日本入门

日本全国各地分布着各种适合制作陶瓷器的泥土，自古就存在不同风格的陶器和瓷器。各地陶瓷器的特点和历史都与当地人的生活方式密切相关，反映了当地特有的风土民情。

日本的陶瓷器历史悠久，可以追溯到13000年前。绳文时代的“绳文土器”被视为日本陶瓷器的始祖，其造型独特，充满了神秘感和力量感，并在今天重新得到高度评价。



绳文土器：土偶“绳文维纳斯”（左）与“假面女神”（右） 长野县出土。2018年在东京举办了一场“绳文”展，掀起绳文热潮（时事社）

陶器与瓷器

以粘土或含有玻璃质成分的石头（陶石）为原料，塑形后烧制而成的器物叫做“陶瓷器”。其中，陶器主要以土和粘土为材料，质地疏松，胎壁较厚；而瓷器主要以含有玻璃质成分的石英和长石等陶石粉碎后的石粉为材料，与粘土混合后使用。它烧制出来坚硬致密，胎体轻薄。各种彩画、釉药、刻花、划花、跳刀等，不同的装饰技法，营造出独特的风格。

入选日本遗产的六大古窑

平安时代后期到室町时代（12～15世纪），陶瓷器烧制业尤为繁盛，全国各地都建起了穴窑。当时最为兴盛的六个窑，是备前烧（冈山县）、丹波烧（兵库县）、信乐烧（滋贺县）、常滑烧（爱知县）、濑户烧（爱知县）、越前烧（福井县），现在合称为“六大古窑”，于2017年被列入日本遗产。



以不上釉的“素烧”法闻名的“备前烧”酒壶（左）与上釉烧制的“濑户烧” 窑墙小路（右）（Pixta）



选用优质土烧制的信乐烧最早是用来制作房顶瓦片的，据说因昭和天皇在和歌中提到信乐烧的貉子，由此一举成名（Pixta）

日本特有的陶器，随茶道而发展

室町时代（14～15世纪），千利休集茶道之大成，乐烧和织部烧等用于茶道的茶器和花瓶等日本特有的陶器随之诞生。因丰臣秀吉出兵朝鲜（1592～1598年）而从军的九州武将们，从朝鲜带回陶工，建造窑穴，让他们烧制茶器。在当时佐贺县有田地区生产的“有田烧”瓷器中，古伊万里具有极高的古董价值，深受全球收藏家的喜爱。此外，2016年迎来创业400周年的有田烧（又称伊万里烧）中，有一种著名赤绘瓷，是在白瓷胎地上，用红绿黄蓝等色彩描绘图案，称为。

安土桃山时代（1568～1603年）后期到江户时代前期（17世纪），除了茶道器具外，还诞生了许多凝聚高超技艺，追求极致美感的陶器。后来，人们开始大量制作讲究装饰性的瓷器。



茶道（Pixta）



有田烧（瓷器）金缮（用黄金进行修补的技艺）圆盘（Pixta）

到了18世纪，有田烧的技术传到各地，京都、九谷、濑户等地开始制作瓷器。明治时代初期（1868年～），以茶道文化为核心，根津美术馆的根津嘉一郎、三溪园的原三溪等富裕的茶道爱好者，以雄厚的财力提供资助，支撑起了日本的文化。

“民艺”陶器，以“实用之美”受到关注



大分县“小鹿田烧”的跳刀技法

其中，在民艺运动中受到全国关注的是大分县日田市的“小鹿田烧”。创业300年来，由于坚持一子相传，所以窑穴数量始终没变，至今仍保持10 个窑穴烧制生产。1995年，小鹿田烧被指定为重要非物质文化遗产。

泡沫经济破灭后，实用性的陶艺制品受到欢迎

第二次世界大战后（1945年～），随着经济的发展，日本人过上了富裕的生活，对陶瓷器的追求也开始倾向于艺术品的层次。上世纪90年代中前期，泡沫经济破灭后，更多贴近日常生活的陶艺制品开始面世。

近年来，陶艺制作者日益多样化，这个群体也在不断发展壮大。陶艺日用品在年轻人中也受到了欢迎。

去陶瓷器集市淘宝

每年春季（5月）和秋季（10月），各个陶器产地都会举办陶器集市活动，大家可以淘到珍品或便宜货，还可以邂逅陶艺家。日本三大陶器集市分别是美浓烧（岐阜县）、伊万里（有田）烧（佐贺县）和濑户烧，有些地方还推出了可以体验当地历史风情和美食的旅游计划。



茨城县笠间市会在春秋两季举办“陶炎”笠间烧集市。陶艺家会搭建展区，现场销售作品

标题图片：东京的“陶居（Tohkyo）”艺廊，横山拓也个展上展出的杯、碗