水引：拥有1400年历史的日本绳结技艺，探索其新的可能性

时尚中的传统美“Cool Traditions”

栩栩如生的金枪鱼寿司、招财猫……，这些日本传统绳结“水引”作品都出自水引艺术家森田江里子之手，她以贴近生活的主题展现了水引绳结的崭新魅力。水引是日本人非常熟悉的绳结装饰，被广泛应用于婚丧喜庆礼金袋及赠礼包装等。笔者采访了森田，请她介绍水引的历史和作品创作过程。

出生于东京，毕业于女子美术短期大学服装系和日本书法专门学校。她对美术及日本文化充满兴趣，并由此进入水引的世界。2007年，她成立“和工房 包结”，移居京都。在这座古都，她从那些体现四季风情的特有景物和文化遗产中汲取灵感，开展广泛的活动。除了自身创作，她亦致力于培养新人，研究水引绳结文化。同时，她还具有插花教师资格。著作有《编织季节的可爱水引》（Boutique社）等。

水引的历史

水引历史悠久，关于它的起源，众说纷纭。其中一说是飞鸟时代（公元6世纪末至8世纪初）遣隋使带回的礼物上系着的红、白色麻绳。现代水引成形于室町时代（公元14世纪至16世纪），人们用日本纸“和纸”捻成细绳并用浆糊黏牢，演变成现在的水引形式。这意味着水引是在日本传承了1400年之久的一种传统文化。



系在礼金袋上的水引由水引绳（上）编织而成。下左是常见的红白两色“花结”，下右是森田制作的华丽“鲍鱼结”

“过去，水引还被用于祭神仪式中，在贵族等位高权重的人之间流传，到了江户时代才普及至平民百姓。进入明治时代后，礼金文化兴起，人们开始使用礼金袋，于是水引的编织技巧被视为女性艺术修养的一环，连学校都专门进行教学。到了现代，除了用于表示庆贺的红、白色和用于奠仪的黑色，陆续出现了其他颜色的水引绳。我感觉如今的水引比我刚接触它时更加贴近人们的日常生活，更加多元化了。”

2006年，森田第一次接触到水引，一年后便开始进行创作。她搬到京都，成立了“和工房 包结”，通过创作作品和开班授课等方式向大众传递水引的魅力。



森田说：“只要将传统的水引图案制作得色彩缤纷，就会让许多年轻人觉得它可爱而拿在手里欣赏；只要在信封或礼金袋上装饰水引，就可以让人感受到赠送者的一片真心。”

从平面到立体，变幻自如

森田的作品不受传统束缚，每一件都令人着迷。从日本的各式节庆到生活中的花草、甜点等主题，她的作品让人几乎忘记了那是水引结。



花草等植物主题也很受初学者的欢迎。如鲜嫩的草莓（左）、为庆贺龙年特制的“不倒翁龙”（右上）、色彩缤纷的甜点布丁（右下） ©2021 Eriko Morita, Wakobo Hoyou

许多人就是因为看到了森田这些可爱的作品，对水引产生了兴趣，想亲手做做看。森田自己也是如此，她被美丽的水引吸引，敲开了当时东京都内唯一一所水引培训机构的门。

“我初入门时也很惊讶，无论是看起来多么复杂的作品，都可以用基本的绳结技巧来完成。日常生活中的一切都能成为水引的创作题材。我甚至在用餐时都会从眼前的食物获得灵感。创作欲望源源不绝。”

采访过程中，森田为我们示范了如何编织“梅花结”。精致的梅花花瓣水引常被用于信封装饰。

如何编织“梅花结”

视频请看Youtube

先打一个鲍鱼结（淡路结），再将水引绳的两端穿过中间的孔，梅花结便完成了。要想把梅花结打得漂亮，秘诀在于水引绳务必齐整，避免交叠或扭曲。



水引绳根数不同，成品梅花结的尺寸也不同。小的3根，大的5根。根数增加，难度也随之增加

水引绳在“100日元店”就买得到。一般尺寸为90厘米，也有被裁成30厘米长的；种类丰富，不仅有纯色的，还有混入金银丝线的，颜色大约有400至500种。不同的搭配组合能创作出变化无穷的水引作品。



点缀着黄色含羞草的可爱花环

森田表示，无论是平面作品还是立体作品，以基本的鲍鱼结为基础可以创作出任何造型。更有甚者，从手掌大小的寿司到长达五米的作品，都是由同一根水引绳制作完成的，这让人又一次被惊艳到了。而且，据说森田的作品是没有设计图的。她总是一边想象成品的模样一边编织，这也正是水引创作的乐趣。



寿司都是用鲍鱼结编织而成的



招财猫和不倒翁也是基于鲍鱼结制作的。一边想象成品的模样一边编织

森田介绍说，水引不仅是充满魅力的装饰物，还存在更深层次的意义。

“例如，鲍鱼结起源于供奉神明的珍贵食材鲍鱼。再如，礼金袋上的水引有五根绳，代表五根手指，象征着手牵手。每一种水引都有其意义。我很喜欢神秘的事物，这也是水引吸引我的地方。”



长达五米的水引作品 ©2021 Eriko Morita, Wakobo Hoyou



森田仍在创作中的水引作品。“我喜欢专注于指尖的时光，可以心无旁骛地编织。” ©2023 Eriko Morita, Wakobo Hoyou

凯尔特图案与水引之间的奇妙关联

森田在遇见水引之前，深受书法等艺术中的“线条”吸引，对世界各地传承至今的图案兴趣颇浓。开始学习水引后，她发现鲍鱼结与凯尔特的传统绳结图案极为相似。



上下两图都是森田用水引技法编织的凯尔特图案 ©Eriko Morita, Wakobo Hoyou

“当我在研究如何用水引创作世界各地的图案时，我发现不仅凯尔特图案，阿拉伯风图案、土耳其图案、新艺术主义风格图案等也不乏与日本传统图案相似的图案。（水引）这个仅用一根绳编织的技艺，可能是很久以前经由丝绸之路传入日本的。”

水引的内涵是那样的神秘，它既承继了日本的传统，又与远方异国有着共通的纹样。森田希望能够以水引为媒扩大与世界的文化交流，并欢迎海外爱好者来日本学习水引编织技法。“我的梦想是用水引制作服装。”森田没有停下创作的脚步。水引绳结技艺跨越了1400年，它的可能性仍在不断扩大。

摄影：川本圣哉

采访/撰文：田口美纪子

和工房 包结

森田的水引学习班在日本全国有五处，分别位于京都、大阪、兵库、名古屋和东京。另外，还全年提供线上课程。详情请见官网：https://mizuhiki-houyou.jp/

在Instagram上还可以欣赏到森田的更多作品：

https://www.instagram.com/wakobo_hoyou/

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