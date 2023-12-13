街头便利店，摇身变成健身房

日本进阶

长寿和健美都离不开运动。这，或许就是便利健身房在日本遍地开花的最大原因。

我家附近马路边上有四、五家不同招牌的便利店，各有特色但基本上大同小异。一天，突然发现其中的一家关门了，正在装修新店铺。我心里想不知哪一家来接盘。可出乎意料，新店铺不再卖东西，而是改头换面变成了完全不同行业的24小时健身房。小小的门脸，里面只有3台跑步机和两台肌肉健美器，加上设有梳妆台的美容间、衣帽间和卫生间。

健身也要24小时？谁深更半夜来健身呀？况且这么偏僻的位置、这么简陋窄小的空间，有人来吗？出于好奇，连着几天我早上出门散步的时候特地绕到那里想看个究竟。没想到五、六点钟里面居然热气腾腾，三台朝着窗户的跑步机全速运转，跑步机上的人不时擦拭着汗水。而且发现有两三个人从我家住的公寓里走出，也是朝向那小小的健身房方向而去的。

自从开始关注我家附近这个新开的健身便利店后，一下子发现不远处还有几家其他招牌的24小时无人管理健身房。它们共同的特点是，服装自由，不需要换鞋！不论是在工作单位附近还是住处周围，随时可以通过手机扫码推开门就进去，利用仅有的一点空闲时间痛痛快快地出一身汗，转换一下心情。器械的使用方法以及训练内容都通过视频讲解，每个人根据自己的水平和需求选择适当的项目，没有人在旁边指手画脚，也不必向其他人看齐，毫无心理压力。

有的店铺除了基础锻炼，还提供座椅按摩、自行脱毛、美甲、美容等充实的运动后健美享受内容；有的则开辟出工作空间甚至装有可以一边看电脑一边活动腿脚的锻炼兼办公设备，满足远程办公者的需求。此外，自动售水售货机，可以保证人们运动后水分和营养的补给；AI安全监视系统，确保了用户的安全；通过APP，用户还可以随时查询是否拥挤等使用状况。这种无人或少人管理的店铺，不仅便捷又实惠，迎合了当今人们的需求，而且还成功地大幅削减了成本。

健身房热，是在上世纪80年代从美国传入日本。当时，健身不仅为了健康更是时髦的象征。记得我们公司的女销冠们，也模仿好莱坞大片里出现的华尔街精英们在健身房里谈买卖的方式，经常在高级健身房里约见客户。持有一张高级健身房的会员卡，仿佛能让身价百增。健身房里除了泳池和各种健身运动设施，还标配有淋浴、温泉、桑拿、按摩浴池等，有的还提供人工按摩服务、免费供应香蕉苹果等水果和一些营养食品。但是，随着泡沫经济的破灭，作为一项公司福利的法人会员和为了脸面的充大头会员减少，不少健身房经营难以维续，先后关张倒闭。可经济的萧条并没有减少人们对健康追求的热情，特别是长时间面对电脑的工作，浑身血液循环恶化成为上班族的通病，缺少运动的肥胖倾向也不容忽视。于是乎，大街上跑步或骑自行车上班的人多了起来。

早在2005年日本内科学会等8个医学相关的学会联合制定了代谢综合征诊断标准，将肥胖正式列为疾病。腹围男性超过85公分、女性超过90公分，再加上有高血压、高血糖高血脂中两项的话，就会被大夫诊断为“肥胖症”，需要接受改善治疗指导。因此不论是学校还是单位每年都有体检，人们对控制体型体重的意识不断提高。

此外，随着老龄社会问题不断深化，怎样度过高质量的愉快的老年生活，不给儿女和社会添麻烦，变得越来越重要。健身房里的老人有增无减，特别是周一到周五的白天，60至90岁的老人占据了主流。APP的流行，通过网络管理的无人服务让老人们健身的同时还被迫健脑。我参加的一个瑜伽班也开始了网上预约，扫码入室等。刚开始的时候，老人们为要不要买昂贵的智能手机，会不会用等而纠结。如今人手一台不说，到了开始预约下个月课程的那一天，几乎是彻夜争抢，有人气的课程不到天亮就满员了。当然，直到现在仍然还会发生课堂上手机响铃久久不停，几个人拿着手机搞不清楚自己究竟预约到哪个位置等情况。可风雨无阻地出现在健身房里的老人们那种乐观积极的生活态度，实在令人钦佩。健身行业也根据用户需求在不断改进经营方式。比如一些大型健身房，设定了晨练、晚练、午练及全天、周末等不同类型，收取不同会费，以满足坚持去健身房运动的人们对性价比的要求。

另外，最近几年除了新型无人24小时健身房铺天盖地地推广开来以外，名目繁多的各种健康健美班也数不胜数。有的以力量训练为主，有的专供女性会员享用，还有各种瑜伽班、草裙舞班、高尔夫班、拳击班等等。

老人想要长寿，年轻人想要健美。疫情后人们对提高免疫力的意识和增强体质的需求进一步增强，工作生活形态也发生了很大变化，远程办公被广为接受。人们的自我时间管理和健康管理让健身运动融入日常生活。便利健身房和便利店一样贴心、实惠、简约、随意。如今，健康的体魄才真正秀得光彩。

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