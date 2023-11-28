日本进阶

天凉未寒时节，在欣赏过经典的斑斓秋色之后，再去跟作者领略一番今秋最后的秘境红叶吧。

秋天是最适合郊游的季节之一，随着温度的降低，树叶中的叶绿素越来越少，绿色逐渐消退，变成了温暖的红色、黄色、橘色，斑斓的色彩点亮了深秋。此时，没有让人汗流浃背的毒辣太阳，也不用穿着臃肿的棉服，只要一两件温暖舒适的衣服，就可以在大自然里肆意享受。

关西备受世界旅游爱好者关注的两个时期，一个是樱花季，另一个就是红叶季。樱花季太短，一周时间，樱花钩织的粉色梦境就会消失，而红叶这场梦会延续近一个月的时间。日本人总说食欲之秋，来自大自然馈赠的鲜美食材在这个时期也为人们的红叶之梦增添不少香气，这也是红叶季受到旅游爱好者喜爱的原因之一。

作为一个极度喜欢旅行又极度讨厌排队的人来说，我最热衷于挖掘人少又漂亮的风景，这篇文章我精选了4处关西地区的小众赏枫好去处。

滋贺县Onyū峠

这里是以红叶云海而出名的观光地，位于滋贺县高岛市，是滋贺县和福井县的交界点，天气好的时候站在山顶可以眺望日本海的海湾若狭湾。这里标高大约820米左右，每年到了11月的时候，凝结而成的云层会低于标高，是观赏云海最好的时机；尤其是山谷里的枫叶逐渐变红，形成了如梦似幻的红叶云海。

此次前去看云海时，凌晨3:30就起床了，驱车2个小时在5:30分终于到了滋贺的Onyū峠（日本汉字，山巅，山岭之意——译注）。等待着太阳一点点从山的那边爬上来，天空从暗粉紫色逐渐变成橘色，然后金色的阳光瞬间洒满整座山谷，云海随着微风涌动，缠绕在枫林，此刻，仿佛置身于仙境之中。

建议10月下旬至11月下旬前行，早晚温差大于10度、风速在2米/秒左右最佳。这个期间是观赏云海的最佳时间段，尤其是配上层林尽染的红叶更是无敌！

山路较为陡峭，又是摸黑前行，开车前往时一定要小心！

地址：滋贺县高岛市朽木小入谷

交通：从JR安曇川站驾车约70分



日出



云海



行驶在山谷间的汽车

安缦酒店

作为世界顶级奢侈酒店之一的安缦，在选址和设计方面都非常有自己的巧思，尤其是京都这间更是如此。安缦京都酒店由澳大利亚建筑师Kerry Hill设计，耗时多年于2019年11月才正式营业。

第一次来这里的时候，我总觉得自己走错路了，好像误入了一个原始山谷，看起来并没有什么现代化的设施，直到绕了无数个弯，看到酒店的标牌后我才确定没有走错。

由无数高耸入云的枫树组成的林间小径好像童话里的世界，秋季将逝，冬季即来，经霜的枫叶经过寒冷的考验，叶子变红，枫叶流丹，犹如大自然绘就的一幅绝美油画，实为惊艳。

京都安缦酒店秋季的价格大约在65至80万日元一晚不等，这恐怕会让大部分人都心疼自己的钱包。去之前我和朋友一直在感慨谁钱多没处花才去住这样的酒店啊，去了之后我俩纷纷感慨：有钱真好啊！不过，有一个较为实惠的方法，那就是预约它的餐厅，这样花较少的钱也可以同样看到迷人的风景了。

地址：京都府京都市北区大北山鹫峯町1

交通：从JR京都站驾车约30分



安缦的枫叶小径



安缦的落枫（左）、捡起来的秋色

玉云寺

说到京都府丹波市，大家会想到什么？深度游过京都的小伙伴可能会说是栗子，实际上这里的红叶也非常有名。据说“丹波”这个名字的由来就是因为红叶，“丹”即为红色，秋天的夕阳与红色的枫叶一起，在湖面上倒出了红色的影子，随着波纹流动，即为“丹波”。

而在丹波，当地人才知道的红叶名胜之一便是玉云寺。这所寺庙建于1416年，至今已有600余年的历史了。

到玉云寺的时候，门口坐了个叼着香烟的老和尚，一边弹着烟灰一边跟我说：“往里面走，里面很好看的。”我问他：“这里没有门票吗？”他吐了一口烟说：“没有。”说着他就站了起来，“里面有大院子，我给你们打开，去里面看，有很漂亮的红叶，一大棵，全红了。”

我暗喜：真好啊，这里没有游客，不然哪会有这般待遇。院子果然很大，不像京都市里的精致小庭院，这里的花草树木少有人打理，虽然野蛮生长却别有一番风情。

地址：京都府船井郡京丹波町市森泷见9

交通：距丹波立交道仅3分钟车程



笔者于玉云寺



玉云寺院内

高雄神护寺

此高雄非彼高雄，这里为大家推荐的是京都岚山北侧的赏枫名胜高雄地区。

一次在去美山町的途中，我偶然发现了一段很美丽的红叶隧道，赶紧下车才发现了这个美丽的地方。往神护寺方向走，就能看到溪谷清流。买一串热乎乎的烤红豆蕨饼团子，边走边吃，去往神护寺的石阶和坡道非常考验人的体力，好在途中有不少茶屋可以休息进餐。

神护寺就在高雄山的半山腰处，建筑与周围景色完美融合，毫无违和感，好像是在一片红叶林中长出了一座寺庙。神护寺对于小动物非常友好，可以携带宠物前往。逛了一圈寺庙，赏枫之后，一定要预留一些时间给山下的茶屋，在枫林中坐下，喝一口热茶，再要一份高雄特产红叶饼，佐以秋风，人生之幸莫过于此了吧！

地址：京都府京都市右京区梅畑高雄町5

交通：从JR京都站、地铁乌丸线京都站转乘JR公交车“高雄 京北线”约50分，在“高雄”站下车，徒步约20分



前往神护寺途中（左）、神护寺红叶



在枫林中喝茶的游人（左）、好吃的红豆蕨饼团子

标题图片：日出后的云海

撰文/图片：京都的小豆豆

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