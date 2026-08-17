为什么越来越多日本人选择“Retreat”？在箱根强罗，体验一场两天一夜的五感疗愈之旅

什么是Retreat（疗愈旅行）？它为何成为日本新的旅行趋势？nippon.com日本网简体字编辑实地走访箱根强罗，以两天一夜的慢旅行，体验温泉、茶怀石、茶道与山间漫步，感受日本人追求身心放松的旅行方式。

近年来，“Retreat（リトリート，疗愈旅行）”逐渐成为日本旅游市场的热门关键词。Booking.com发布的《2025年旅行趋势预测》指出，越来越多旅行者希望通过旅行改善身心状态，而不仅仅满足于观光打卡，能够帮助恢复身心、获得内心平静的“Retreat”成为备受关注的旅行方式之一。与过去热衷于把行程安排得满满当当不同，越来越多人开始主动放慢脚步，在温泉、森林、美食和传统文化中寻找身心的平衡。与此同时，“松弛感”“疗愈”等关键词也持续受到中国年轻人的关注。两种不同的表达，都折射出一种共同的旅行需求——比起匆忙打卡，人们更希望通过旅行让身心真正放松。

距离东京约90分钟车程的箱根，正是这种旅行方式最具代表性的目的地之一。这里拥有1200多年历史的温泉文化，除了芦之湖、大涌谷等热门景点，更吸引人的，是山林环绕的自然环境和悠闲的生活节奏。

其中，位于海拔约550米的强罗，被认为是箱根最具代表性的高端温泉度假区。相比游客集中的箱根汤本，这里夏季气温更低，空气也更加清爽，自古以来便是关东地区著名的避暑胜地。强罗不仅汇聚了箱根最集中的高端温泉旅馆，也是箱根登山电车、缆车的重要交通节点。从这里可以轻松前往大涌谷、雕刻之森美术馆、POLA美术馆，也能漫步拥有百余年历史的强罗公园。与其说这里适合赶景点，不如说更适合把脚步放慢，让旅行重新回归生活本身。

很多中国游客来到箱根，都会把大涌谷、芦之湖、海盗船等经典景点安排进一天的行程。这一次，我决定换一种方式，在强罗的温泉旅馆KAIKA（开花）住上一晚，看看日本人所说的Retreat，究竟有什么不同。

旅程从一杯夏季限定的抹茶柠檬气泡饮开始。抹茶特有的清香随着细密的气泡缓缓散开，没有传统抹茶的厚重，反而多了一份轻盈，也让一路奔波的疲惫慢慢消散。

走进旅馆房间，最先感受到的是空气中淡淡的天然木香。泡进引自大涌谷的天然露天温泉，望向窗外的绿色山景，身体慢慢暖起来，桧木特有的清香和温泉的味道交织，时间仿佛也随之慢了下来。

有趣的是，房间里没有电视。取而代之的是一台音响，原创的疗愈系旋律与自然环境融为一体，让人不知不觉放下手机，静静发呆放空自己。对于习惯了被各种信息包围的现代人来说，这种刻意留白的空间，反而成为最难得的享受。

晚餐则是另一种疗愈体验。

日本怀石料理原本诞生于茶道文化，是主人在正式品茶前招待宾客的料理，因此十分重视季节感、食材本味以及待客之心。如今，不少温泉旅馆在传统怀石的基础上发展出“茶怀石”，让用餐本身也成为旅行体验的一部分。

与强调华丽摆盘相比，茶怀石更讲究节奏与留白。每一道菜分量都不多，却会随着季节变化选用不同食材，让味觉一点点被打开，再以一碗抹茶作为整场茶席的收尾。

这顿晚餐选用了神奈川及周边地区的时令食材。印象最深是“但马玄”涮涮锅，它的肉质、油脂极为特殊，入口即化，口感像极了顶级蓝鳍金枪鱼的大腹，像却没有丝毫油腻感。另一道土锅现煮米饭同样令人惊喜。刚开盖时，日本人称之为“煮花（niebana）”的状态，米粒还带着一点弹性；几分钟后再品尝，又变得柔软饱满。只是等待短短几分钟，味道和口感便完全不同，也让人重新体会到茶怀石对于时间和细节的讲究。

第二天的早餐依旧延续了这种仪式感。一杯热茶开启一天，再配上精致日式便当木箱中的干物、玉子烧、豆腐皮等小菜，以及刚刚炊好的土锅米饭，没有过多调味，更能吃出食材最自然的味道。由于退房时间是中午12点，吃完早餐后，我没有急着收拾行李，而是又泡了一次温泉，让整个早晨依然保持着缓慢的节奏。

退房前，我来到屋顶的天空茶室。

这里没有墙壁阻挡视线，眼前是箱根群山，脚下的水盘倒映着天空和白云，偶尔吹来的山风，让水面泛起微微波纹。耳边没有城市里的车流，只有蝉鸣和树叶沙沙作响。坐下来泡一碗茶，时间仿佛停止了流动。Retreat，或许不是一定要做什么特别的事情，而是给自己留出一段什么都不用做的时间。

离开旅馆后后，我没有急着返回东京，而是沿着山路慢慢走进不远处的强罗公园。

这座拥有110多年历史的强罗公园，是日本第一座法式几何式山地庭园。依山势而建的园区里，喷泉、水池与花坛左右对称分布，既保留了欧洲庭园的优雅，又与箱根的自然山景融为一体。春天有樱花，初夏有绣球花，夏秋之交则有玫瑰接力盛开，一年四季都有不同的风景。

虽然我到访时已经错过了绣球花最绚烂的花期，但沿着园内的小径漫步，仍能看到一条点缀着黄绿色绣球花的“乔木绣球小路”。盛开的花朵已经不如旺季时繁密，却多了一份宁静。喷泉的流水声、树上的蝉鸣和山间吹来的微风交织在一起，让人不知不觉放慢脚步。

继续往前走，还会经过热带植物馆。高大的热带植物环绕着瀑布，湿润清凉的空气与室外的夏日形成鲜明对比；园内的工艺体验馆里，不少游客正在体验吹玻璃、陶艺和蜻蜓玉制作，把旅行变成一段亲手创造回忆的过程。

离开公园，再搭上缓缓驶下山坡的箱根登山电车，窗外的绿意渐渐远去。这趟旅程没有刻意追逐多少景点，却让我记住了桧木的香气、茶怀石的鲜味、温泉的暖意、山风与蝉鸣的声音，以及那段什么都不用做的时间。

对于中国游客来说，如果下一次来到箱根，不妨试着放慢脚步，在强罗住上一晚。或许你会发现，这里真正吸引人的，并不是某一家旅馆，也不是某一个网红景点，而是在短短两天里，重新找回属于自己的生活节奏。这，也许正是Retreat越来越受欢迎的原因。

标题图片：箱根强罗温泉旅馆“KAIKA”（开花）的天空茶室

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