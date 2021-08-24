豆腐大师推荐，简易豆腐食谱

豆腐大师推荐，简易豆腐食谱饮食
此次，有“豆腐大师”之称的工藤诗织将为您带来适合夏季品尝的豆腐食谱。我们可以用豆腐轻易地制作法式浓汤、夏威夷海鲜盖饭（Poke）、意式卡布里沙拉或西班牙欧姆蛋。虽然豆腐直接食用就已十分美味，但通过烧烤、炖煮、油炸、捣碎等不同的烹饪手法，可以使豆腐的味道和形象焕然一新。
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直接食用豆腐
豆腐口感柔和，形状方正，可以和任何食材相配，因此，有豆腐师傅将其比作“白色画布”。豆腐是一种可以直接食用的简易食材，最简单的吃法就是制成“凉拌豆腐”。在直接食用时，工藤诗织推荐大家在准备其他配料时，可以先将豆腐置于盘中回温。这将便于我们品味大豆的醇香，尽情享受豆腐的美味。
升级版凉拌豆腐【墨西哥酱风味凉拌豆腐】
制作方法
- 将番茄、红洋葱、青椒、辣椒分别切碎。
- 再添加适量的盐、橄榄油、蒜蓉、柠檬汁、粗胡椒粉，也可以根据个人喜好添加切碎的香菜。然后，将混合好的酱料放在豆腐上。
- 添加黄瓜可以改变这道菜的口感和香味，形成另一种美味。
升级版凉拌豆腐【洋葱柠檬芥末酱风味凉拌豆腐】
体验酸爽美味和洋葱独有的口感
制作方法
- 将芥末酱、橄榄油和柠檬汁混合后的酱料浇在豆腐上，再放上切碎的洋葱。
- 可以撒一点岩盐来提升咸味。
【豆腐风味夏威夷海鲜盖饭（Poke）】
用豆腐制作夏威夷当地的“灵魂食物”——“夏威夷海鲜盖饭（Poke）”。这道菜的口感与沙拉相近。可以根据个人喜好添加山葵、辣椒粉来增加辛辣香味。
制作方法
- 将木棉豆腐切成2至3厘米的块状，用厨房纸包住控水约10分钟。将牛油果切成块状，洋葱切成薄片。
- 将酱油（或柚子醋）2小勺，麻油2小勺，盐1/2小勺搅拌后，同①一起放入不锈钢碗中混合。
- 装盘后，根据个人喜好撒上芝麻、海苔。
【油浸豆腐】
将用不完的豆腐彻底控水后，浸泡在橄榄油中，会产生宛如菲达奶酪般、层次丰富的口感。
制作方法
- 将木棉豆腐切成2厘米的块状，用厨房纸包住控水，中途应更换几次厨房纸，不用在豆腐上放置重物压水，控水时间约为1小时（如果放置重物，将导致豆腐变形）。
- 将控水后的豆腐填满带瓶盖的瓶子中，尽可能不留间隙，倒入足量的橄榄油，让所有豆腐都浸泡在油中。
- 加入1小勺盐，再放入去籽后的辣椒及罗勒叶、迷迭香等自己喜欢的香草。盖紧瓶盖后，将瓶身倾斜以保证盐能均匀地搀杂其中。
- 将其置于冰箱中两个晚上后便可食用。
【意式卡布里沙拉风味油浸豆腐】
这道菜最适合做冷盘
制作方法
- 在盘中放入油浸豆腐、切半的小番茄和罗勒叶。
- 浇上浸过豆腐的橄榄油，再撒上粗胡椒粉。
★此外，还可以将油浸豆腐碾成糊状，夹在三明治中或拌入土豆沙拉。
捣碎
【豆腐法式浓汤】
法式浓汤口感醇厚，给人带来一种舒适的饱腹感，非常适合当作早餐。若加入煮熟的毛豆或蒸南瓜，可以为整碗汤提亮增色。在夏季，将其制成冷汤也很美味。
食材（两人份）
- A
- 绢豆腐：约150克（1/2块）
- 豆乳：200毫升
- 法式清汤颗粒：1小勺
- 盐：1/4小勺
（用1/2小勺味噌替代盐，可以增加汤的鲜味）
- 粗胡椒粉：适量
- 橄榄油：适量
制作方法
- 将A的食材全部倒入搅拌机中进行搅拌。
- 将①倒入锅中，开中火，同时用锅铲从锅底自下而上进行搅拌。注意要避免热汤沸腾。
- 将汤倒入碗盘中，最后撒上粗胡椒粉，并淋上橄榄油。
【豆腐风味西班牙欧姆蛋】
在鸡蛋中加入搅拌成糊状的豆腐，下锅加盖干焖，做成蓬松的欧姆蛋。即使在冷却以后，这款欧姆蛋也不易变硬。添加欧芹碎或混合香草，可以增加香味。另外，也可以变更食材，如加入小番茄、洋菇或豌豆等。
食材（两人份）
- 豆腐（木棉豆腐或绢豆腐皆可）：约150克（1/2块）
- 鸡蛋（中号～大号）：3个
- 土豆：65克（小土豆1个）
- 菠菜：45克（一把）
- 培根：60克
- 披萨专用奶酪：30克
- 盐：适量
- 胡椒：适量
- 欧芹碎或香草等：根据个人喜好添加
- 橄榄油：适量
- 番茄酱：适量
制作方法
- 土豆去皮，一切为二，再切成约2毫米厚的半月形薄片。菠菜切成一口大小的长条。培根切成1厘米厚的长条。
- 将豆腐放入不锈钢碗中，用打蛋器碾至糊状（也可以用搅拌机或绞肉机）。
- 将鸡蛋打入②中进行搅拌。
- 平底锅中放入黄油，翻炒菠菜、洋葱和培根。用盐、胡椒调味。炒熟后，将③倒入。将土豆和奶酪也加入不锈钢碗中进行搅拌。
- 平底锅中倒入橄榄油，用较弱的中火进行加热，倒入④，盖上锅盖，干蒸8至10分钟。
- 单面煎好后，翻面，再盖上锅盖，干焖约5分钟。欧姆蛋表面呈现金黄色后，即可出锅。
- 将欧姆蛋切成6至8等份，根据个人喜好，在上面浇番茄酱。
炖煮
【豆腐炖肉】
将豆腐进行炖煮时，豆腐会像海绵一样吸收汤汁的鲜味。只要一个平底锅，便可快速做出豆腐炖肉这道家常菜。因为豆腐在高温炖煮之下会变硬，影响口感，所以这道菜的关键是，准备微浓的汤汁，小火炖煮，使豆腐在吸收汤汁鲜味的同时，还可以保留嫩滑的弹性。
食材（两人份）
- 木棉豆腐：约150克（1/2块）
- 牛肉薄片：150克
- 洋葱：1/2个
- A
- 料酒：3大勺
- 砂糖：1大勺
- 甜料酒：2大勺
- 酱油：3大勺
- 水：200毫升
- 可以根据个人喜好，添加香菇、魔芋丝，来增加料理分量。
制作方法
- 将木棉豆腐切成4至5厘米长短、5至2厘米厚的块状，用厨房纸控水约15分钟。将牛肉切成方便食用的大小，将洋葱切成三角木状。
- 将豆腐和洋葱平铺在深煎平底锅中，再加入事先混合好的A，开小火炖煮。时时用汤勺舀起汤汁，浇在豆腐上，让豆腐更加入味。
★将豆腐切成可以浸入汤汁的薄片，这样更容易入味。
- 当洋葱呈透明状且豆腐入味之后，加水，开中火加热。
★如果豆腐控水不彻底，炖煮途中会有水分渗出，可以将后来添加的水减少20至50毫升。
- 将豆腐和洋葱拨至平底锅的角落，将牛肉一片片平铺在空出来的锅底进行加热。
- 关火后，放置约10分钟。
★豆腐和牛肉进行长时间高温炖煮后会变硬，影响口感，因此，应该尽量减少加热时间。
- 起锅装盘。可以根据个人喜好，撒上七味粉或山椒粉进行食用。
摄影：工藤诗织
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