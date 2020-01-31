日本入门

日本的日历除了日期外，上面还印有各种信息。

据记载，日历是604年从中国经由朝鲜半岛传到日本的。在漫长的历史进程中，日历不断发展变化，人们逐渐将季节、节日活动与吉凶等内容也注录在上面。

新历

在日本，自1873年开始使用的太阳历被称为“新历”，而此前的阴阳历为“旧历”。日常生活使用的日历采用现代的太阳历（格里高利历），始于将旧历明治5年（1872年）12月3日定为新历明治6年（1873年）1月1日那一天。太阳历是以地球绕太阳一周365.2422天为基础而制定的历法，每四年一闰，以调整纪年误差。

旧历

“旧历”，或称“阴阳历”，是以朔望月为基础确立的历法，以新月为月初，经满月再到下一次新月为一个月。一年为354天，通过设闰年调整。由于传统节日、每年的例行活动以及赏月等活动都是按照旧历的日期庆祝的，因此至今有些场合还在沿用旧历。在有些日历上，新历日期处也同时标注旧历日期。



2019年的新历日历

年号

年号是特定年代的称号，日本从最初的年号“大化（645年～）”到最新年号“令和（2019～）”，其间经历了248个年号。有的年份是在一年尚未结束时改换年号，如“平成（1989～2019年）”改元为“令和”，有些日历生产企业会在新年号确定之前将这部分留出空白，一经确定，便将印好新年号的日历推向市场。

干支

干支由十天干和十二地支组合而成。十二地支表示12个月的顺序，以12种动物来对应，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

和式月份名

根据季节和节日的特点，旧历的每个月都有一个和式名称。这些名称现在用于传统表演艺术和茶道中，与新历的季节感在时间上略有不同。

月 和式月份名 名称的由来 1月 睦月 正月里亲人欢聚一堂和睦相处的月份 2月 如月 又称“衣更着”，穿多层衣物保暖的月份 3月 弥生 草木茂盛的月份 4月 卯月 白色的“卯木之花”（中文学名溲疏——译注）盛开的月份 5月 皋月 插种秧苗的月份 6月 水无月 水之月（“无”与“之”同义），向田里引水的月份 7月 文月 稻穗成熟的月份 8月 叶月 树叶飘落的月份 9月 长月 黑夜渐长的月份 10月 神无月 全国的神灵都聚集到出云大社（岛根），各县的诸神外出的月份，出云则称“神在月” 11月 霜月 降霜的月份 12月 师走 老师东奔西走忙碌的月份

日本五大传统节日

表示节令的五个最具代表性的传统节日。

1月7日是人日节。在正月的这一天吃七草粥，祈祷五谷丰登、无病无灾。3月3日是桃花节，又称“偶人节”，庆祝女孩子的出生和成长。5月5是端午节，又名“儿童节”，是男孩子的节日。7月7日七夕节，人们在长条诗笺上写下祈愿，挂在院内的小竹子上。9月9日重阳节，在寺院内举行赏菊活动。



3月3日桃花节摆饰的偶人

二十四节气

一年分为春夏秋冬四季，每个季节有六个节气。自古以来，农事活动都是按照二十四节气进行的。不同年份的节气有时会相差一天左右。

季节 二十四节气名称 新历的日期 含义 春 立春 2/4～18日前后 春天的开始 雨水 2/19～3/5日前后 积雪融化为水 惊蛰 3/6～20日前后 冬季蛰伏的虫子开始从土中爬出 春分 3/21～4/4日前后 昼夜长短几乎相同 清明 4/5～19日前后 草木开始发芽 谷雨 4/20～5/4日前后 普降春雨 夏 立夏 5/5～20日前后 夏天的开始 小满 5/21～6/5日前后 草木茂盛 芒种 6/6～20日前后 麦类作物成熟，田间种植水稻 夏至 6/21～7/6日前后 （北半球）白昼最长，黑夜最短 小暑 7/7～7/22日前后 梅雨结束 大暑 7/23～8/7日前后 最热时节 秋 立秋 8/8～22日前后 秋天的开始 处暑 8/23～9/7日前后 暑热消散 白露 9/8～22日前后 叶子上有露珠凝结 秋分 9/23～10/7日前后 昼夜长短相同 寒露 10/8～22日前后 天气愈发寒冷 霜降 10/23～11/6日前后 开始降霜 冬 立冬 11/7～21日前后 冬天的开始 小雪 11/22～12/6日前后 初见降雪 大雪 12/7～21日前后 降雪 冬至 12/22～1/4日前后 白昼最短，黑夜最长 小寒 1/5～19日前后 接近最冷时节 大寒 1/20～2/3日前后 最冷时节

七十二候

七十二候是中国古代发明的表示季节的方式之一。它将二十四节气的每个节气分为三候，一年等分为七十二候，以简短的词语表示季节的变化和动植物的征候。

六曜

日历上标注的6种吉凶日。14世纪前后从中国传入。随着时代的变迁，名称和顺序有所变化，现在的顺序是先胜、友引、先负、佛灭、大安、赤口。日本人在日常生活中习惯根据六曜判断诸事的吉凶。例如举行婚礼的场所，大安日非常拥挤，而佛灭日则几乎无人问津。

普遍的解释

先胜 有事速办为吉。上午吉，下午凶 友引 牵连朋友。喜庆之事无妨，葬礼等不吉利之事需谨慎 先负 诸事谨慎、保持平静之日。上午凶，下午吉 佛灭 诸事皆凶。可举行葬礼或做法事 大安 诸事大吉。尤其适宜举办婚礼 赤口 凶日。尤其以庆祝活动为大凶。注意防火防刀刃。下午吉，早晚凶

（标题图片：日历©PIXTA）