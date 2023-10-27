日本进阶

日本总务省的一项面包消费量调查结果，一扫京都的古都“人设”。大概很多读者都想不到，在这座古城，以家庭为单位的平均面包消费量独居全日本之首！下面就一起来看看作者为我们推荐的几家京都美味面包店吧。

面包，听上去是不折不扣的现代食品，其实江户时代就已经传入日本了，但是由于当时的闭关锁国政策，面包一直没能在日本传播开，直到明治时期（1868-1912年），日本人才开始学习做面包，并开发出日式口味的面包，对于面粉的处理上也慢慢有了独特的心得。

居住在京都第六个年头，我发现京都人真的很爱咖啡和面包，不管在哪里，附近总能搜到大大小小不同的面包店。据调查，全日本人均面包消耗量最大的地方就是京都，比全日本的地均消耗量要高出1.4倍左右，由此可见京都人对于面包的喜爱。因“挑剔”而出名的京都人对于面包也保持着一贯的“挑剔劲儿”，各家店铺的烘焙师们暗暗较劲，越来越多美味的面包问世，慢慢地，京都就变成了日本有名的“面包激战区”。这篇文章总结了京都市区及周边非常好吃且有特色的面包店，“面包脑袋”们可以根据本篇指南前去打卡觅食，如果吃到了自己中意的那款，或是有什么新的发现，请一定要和我分享这份快乐，这便是本文的意义所在。

别格——红茶可颂

别格属于美十株式会社，你可能对于这个公司名比较陌生，但是来过京都的人大概率都买过他家的产品，京年轮蛋糕、生八桥都是这家的王牌产品。2019年，美十在新町本开了第一间名为“别格”的高级面包店，至今已经有三家店铺了，分别在新町本、京都站内、京都站Porta内。从1938年创业做点心至今，美十已经在这一行做得如鱼得水、得心应手，不论是原材料还是制作方法，可以说在行业内达到了相当高的水准。别格面包的原材料用的就是自家独特的小麦粉，以及日本名水之一的“瓜割水”，好面配好水，做出来的面包怎能不好吃？！第一次去的话，推荐一定要试试红茶可颂，红茶的香气融合在淡奶油里，配上发酵黄油做出来的蓬松可颂，一口咬下去就可以尝到幸福的滋味！日本的果酱面包普遍偏甜，但是这款的甜度把控得很好，是连不爱吃甜食的朋友都要回购的点心。此处插入本人对日本甜品的最高评价：不甜！

店内别的点心也很不错，但第一次去的话，还是先试试我推荐的红茶可颂吧！

地址：京都府京都市下京区东盐小路町901 “京名菓 名菜処 亰”内 京都车站大楼二层



红茶口味最好吃。要记得冷藏！

Hotel Granvia Kyoto——黑松露小方

这家是位于京都站的Hotel Granvia Kyoto（京都格兰比亚酒店）的面包坊，离上面提到的“别格”很近，可以与别格的红茶面包一起购买。第一次知道这间面包店还是因为他们在京都站伊势丹对面的楼梯口摆了个小摊卖面包，1000日元一大袋，买了几次发现还蛮好吃的，后来他们不在外面摆了，我意犹未尽，这才摸到店里头去。面包店的位置在Hotel Granvia Kyoto大堂侧面一个很不起眼的角落里，进店后才发现里面好吃的面包更多，因为依附酒店的关系，所以面包的原料相当丰富且高级。在这里可以找到很多外面买不到的面包品种，比如说我想推荐给大家的黑松露小方。比起最近大火的松露盐面包，这里加的可是实打实的黑松露！酒店派面包的用料就是足，一打开包装袋黑松露的香味就扑鼻而来，冲击着鼻腔，味蕾蠢蠢欲动，一口下去，香、软、松！生活的烦恼一扫而光。

如果美食可以治愈一切的话，那其中一定有一个味道是黑松露面包。

地址：京都府京都市下京区东盐小路町901 Kyoto Station Building内



隔着袋子都可以闻到香味，掰开可以看见黑松露颗粒

CICON——佛卡夏、番茄罗勒面包

CICON也属于酒店派面包，和Hotel Granvia Kyoto的面包店一样，在原材料上选择相当丰富。它刚开业的时候我就嗅着味道来了，当时只随手拿了一个番茄片罗勒面包和佛卡夏，一结账居然要1000日元，我瞬间就觉得遇上面包刺客，这到底是什么精贵的面包啊! 还没吃上一口就跟朋友吐槽不满，并暗下决心：我一定不会第二次踏进这家店! 打脸总是如光速般到来，自己立下的flag也总会被自己推倒，咬下第一口我不禁高呼：“这个面包太值了！2000日元我也买！”番茄面包里藏着芝士块和罗勒，用料非常非常非常扎实，每一口下去都是惊喜！佛卡夏也非常好吃，我敢说这一定是京都最好吃的佛卡夏，橄榄油和迷迭香融合在一起，混着一点点我超爱的蒜香，滋滋冒油但是一点也不腻。

这么美味的面包所有人都应该吃上才行啊！

地址：京都府京都市东山区五条桥东4-450-1 NOHGA HOTEL 一层



面包种类很多，右图是我的推荐！

Pain du Marché——所！有！面！包！

首先，这家面包店位于滋贺县……

等等！这不是一篇京都的面包指南吗？

没错，Pain du Marché虽然不属于京都，但是靠着过于美味的面包“走后门”成功跻身于本篇面包指南！记得米其林的三星代表着“值得专门过去吃一次”，那么这家面包店在我看来值得专门从京都去滋贺买。

Pain du Marché位于滋贺的草津市，因为店铺不大，每次只让进十个人。店铺面积虽小，但这里的面包种类是我见过最多的了！常规上架至少有40种，每个月还会不断推出新口味，是一家每次去都有惊喜的宝藏面包店。



很小一间店铺，但却塞满了各种口味的面包

Pain du Marché的面包像是欧式面包和日式面包的混血儿，这里的面包师傅简直天马行空，他们把各种看似不可能的食材组合在一起，做成了各式各样的面包，莲藕橄榄、栗子南瓜、高菜（芥菜的一种）、小松菜都可以做成面包，每一样都好吃到起飞！不光内馅有变化，由于用了不同的小麦粉和烘烤方式，面包皮也完全不同，每一只面包入口后都是完全不同的味觉体验。或许是对烘烤的温度和时长把握得刚刚好，师傅们对奶酪的使用简直出神入化，如果你喜欢奶酪类面包，一定会爱死他们家的——不好吃请通过编辑部联系我，报销全部费用。此外，这家的吐司也不得不提，是我唯二喜欢吃面包边边的吐司（另外一家是“乃が美”，以后有机会再介绍），从里到外都像云朵一样柔软！

写到这里，我吞了下口水，明天立刻就去买面包！

地址：滋贺县草津市追分南6丁目19-8

京都好吃的面包店还有很多，如果有兴趣的话请一定在评论区告诉我，我将整理更多值得一去的面包店分享给大家！

标题图片：Pain du Marché的面包，种类繁多，口味丰富

撰文/图片：京都的小豆豆

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