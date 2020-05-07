从青苔看日本文化和环境问题

青苔看起来毫不起眼，又没有艳丽的花朵，实在微不足道，左右不过是名副其实的“苔藓”而已。但世界上却有一个对青苔情有独钟的国度，那就是日本。早在1000多年前，日本人就发现了苔藓独特的价值与美，将其与日本独有的侘寂美学联系在了一起。由此，青苔成为日本文化中的一种重要的植物，甚至出现在日本国歌的歌词当中。

在现代日本，青苔仍然深深根植于人们的日常生活。沿街散步时我们会看到各式苔盆景和青苔家饰，随手翻开一本旅游杂志，就有观赏原生青苔美景的行程介绍。除此以外，我们在日式餐厅用餐时，可以一边欣赏覆满青苔的日式庭园一边享用美食。近年来，人们对青苔的关注度不断提高，很多女性对青苔爱不释手，她们被称为“青苔女孩”。日本甚至还举办过青苔女孩的选美比赛。这种对青苔的迷恋大概只有日本才有吧。那么，青苔是如何融入日本文化，又是如何进入人们的生活中的呢？













展现日本侘寂精神的青苔园林

说到青苔和日本文化的关系，首先要提到日本拥有丰富的苔藓资源。地处亚洲季风性气候带，降水丰沛，让日本成为世界上苔藓资源极为丰富的地区之一，全国约有1700多种苔藓。面对身边随处可见的青苔，日本人在自古以来漫长的岁月里，赋予了它们丰富的内涵与意蕴。

例如用“苔生”一词表示时间漫长，因为青苔长成一片需要很长时间。又如“苔衣”一词，并非字面意义上的用青苔做的衣服，而是指僧侣的朴素衣着。因为青苔天然去雕饰的外观与僧侣追求的清贫形象非常契合。有时，青苔还跟日本人的生死观有密切的联系，人们用“苔下”指代死后的世界，认为经历漫长的人生之后，死亡是人们最后的归宿。朴实无华的青苔和绚烂的樱花，这两种风格截然相反的植物，都与日本人的生死观息息相关，这实在意味深长。





如上所述，日本人赋予青苔各种意蕴，而现代人最容易感受到的大概是“日式的韵味与美感”吧。那么我们不妨来追溯一下日本人审美意识的变迁。在平安时代，贵族追求华丽的文化占据了主流，人们偏爱樱花、梅花等绚丽的花朵，以及绚烂的红叶。到了中世，受到禅学和茶道的影响，日本出现了“侘寂”的审美意识，相比华丽绚烂的美景，人们更喜欢在朴素和闲寂中发现美。青苔正是这一审美意识的体现。它们不开花，默默无闻地生长着，颜色娇嫩通透，跟侘寂的韵味最为贴合。因此，之前从未被人关注过的青苔成了时代的宠儿。对追求和风韵味的日本庭园来说，更是成为一个不可或缺的存在。









日式庭园的历史悠久，可以追溯到飞鸟时代。当时人们并没有在庭园里刻意种植青苔。就连如今以青苔遍布的壮观景象而闻名世界的西芳寺，在建造之初（室町时代）也没有种植青苔。





在侘寂审美日臻成熟的过程中，日本庭园的流行趋势也在发生变化，人们逐渐发现了青苔之美。现在人们将布满青苔的日式庭园称为“苔庭”，它的形式十分多样。有的让青苔像地毯一般覆盖整片景区，有的用青苔造景，展现自然风貌，还有的用青苔描绘几何图案，总之其中奥妙无穷。











