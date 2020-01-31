日本的日历生活 日本入门
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据记载，日历是604年从中国经由朝鲜半岛传到日本的。在漫长的历史进程中，日历不断发展变化，人们逐渐将季节、节日活动与吉凶等内容也注录在上面。
新历
在日本，自1873年开始使用的太阳历被称为“新历”，而此前的阴阳历为“旧历”。日常生活使用的日历采用现代的太阳历（格里高利历），始于将旧历明治5年（1872年）12月3日定为新历明治6年（1873年）1月1日那一天。太阳历是以地球绕太阳一周365.2422天为基础而制定的历法，每四年一闰，以调整纪年误差。
旧历
“旧历”，或称“阴阳历”，是以朔望月为基础确立的历法，以新月为月初，经满月再到下一次新月为一个月。一年为354天，通过设闰年调整。由于传统节日、每年的例行活动以及赏月等活动都是按照旧历的日期庆祝的，因此至今有些场合还在沿用旧历。在有些日历上，新历日期处也同时标注旧历日期。
年号
年号是特定年代的称号，日本从最初的年号“大化（645年～）”到最新年号“令和（2019～）”，其间经历了248个年号。有的年份是在一年尚未结束时改换年号，如“平成（1989～2019年）”改元为“令和”，有些日历生产企业会在新年号确定之前将这部分留出空白，一经确定，便将印好新年号的日历推向市场。
干支
干支由十天干和十二地支组合而成。十二地支表示12个月的顺序，以12种动物来对应，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
和式月份名
根据季节和节日的特点，旧历的每个月都有一个和式名称。这些名称现在用于传统表演艺术和茶道中，与新历的季节感在时间上略有不同。
|月
|和式月份名
|名称的由来
|1月
|睦月
|正月里亲人欢聚一堂和睦相处的月份
|2月
|如月
|又称“衣更着”，穿多层衣物保暖的月份
|3月
|弥生
|草木茂盛的月份
|4月
|卯月
|白色的“卯木之花”（中文学名溲疏——译注）盛开的月份
|5月
|皋月
|插种秧苗的月份
|6月
|水无月
|水之月（“无”与“之”同义），向田里引水的月份
|7月
|文月
|稻穗成熟的月份
|8月
|叶月
|树叶飘落的月份
|9月
|长月
|黑夜渐长的月份
|10月
|神无月
|全国的神灵都聚集到出云大社（岛根），各县的诸神外出的月份，出云则称“神在月”
|11月
|霜月
|降霜的月份
|12月
|师走
|老师东奔西走忙碌的月份
日本五大传统节日
表示节令的五个最具代表性的传统节日。
1月7日是人日节。在正月的这一天吃七草粥，祈祷五谷丰登、无病无灾。3月3日是桃花节，又称“偶人节”，庆祝女孩子的出生和成长。5月5是端午节，又名“儿童节”，是男孩子的节日。7月7日七夕节，人们在长条诗笺上写下祈愿，挂在院内的小竹子上。9月9日重阳节，在寺院内举行赏菊活动。
二十四节气
一年分为春夏秋冬四季，每个季节有六个节气。自古以来，农事活动都是按照二十四节气进行的。不同年份的节气有时会相差一天左右。
|季节
|二十四节气名称
|新历的日期
|含义
|春
|立春
|2/4～18日前后
|春天的开始
|雨水
|2/19～3/5日前后
|积雪融化为水
|惊蛰
|3/6～20日前后
|冬季蛰伏的虫子开始从土中爬出
|春分
|3/21～4/4日前后
|昼夜长短几乎相同
|清明
|4/5～19日前后
|草木开始发芽
|谷雨
|4/20～5/4日前后
|普降春雨
|夏
|立夏
|5/5～20日前后
|夏天的开始
|小满
|5/21～6/5日前后
|草木茂盛
|芒种
|6/6～20日前后
|麦类作物成熟，田间种植水稻
|夏至
|6/21～7/6日前后
|（北半球）白昼最长，黑夜最短
|小暑
|7/7～7/22日前后
|梅雨结束
|大暑
|7/23～8/7日前后
|最热时节
|秋
|立秋
|8/8～22日前后
|秋天的开始
|处暑
|8/23～9/7日前后
|暑热消散
|白露
|9/8～22日前后
|叶子上有露珠凝结
|秋分
|9/23～10/7日前后
|昼夜长短相同
|寒露
|10/8～22日前后
|天气愈发寒冷
|霜降
|10/23～11/6日前后
|开始降霜
|冬
|立冬
|11/7～21日前后
|冬天的开始
|小雪
|11/22～12/6日前后
|初见降雪
|大雪
|12/7～21日前后
|降雪
|冬至
|12/22～1/4日前后
|白昼最短，黑夜最长
|小寒
|1/5～19日前后
|接近最冷时节
|大寒
|1/20～2/3日前后
|最冷时节
七十二候
七十二候是中国古代发明的表示季节的方式之一。它将二十四节气的每个节气分为三候，一年等分为七十二候，以简短的词语表示季节的变化和动植物的征候。
六曜
日历上标注的6种吉凶日。14世纪前后从中国传入。随着时代的变迁，名称和顺序有所变化，现在的顺序是先胜、友引、先负、佛灭、大安、赤口。日本人在日常生活中习惯根据六曜判断诸事的吉凶。例如举行婚礼的场所，大安日非常拥挤，而佛灭日则几乎无人问津。
普遍的解释
|先胜
|有事速办为吉。上午吉，下午凶
|友引
|牵连朋友。喜庆之事无妨，葬礼等不吉利之事需谨慎
|先负
|诸事谨慎、保持平静之日。上午凶，下午吉
|佛灭
|诸事皆凶。可举行葬礼或做法事
|大安
|诸事大吉。尤其适宜举办婚礼
|赤口
|凶日。尤其以庆祝活动为大凶。注意防火防刀刃。下午吉，早晚凶
（标题图片：日历©PIXTA）