狗狗也需要自己的专用厕所

日本进阶

改善狗狗们的生活环境就是提高我们自己的生活水准。其实，最重要的是我们人类要提高自身的公共环境意识。

狗狗自古就是我们人类的好伙伴。如今，越来越多往日看家护院狩猎拉橇的狗狗，以宠物的方式进入城市居民家庭，与我们在同一个空间里起居生活，成为家庭中的一员。宠物产业随之兴起，一些商城还因狗狗用品店铺的进驻而重新热闹起来。人类日常生活中狗狗的存在感正在不断提升。

然而大街上公园里，在人们行走或歇息的地方散步的狗狗日益增多，使得城市里狗狗随地排泄问题变得不可忽视。即使负责任的铲屎官会将小便处用水冲一冲，大便拾起带回家扔入便池，但依然会留下痕迹或异味。更不要说还有不负责的铲屎官，放任狗狗排泄，污染我们的生活环境。人们一不小心还有可能直接踩雷。讨厌狗狗的人们，最大的理由之一就是讨厌它们随地大小便。

我每天带狗狗散步，路上能看到很多禁止狗狗大小便的牌子，其中有地区卫生局立的，也有居民自发竖立的，不少住宅区或草坪入口处都有禁止狗狗入内的告示。我听到过不少铲屎官们面对绿油油的草坪，为不允许狗狗进入而愤愤不平，认为不懂事的小朋友们比狗狗的破坏力更强。也看到过讨厌狗狗的人对误入草坪的狗主人疯狂指责，近乎歇斯底里。甚至有一次还发现，离我家不远的一处人家，将漂白剂泼洒在她家门前以阻止狗狗停留，丝毫不考虑是否会对经过门前的狗狗们造成伤害。眼看狗狗排泄问题将引起街坊邻里之间的纠纷与对立，为了减少并缓和矛盾，有的区公所网站上贴出警告，唤醒人们对狗狗散步中排泄问题的关注。大阪的一个区还独出心裁地展开了黄粉笔运动，让人们一旦看到没有收拾的粪便时，就地用黄色粉笔画上黄圈圈，标注上时间。利用日本人畏惧他人眼光的心理来减少放任行为的这一举措，似乎取得了一定的成效。但越来越严重的狗狗排泄物问题似乎没有彻底解决的办法。

终于有一天，在东京近郊的一个商城里，我看到一处狗狗专用厕所。两个小池子和一根柱子并排在一个角落里。一个是小便池，为了顺应大部分狗狗抬脚小便的习性，池里竖着一根1米多高的柱子，上面有冲水开关，按下开关，水会顺着柱子流下，把柱子和池子冲洗干净。另一个池子是为狗狗洗脚用的，装有水栓和冲水喷头，还有一个为铲屎官们洗手用的水龙头。边上的柱子上部有一个小盒子，里面装着谁都可以随便拿取的便便袋，下部是使用过的便便袋处理箱。好像有很多狗狗已经在这里方便过，因为狗狗的嗅觉灵敏，我家狗宝一靠近就高高兴兴地跑过去尝试了一下。

其实，狗狗听从主人的指令，是可以定点大小便的。而且狗狗非常爱干净，不会在自己吃喝玩耍的地盘里排泄。我们看到狗狗走着走着闻来闻去，然后抬起腿小便的时候，大多是因为那里有其他狗狗或小动物的气味或者垃圾的气味，出于占有欲，狗狗要用自己的气味复盖在上面，以示这里是自己的地盘，才去浇上一泡尿。如果大街小巷到处都干干净净，街巷在一定距离内设置有狗狗厕所，再加上主人好好调教的话，我相信狗狗会听主人的话，不再到处随便排泄。

我非常喜欢这个狗狗专用厕所，当我拍了照片发到网上后，收到不少朋友点赞，还有朋友留言说：“这正是文明生活的标识之一”。确实，我小时候的厕所是非常肮脏简陋的，还有随地大小便的小孩子。随着生活水平的提高，厕所越来越干净舒适。现在狗狗和我们生活在一起，为狗狗提供专用厕所，就是为我们人类生活创造清洁良好的环境。

狗狗厕所的出现让人欣慰，人们对待狗狗的态度正在逐渐改变，狗狗专用的便利设施也在增多。最近，我在邻近东京的埼玉县的一个车站里看到了一个专为导盲犬等辅助工作犬设置的厕所。据说在横滨市役所、羽田机场和成田机场等处也有同样的设施。这是给为我们人类工作的狗狗们提供的理所当然的服务，希望一般的狗宝们也能早日一同享用。目前，宠物狗狗们乘坐公共交通工具，都需要被装进箱子或袋子里，还得戴上尿不湿。

但总体来讲，日本对待宠物的意识还比较落后。记得一次在公园里，碰到的几个放学后在玩耍的小学生。她们围过来和狗狗玩耍，其中一个小同学摸着狗狗说：“我小时候在北欧住过，比起欧美国家，日本对狗狗的关怀差得太远了，真的落后。狗狗可以出入的场所，可以利用的设施和享受的服务都很少，狗粮不被看做食品没有管制，乘车上路也没有安全规定。”小朋友的批评有些偏激，但无一不中要害。让我从中涨了知识，心里暖暖的，为这样有爱心的小朋友感到欣慰。

关怀狗狗，直接显现出我们自己的生活品质。不论是为人类服务的工作犬还是抚慰心灵的宠物犬，所有狗狗都需要专用厕所。改善狗狗们的生活环境就是提高我们自己的生活水准。其实，最重要的是我们人类的公共环境意识。在车站附近的一条小街道里，我看到一个提醒人们不要随地小便的贴纸。狗狗是服从人的指令的。如果人都做不好的话，狗狗又从何谈起呢？

撰文/图片：张意意

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