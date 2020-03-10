樱花与名画演绎的视觉盛宴：美术馆的“春节”

时尚中的传统美“Cool Traditions”

东京国立近代美术馆坐落在东京市内为数不多的赏樱胜地北之丸公园内，这里正在举办一场以春天为主题的名画展，为观众提供既观花又赏画的美妙时光。

春日繁花主题的名作荟萃一堂

东京国立近代美术馆，从1.3万件馆藏作品中精选了200件，正在举办“MOMAT藏品展”。此次藏品展的展期将从2月11日起一直持续到6月14日。前半期截止到4月12日，8件以花卉为主题的日本名画集中在一个展厅内集中展出，为观众带来一年一度的艺术盛宴。

特别值得一提的是，在3月17日到4月5日的“美术馆的‘春节’”期间，馆内计划举办现场赏樱活动，届时将在美术馆前院出售“赏花便当”和气泡酒，观众可在铺着猩红色毡毯的台座上观赏皇居和北之丸公园内盛开的樱花。也就是说，在同一天内你可以同时欣赏到大自然中的樱花和名画中描绘的樱花。

该馆主任研究员鹤见香织介绍说：“日本画所用的材料易于损坏，所以只能每年在限定时间内公开展出一次。在以前举办的4次‘美术馆的春节’展中，最受欢迎的3幅作品是川合玉堂的《去春》、菊池芳文的《小雨中的吉野》和船田玉树的《花夕》。这3幅画作暌违两年再次展出，希望大家不要错过这个机会。”



左图为船田玉树的《花夕》（1938年，四曲一只(*1)屏风，高180厘米，宽359.3厘米），右图为川合玉堂的《去春》。

日本画的鉴赏秘诀

下面介绍这3幅作品的鉴赏要点。首先从日本画鉴赏的基础知识谈起。

鹤见在讲解画作时曾经问观众：“这幅屏风您认为应该从右侧看起，还是从左侧看起呢？”没有正确答案，但从传统意义上讲，日本画鉴赏的基本知识是视线从右向左移动。

川合玉堂的《去春》被列为国家重要文化遗产，以这幅画作为例，最右侧的一扇屏风樱花的花瓣稀疏，越往左花瓣越多，最左侧呈现出的则是盛开的樱花。鹤见说：“以这种方式欣赏，我们可以从画作中感受到时间的流动。”那种感觉就仿佛是我们从樱花树下穿行而过。



川合玉堂的作品《去春》（1916年，六曲一双屏风，右只高183厘米，宽390厘米）



川合玉堂的作品《去春》（1916年，六曲一双屏风，左只高183厘米，宽390厘米）

菊池芳文的作品《小雨中的吉野》从右侧观赏，也给人带来身临其境之感，犹如在攀登云雾朦胧的吉野山途中观赏樱花。鹤见提醒说，“希望大家在欣赏这幅画时注意雨的表现方式”。画家是在竖立的屏风上描绘樱花的花瓣的，因此在重力的作用下，颜料在下滴的过程中变干的，看上去宛如水滴凝聚在每一片花瓣上。只有近距离鉴赏这幅画作的真迹，才能体会到其中的妙趣。



菊池芳文的作品《小雨中的吉野》（1914年，六曲一双屏风，右只高153.7厘米，宽357厘米）



菊池芳文的作品《小雨中的吉野》（1914年，六曲一双屏风，左只高153.7厘米、宽357厘米）

本篇报道的题图选用的就是船田玉树创作的《花夕》，这是一幅宽350多厘米的巨作。据说鲜艳的粉红色是用从德国订购的颜料绘制的。仔细看时，艳丽的繁花背后，一轮银色的满月若隐若现，这是通过图片很难看清楚的，希望大家前往展厅欣赏这幅画作的真迹。

此次展览还展出了迹见玉枝绘制的《樱花图卷》，里面收集了40多种樱花，以及安田靫彦绘制的樱花女神《木花之佐久夜毘》等作品。展厅内设有铺着榻榻米的休息场所，你可以怀着赏花的心情鉴赏名画。



迹见玉枝的《樱花图卷》（部分），画册长达12米，将40多种罕见的樱花品种绘制成25张画作

珍贵藏品——塞尚及现代艺术家的作品



樱花作品策展人、主任研究员鹤见香织

“MOMAT藏品展”精选了约200件馆藏品，全部展品在馆内2层到4层展出。除了樱花主题的作品外，还展出了2011年购买的保罗･塞尚的著名画作《花束》（长81厘米，宽100厘米），以及现代艺术家以花木为主题的作品，可以让观众在名画观赏中寻访春天的足迹。

美术馆的名画和室外繁花锦簇的樱花演绎出一场春天的盛宴，让国内外观众大饱眼福。大家在赏樱之余，顺便走进美术馆，通过昔日画家眼中的樱花，展开你想象的翅膀，去领略一番别样的春日风情，也不失为一种雅兴。



2018年，美术馆前院的休息场所。在“美术馆春节”的活动中，餐车出售饮食，快闪店出售创意商品。4月5日还举办日英双语的“春季节talk rally”活动。

东京国立近代美术馆“美术馆的春季节”

举办时间：3月17日-4月5日 ※春日繁花名作展期为2月11日-4月12日

※为预防新型冠状病毒感染，2月29日-3月15日临时闭馆。后续时间安排请登录下方官网查询

※春日繁花名作展期为2月11日-4月12日 ※为预防新型冠状病毒感染，2月29日-3月15日临时闭馆。后续时间安排请登录下方官网查询 地址： 东京都千代田区北之丸公园3-1

东京都千代田区北之丸公园3-1 交通： 从东京地铁东西线竹桥站步行3分钟

从东京地铁东西线竹桥站步行3分钟 闭馆日： 周一 ※3月30日开馆

周一 ※3月30日开馆 开馆时间：上午10点-下午5点 ※周五、周六到晚上8点（闭馆半小时前停止入场）

※周五、周六到晚上8点（闭馆半小时前停止入场） 官网： https://www.momat.go.jp/am/

https://www.momat.go.jp/am/ 谷歌地图

标题图片：船田玉树的《花夕》

图片提供：东京国立近代美术馆

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部