豆腐大师推荐，简易豆腐食谱

享受美味

此次，有“豆腐大师”之称的工藤诗织将为您带来适合夏季品尝的豆腐食谱。我们可以用豆腐轻易地制作法式浓汤、夏威夷海鲜盖饭（Poke）、意式卡布里沙拉或西班牙欧姆蛋。虽然豆腐直接食用就已十分美味，但通过烧烤、炖煮、油炸、捣碎等不同的烹饪手法，可以使豆腐的味道和形象焕然一新。

直接食用豆腐

豆腐口感柔和，形状方正，可以和任何食材相配，因此，有豆腐师傅将其比作“白色画布”。豆腐是一种可以直接食用的简易食材，最简单的吃法就是制成“凉拌豆腐”。在直接食用时，工藤诗织推荐大家在准备其他配料时，可以先将豆腐置于盘中回温。这将便于我们品味大豆的醇香，尽情享受豆腐的美味。

升级版凉拌豆腐【墨西哥酱风味凉拌豆腐】

制作方法

将番茄、红洋葱、青椒、辣椒分别切碎。 再添加适量的盐、橄榄油、蒜蓉、柠檬汁、粗胡椒粉，也可以根据个人喜好添加切碎的香菜。然后，将混合好的酱料放在豆腐上。 添加黄瓜可以改变这道菜的口感和香味，形成另一种美味。

升级版凉拌豆腐【洋葱柠檬芥末酱风味凉拌豆腐】

体验酸爽美味和洋葱独有的口感

制作方法

将芥末酱、橄榄油和柠檬汁混合后的酱料浇在豆腐上，再放上切碎的洋葱。 可以撒一点岩盐来提升咸味。

【豆腐风味夏威夷海鲜盖饭（Poke）】

用豆腐制作夏威夷当地的“灵魂食物”——“夏威夷海鲜盖饭（Poke）”。这道菜的口感与沙拉相近。可以根据个人喜好添加山葵、辣椒粉来增加辛辣香味。

制作方法

将木棉豆腐切成2至3厘米的块状，用厨房纸包住控水约10分钟。将牛油果切成块状，洋葱切成薄片。 将酱油（或柚子醋）2小勺，麻油2小勺，盐1/2小勺搅拌后，同①一起放入不锈钢碗中混合。 装盘后，根据个人喜好撒上芝麻、海苔。

【油浸豆腐】

将用不完的豆腐彻底控水后，浸泡在橄榄油中，会产生宛如菲达奶酪般、层次丰富的口感。

制作方法

将木棉豆腐切成2厘米的块状，用厨房纸包住控水，中途应更换几次厨房纸，不用在豆腐上放置重物压水，控水时间约为1小时（如果放置重物，将导致豆腐变形）。 将控水后的豆腐填满带瓶盖的瓶子中，尽可能不留间隙，倒入足量的橄榄油，让所有豆腐都浸泡在油中。 加入1小勺盐，再放入去籽后的辣椒及罗勒叶、迷迭香等自己喜欢的香草。盖紧瓶盖后，将瓶身倾斜以保证盐能均匀地搀杂其中。 将其置于冰箱中两个晚上后便可食用。

【意式卡布里沙拉风味油浸豆腐】

这道菜最适合做冷盘

制作方法

在盘中放入油浸豆腐、切半的小番茄和罗勒叶。 浇上浸过豆腐的橄榄油，再撒上粗胡椒粉。

★此外，还可以将油浸豆腐碾成糊状，夹在三明治中或拌入土豆沙拉。

捣碎

【豆腐法式浓汤】

法式浓汤口感醇厚，给人带来一种舒适的饱腹感，非常适合当作早餐。若加入煮熟的毛豆或蒸南瓜，可以为整碗汤提亮增色。在夏季，将其制成冷汤也很美味。

食材（两人份）

A 绢豆腐：约150克（1/2块） 豆乳：200毫升 法式清汤颗粒：1小勺 盐：1/4小勺

（用1/2小勺味噌替代盐，可以增加汤的鲜味）

粗胡椒粉：适量

橄榄油：适量

制作方法

将A的食材全部倒入搅拌机中进行搅拌。 将①倒入锅中，开中火，同时用锅铲从锅底自下而上进行搅拌。注意要避免热汤沸腾。 将汤倒入碗盘中，最后撒上粗胡椒粉，并淋上橄榄油。

【豆腐风味西班牙欧姆蛋】

在鸡蛋中加入搅拌成糊状的豆腐，下锅加盖干焖，做成蓬松的欧姆蛋。即使在冷却以后，这款欧姆蛋也不易变硬。添加欧芹碎或混合香草，可以增加香味。另外，也可以变更食材，如加入小番茄、洋菇或豌豆等。

食材（两人份）

豆腐（木棉豆腐或绢豆腐皆可）：约150克（1/2块）

鸡蛋（中号～大号）：3个

土豆：65克（小土豆1个）

菠菜：45克（一把）

培根：60克

披萨专用奶酪：30克

盐：适量

胡椒：适量

欧芹碎或香草等：根据个人喜好添加

橄榄油：适量

番茄酱：适量

制作方法

土豆去皮，一切为二，再切成约2毫米厚的半月形薄片。菠菜切成一口大小的长条。培根切成1厘米厚的长条。 将豆腐放入不锈钢碗中，用打蛋器碾至糊状（也可以用搅拌机或绞肉机）。 将鸡蛋打入②中进行搅拌。 平底锅中放入黄油，翻炒菠菜、洋葱和培根。用盐、胡椒调味。炒熟后，将③倒入。将土豆和奶酪也加入不锈钢碗中进行搅拌。 平底锅中倒入橄榄油，用较弱的中火进行加热，倒入④，盖上锅盖，干蒸8至10分钟。 单面煎好后，翻面，再盖上锅盖，干焖约5分钟。欧姆蛋表面呈现金黄色后，即可出锅。 将欧姆蛋切成6至8等份，根据个人喜好，在上面浇番茄酱。

炖煮

【豆腐炖肉】

将豆腐进行炖煮时，豆腐会像海绵一样吸收汤汁的鲜味。只要一个平底锅，便可快速做出豆腐炖肉这道家常菜。因为豆腐在高温炖煮之下会变硬，影响口感，所以这道菜的关键是，准备微浓的汤汁，小火炖煮，使豆腐在吸收汤汁鲜味的同时，还可以保留嫩滑的弹性。

食材（两人份）

木棉豆腐：约150克（1/2块）

牛肉薄片：150克

洋葱：1/2个

A 料酒：3大勺 砂糖：1大勺 甜料酒：2大勺 酱油：3大勺 水：200毫升 可以根据个人喜好，添加香菇、魔芋丝，来增加料理分量。



制作方法

将木棉豆腐切成4至5厘米长短、5至2厘米厚的块状，用厨房纸控水约15分钟。将牛肉切成方便食用的大小，将洋葱切成三角木状。 将豆腐和洋葱平铺在深煎平底锅中，再加入事先混合好的A，开小火炖煮。时时用汤勺舀起汤汁，浇在豆腐上，让豆腐更加入味。

★将豆腐切成可以浸入汤汁的薄片，这样更容易入味。 当洋葱呈透明状且豆腐入味之后，加水，开中火加热。

★如果豆腐控水不彻底，炖煮途中会有水分渗出，可以将后来添加的水减少20至50毫升。 将豆腐和洋葱拨至平底锅的角落，将牛肉一片片平铺在空出来的锅底进行加热。 关火后，放置约10分钟。

★豆腐和牛肉进行长时间高温炖煮后会变硬，影响口感，因此，应该尽量减少加热时间。 起锅装盘。可以根据个人喜好，撒上七味粉或山椒粉进行食用。

摄影：工藤诗织

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