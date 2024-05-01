在东京享受正宗苏州风味 ——访东京“苏园馄饨”

日本进阶

“上有天堂下有苏杭”，苏州永远是令人向往的地方。饮食是苏州文化的重要组成部分之一。让人欣喜的是，在距苏州一千八百公里外的日本东京也可以享受到正宗的苏州风味！最近，我们采访了店主，一位典型的苏州妹妹——李文娟。



李文娟和苏园的特色馄饨

在东京闹市大久保，有一家名为“苏园馄饨”的苏州美食店。店主李文娟是一位典型的苏州妹妹。从店面讲究的花窗门到店内的水墨山水壁画，就可以感受到她对江南文化的热爱。食客来这里不仅是充饥，也是一种精神上的放松和享受。

翻开菜单，满满地是令人垂涎的江南味道。浇头面、鲜肉月饼、桂花糕等各种小吃，还有日本人看似熟悉却又新奇的糯米饭团等等。但最引人注目的招牌美食，首先还是李妹妹亲手制作的五彩馄饨。馄饨皮里加入不同颜色的菜汁制成白、黄、绿、橙、粉五色，对应竹笋、鲜虾、猪肉、蘑菇等五种不同食材的馅料。煮好的馄饨放入精心熬制的鸡汤中，清香鲜爽，备受顾客赞赏。五色馄饨皮既是为了准确快速地对应客人的订餐，同时又给人以视觉享受。并且，色香味俱全的馄饨，还包涵了更加深刻的寓意。李妹妹在接受中央电视台《华人世界》节目采访时说：“馄饨的五种颜色代表着春、夏、秋、冬不同的季节以及我对家乡的思念。”。



苏园的招牌美食“五色大馄饨”

李妹妹生在苏州长在苏州，父亲亲手烹制的美味驻留舌尖融入血液。当她讲起儿时的味道时，脸上浮现出纯真而幸福的笑容。她说当时并没有什么特别的感觉，可如今回味起来，那就是世界上最美好最难忘的味道。

身在海外，有谁不想家呢？特别是三年多被困的日子里，思念和牵挂与日俱增，让不少人迷茫、疲惫。是小时候的味道给人温暖，让人振作起来鼓足生活的勇气。热情能干的李妹妹建起了上百人的微信群，把同乡好友聚集起来，齐心协力共度难关。同乡们聚在一起大快朵颐的同时还集思广益切磋厨艺，让家乡的传统味道扎根东京。如今不仅老乡、同胞，就连到过苏州的日本人也不惜舟车劳苦远程赶来，就是为了这一口美好的回忆。



生煎馒头、芝麻汤圆和肉馅汤圆

今天，人们不但追求美味还更重视健康，对某些食材提出了新的特殊的要求。为了满足客人，李妹妹日夜探索废寝忘食，钻研尝试。她介绍说，一次，东京表参道的一家著名素食店“嫦娥”向她订购松糕。可松糕里哪有不放荤油的呢？她吃不下饭睡不着觉，在有限的时间里摸索改良产品。为了保证口感，凉了之后也不会发硬，她挑选了橄榄油等五种不同的食用油，反复调配，更是一点一点地调整糯米面和米粉的比例，经过上百次的尝试、失败、摸索、分析，终于制出了口感松软入口即化的无荤油松糕。她还借鉴马卡龙、戚风蛋糕等西式糕点的特色，制作出色彩缤纷、美味香甜又少糖的各式拉糕、花酥、蛋黄酥等点心，大受欢迎。在著名大百货商场里开快闪店时，早早地就挂出了“已售罄”的牌子。



松糕和拉糕

这样，李妹妹亲手制作又亲自经营，还要不断开拓改良产品，寻求新的销路。她一心扑在事业上，兢兢业业多少年来从没有过休假。数不尽辗转反侧的不眠夜，亲自品尝每一个试制新产品。压力、紧张、疲劳……。但是，客人的夸奖让她忘掉了所有的劳苦，得到最大的满足，重振精神。她告诉我们，当自己站在厨房忙碌，听到餐厅里的客人们边吃边连连称赞“好吃”的时候，不是当面的客套表面的奉承，而是发自肺腑的真心赞美，立刻感到所有的付出都得到了回报，辛苦委屈顿时消失在九霄云外。



蟹壳黄、花酥和彩色蛋黄酥

汤面可以说是苏州美食的一大特色，苏园馄饨卖得最好的也是汤面。这里采用苏州细面，各色各样美味浇头，拴住了一大批回头客人的胃。在和李妹妹交谈的时候，已经是下午三四点钟，仍然有到这里来吃面的客人。一位苏州老乡来到店里，一边吃面，一边滔滔不绝，就像在自己家里一样。他说他前一天刚才从苏州飞到东京，就想吃上一口这里的面，甚至赞不绝口地说：“现在一些传统小吃，由于做起来麻烦，在苏州都难以找到了。以后恐怕苏州人馋了要找到东京来吃呢。”



苏州汤面

苏州口味与日料有着许多共通点，比如采用新鲜的时令食材，有的清淡爽口，有的脆糯相宜，有的咸甜交融，有的入口顺滑。口味随着季节的变化而变化，三月的青团、四月的绿豆糕、五月的薄荷糕、六月的大方糕等等，更不要说秋天的鲜肉月饼、大闸蟹，过了这个季可就要等到下一年了。融入大自然的苏州美食，正吻合了四季分明的岛国生活。



青团和鲜肉月饼

在再现儿时美味的同时，李妹妹已经在考虑下一步的计划，那就是准备将上世纪三十年代开张的中华老字号“朱鸿兴”引进到日本，把它那“京沪驰名”的金字招牌打到东京，通过饮食传播古老的江南文化。

国际城市东京，近年来带有中国各地特色的正宗中餐馆越来越多，但大多数日本人对中餐依然抱有烟熏火燎，咸辣油腻的印象。除了客居他乡的中国同胞，李妹妹还希望有更多的日本客人也到访“苏园馄饨”，品尝这里的鲜美清香，通过“苏园馄饨”体验江南风情，了解更多元的中国饮食文化。

说到这里，你是不是也想到“苏园馄饨”坐一坐了呢？

撰文：张意意

图片：苏园馄饨提供

标题图片：苏园馄饨的花窗门，是店主特意在苏州定制的

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