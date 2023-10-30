黑川伊保子：大脑构造 男女有别

日本进阶

为什么从2019年开始，离婚的日本夫妻会越来越少呢？我个人认为，这和一本出版于2018年秋季的书籍有关系。这本书有一个非常吸引人眼球的名字——《妻子的使用说明书》。

有时，一本书可以改变整个世界。比如，由我公司同事担任编辑的书，就对降低日本夫妻的离婚率做出了不少的贡献。

现如今，世界上很多国家都在为离婚率的不断升高而苦恼不已。但是，日本人的离婚者却自2019年开始持续降低。

据统计，2019年日本的离婚人数为208496对，2020年193253对，2021年184384对，2022年179096对。如果以“万”位取整数的话，以上数字约等于20万、19万、18万和17万。也就说是，过去5年里，日本人的离婚人数以20000为公差，逐年递减。

那么，为什么从2019年开始，离婚的日本夫妻会越来越少呢？我个人认为，这和一本出版于2018年秋季的书籍有关系。这本书有一个非常吸引人眼球的名字——《妻子的使用说明书》。

2019年和2022年，该书的续篇《丈夫的使用说明书》以及《夫妻的使用说明书》相继出版，在日本的总销售超过100万本，每一本都是当年的畅销书籍。在它们的影响之下，不少日本夫妻都“打消了离婚的念头”，“夫妻关系向好的方面发生了变化”。

这三本书的作者都是出生于1959年的女性脑科学家黑川伊保子。很多人认为，夫妻离婚的最大原因是“性格不合”导致的争执。但黑川伊保子认为，大多数夫妻争执是因为双方都不了解“男女大脑构造存在差异”，从而产生的相互误解。

众所周知，人类的大脑分为左右两半。右脑负责空间感知和音乐感知之类的“感性”工作，左能则负责语言、计算、逻辑思考等“理性”工作。

虽然男性和女性的大脑构造都一样，但女性大脑中连接右脑和左脑的神经纤维束——胼胝体，要比男性宽和长。也就是说，女性左右脑的协作配合度非常好，而男性会比女性差很多。

所以，左右脑“配合默契”的女性具有极强的直觉能力，能够将当下的心情立刻转化为语言。而且，女性的大脑就像高精度的扫描仪一样，哪怕是孩子轻微的脸色变化也会被她们精准的捕捉到。有研究结果表明，女孩子到了4岁，就会拥有和大人几乎一样的“自我”意识。

另一方面，左右脑“配合相对较差”的男性，非常擅长深度认知（即把握距离感）。因此，他们的空间认知能力比较强。只不过，他们虽然能清楚的看到远处和整体，但对眼前事物的观察力却比较差。有研究结果表明，男婴在8个月大的时候，就能鸟瞰约3米的距离。

其实，以上的这些差异都是人类自古以来代代相传的男女“DNA差异”所造成的。女性因为要保护“家里的孩子”，所以对“半径3米以内的世界”非常敏感。而男性必须要在未知的世界里狩猎，所以大脑就必须拥有感知“遥远而广阔空间”的能力。

换句话说，这种自古以来的“男女分工”，造就了男女大脑的构造差异。黑川伊保子还解释说，正因为夫妻双方都“按照自己的大脑结构行动”，所以才会发生矛盾冲突。以下是她列举的具体例子。

场景1：买冰箱

夫妻俩决定去买新冰箱。家电区在商场的楼上。

妻子并没有直接上楼去买冰箱，而是先去楼下的服饰区，拿起一件又一件衬衫放在身前试试，然后去箱包区，拿起一个又一个肩包挂在肩膀上照镜子。紧接着，再去百货区，选几个抱枕抱一抱。

这时，丈夫已经非常烦躁了。他会觉得很气愤，因为“今天是来买冰箱的吧!”。

对此，黑川伊保子表示，连接女性右脑和左能的神经纤维束比较长，所以大脑需要一定程度的前期准备，不会突然发出生物电信号。因此，在商场的其他楼层逛逛，其实就是在逐渐激活大脑内的信号发射装置。等到了家电区，女性的直觉就会发挥作用，一下子就能选出最好的冰箱。

然而，男性从远古时代开始，就形成了“一旦发现猎物就会选择最短的路径，用最短的时间靠近”的大脑构造。所以，买冰箱的夫妻俩就会发生争吵。

到了家电区，争吵还在继续。妻子凭直觉说“这个冰箱好！”。但是，因为男女大脑构造不同，丈夫在没有进行“比较”的前提下，是无法做出决定的。所以，他会把店员叫过来，详细了解各种信息，然后逐一做比较。“预算明明只有15万日元（约合人民币7500元），为什么要去打听30万日元（约合人民币15000元）的冰箱？”这次轮到妻子生气了。

于是，到了真正决定买哪台冰箱的时候，双方都厌倦得连话都说不出来了……

场景2：买包

妻子说想买包，丈夫陪着妻子去买。妻子拿着一个橙色的包和一个米色的包，表情严肃的盯着镜子反复比较，然后问丈夫“哪个好？”

丈夫回答“米色。比较好搭配衣服，也可以背着去上班，价格也便宜”。

妻子点点头“哦，好的，好的”。又照了照镜子，然后对店员说“我要这个橙色的”。

丈夫很生气“如果不想听我的建议，为什么还要问?”

但在妻子看来，自己的直觉是从一开始就是选橙色的包。于是，她一边猜测丈夫会反对，一边试着看看自己的心是否会动摇。

黑川伊保子认为，这完全是基于“生物多样性原理”。包括人类在内的地球上的所有生物，都把生殖留下自己的基因作为其存在的第一使命。

为此，最有效的方法就是“与不同类型的对象相结合”。配偶的感受越不同，遗传基因的多样性就越高，后代生存的可能性也就越高。所以，按照黑川伊保子的观点，夫妻对包的喜好不同，是一件可喜可贺的事情。

在黑川伊保子撰写的这三本书里，还有很多类似的精品案例。读完之后，会让人觉得夫妻争执是多么愚蠢的一件事。另外，我还很好奇，“黑川法则”是否也适用于中国人与日本人相结合的“跨国夫妻”呢？

撰文/图片：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

经作者同意，转载自经济观察网