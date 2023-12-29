热闹神秘的古都跨年仪式

日本进阶

在京都这个古老的城市，年末的各项传统仪式和活动为新年的到来增添了独特的氛围。去哪儿跨年？作者推荐了一处寺庙和一处神社，大家可以约上亲朋好友一起前往，共同迎接新的一年。

以前看过一个日本的街头访问，问大家一年之中最喜欢的月份是哪个？

排名前三的就有12月，我也很喜欢这个月份。

12月的活动非常地多，尤其是在京都这样的古都，每年都能看到各式各样的传统活动，于我这样喜欢热闹的人来说，12月简直就是命定之月。

日本新年是从1月1日开始的，这个月会被称为“正月”。正月是年神降临人间的月份，不管是寺庙还是神社都会提前举办各种各样的活动迎接年神，这就是12月活动非常多的主要原因。初学日语的朋友们会发现，日语中的12月被称为“师走”，这个叫法存在诸多解释，其中流传最广的是，进入12月后，人们开始收拾整理，准备迎接新的一年，这也包括请僧人到家中举行仪式，以清扫旧年的晦气，为新年祈福，因此各家各户会请僧人上门诵经或举行法事，于是僧侣们东奔西走，忙得不可开交，原来，这里的“师”指的是庙里的师父！



（图片来源：Irasutoya）

从12月13日开始就有诸多为新年而准备的活动了，这一天又被称为“正月事始”，大家会开始购入镜饼（扁圆形的年糕，传说是神明坐的地方，代表家族繁荣、健康长寿等寓意，顶部还会放有橘子或者当年的生肖，新年过后要吃掉）、门松（日本人认为年神是住在松树中的，在家门口放松树枝就会得到神明的庇佑）等装饰物，并给屋子大扫除，把堆积了一年灰尘都打扫干净，以干净整洁的环境迎接年神的到来。

新年的前一天被称为“大晦日”，爱凑热闹的人会在这一天到寺庙、神社聆听新年的钟声、参加传统仪式。京都一共有大约800所神社、1700间寺庙，那么，到底要去哪里过年呢？作为京都“老住”来说，在这里给大家推荐神社与寺庙各一间，以供参考。

延历寺

从2018年开始，除了疫情最严重的那一年，我每年的新年都是在延历寺度过的，可以说这里见证了我在日本的成长。

延历寺是最澄大师于8世纪在滋贺县的比睿山中创立的，占地约1700公顷，这里也是日本佛教的三大灵山之一。延历寺坐落在比睿山不同的区域，主要有东边的东塔（主塔）、西边的西塔、北边的横川组成，这三处距离并不近，尤其是东塔与横川距离4公里左右，从山间小道步行的话大约需要100分钟以上，好在三座塔之间有接驳巴士往返，有需要可以使用。新年的主要活动还是在主塔东塔举办的，延历寺的本堂“根本中堂”正位于此处。

延历寺的新年活动主要看点有修正会、鬼追式、除夕之钟这三个部分。

“修正会”简单来解释就是反思这一年内的恶并改正，祈祷新的一年国泰民安、五谷丰登，大家平安度过一整年，延历寺的住持及高级别的和尚都会在根本中堂内为大家念经祈福。大家也可以在这里请新一年的御守（护身符）、购买线香等。

“鬼追式”是我来这里的最主要原因，也是我觉得比较有看点的一个活动。在根本中堂门口的空地上会生起一大团火，大家围成一圈，手持锡杖的和尚首先会拿净水轻洒向人群，紧接着三只分别叫“笑鬼”、“哭鬼”和“怒鬼”的三只鬼就会出场，象征着人心的贪婪、愤怒和嫉妒，和尚则会用法器制服他们，表示大家都在大晦日这一天反思了自己的心中之恶，以新的心情迎接新年的到来了。

鬼追式之后就是“除夕之钟”了，大家可以提前领取号码牌，排队敲响新年的108下钟声。

延历寺的地势较高又在山上，所以温度会比较低，大家前往时务必要做好保暖措施，寺内也会给大家提供煮白萝卜和米酒，建议大家尝尝看，讨个好彩头。

今年的具体行程给大家整理如下，以供参考。

21:00 入场

22:00 开始提供米酒、煮白萝卜

22:50 修正会

23:30 鬼追式

23:45 除夕之钟

地址：〒520-0116 滋賀県大津市坂本本町4220



延历寺根本中堂前



延历寺的僧侣正在为鬼追式做准备



延历寺的鬼追式



延历寺随处可见火灯笼



延历寺的御守



派发的煮萝卜



寒冷冬夜，热腾腾一碗

八坂神社

来过京都的朋友一定不会对这里陌生，每天不仅游人如织，当地人也经常来这里参拜，这里也被东山区居民称为“祇园桑”和“祇园社”（八坂神社位于祇园附近），今年夏天大火的《舞伎家的料理人》也曾多次在这里取景，剧中小堇和季代在大晦日（12月31日）去的就是八坂神社。

八坂神社的主要看点是除夜祭和鲷鱼奉纳。

“除夜祭”是在大晦日和元旦之间举办的一系列仪式，跨年之际，从大晦日下午开始就会有人群聚集于此观看“大祓式”（日本神道仪式中的净化仪式），和延历寺的修正会相同，主要就是反省自己，把这半年的罪恶消除，以新姿态迎接新的一年。

19:00开始会有白朮（zhú）祭（参加的人很多，一定要提前排队），参拜者用竹纤维制的火绳“吉兆绳”从神社内的白朮灯笼（白朮：一种药草，有独特的香气，传言它的香气可以祛除病害和灾难，保平安）中取火并带回家中，然后用绳子上的火点燃炉灶煮一碗年糕汤，据说可以保佑在新年里健康平安。不过要注意的是，吉兆绳不能带上公交车或者带进别的寺庙里。感兴趣的朋友可以看看《舞伎家的料理人》第7集的部分，小堇和季代手里不停甩动的就是吉兆绳。

而到了21:00左右，福娘（一般由未婚女性担任，被视为神明和百姓的中间人）和神社的相关人员就会举着鲷鱼献给神明，祈求新的一年风调雨顺。

地址：〒605-0073 京都府京都市东山区祇园町北侧625



八坂神社



夜里的八坂神社正门



夜里的八坂神社



八坂神社的新年活动海报

以上两处就是我个人推荐比较有意思的跨年好去处，大家可以根据自己的喜好，约上朋友、家人一起迎接新的一年啦！在这里也提前祝大家新年快乐！

标题图片：神社里的纸灯笼

撰文/图片：京都的小豆豆

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