了自己身边的长者。由于工作方面的原因，我经常和作家、政治家、大企业家等上了年纪却仍活跃在第一线的长者聚餐。他们的共同点就是“肉食系”。记得有一次，我和一位日本前首相在一家火锅餐厅聚餐，他虽然年纪已经很大了，却吃下了整整3人份的肉！

日本江户时代的著名儒学家贝原益轩，在其撰写的《养生训》（1713年发行）中这样写道“八分饱、无需医”（即：控制食欲，只吃到八成饱左右，就能维持身体健康，不用去看医生)。对此，和田医生也持否定态度。

“即使到了75岁以上，人一天所需的能量还有青年时代的80%。如果营养不良，肌肉就会减少，从而导致容易跌倒受伤。所以，老年人想吃什么就吃什么，这才是真正的‘幸龄者’。

另外，大可不必担心会变胖。这是因为在健康长寿者之中，占比最多的并不是‘清瘦型’，而是‘微胖型’的人。老年人稍微胖一点，完全可以自豪地说‘胖一点可以健康长寿！’”

说出以上这番话的和田医生，也属于“微胖型”。我和他吃的这顿晚餐，主菜就是丰盛的牛排。

“其实，吃肉的最佳时间是早上。因为肝脏功能在早上最活跃，最有利于消化和吸收。”

和田医生一边说，一边把桌上最后一份甜点吃得干干净净。他可真是个既健谈又言出必行的医生呢。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

经作者同意，转载自经济观察网