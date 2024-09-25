水引：拥有1400年历史的日本绳结技艺，探索其新的可能性

水引：拥有1400年历史的日本绳结技艺，探索其新的可能性艺术 文化
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水引的历史
水引历史悠久，关于它的起源，众说纷纭。其中一说是飞鸟时代（公元6世纪末至8世纪初）遣隋使带回的礼物上系着的红、白色麻绳。现代水引成形于室町时代（公元14世纪至16世纪），人们用日本纸“和纸”捻成细绳并用浆糊黏牢，演变成现在的水引形式。这意味着水引是在日本传承了1400年之久的一种传统文化。
“过去，水引还被用于祭神仪式中，在贵族等位高权重的人之间流传，到了江户时代才普及至平民百姓。进入明治时代后，礼金文化兴起，人们开始使用礼金袋，于是水引的编织技巧被视为女性艺术修养的一环，连学校都专门进行教学。到了现代，除了用于表示庆贺的红、白色和用于奠仪的黑色，陆续出现了其他颜色的水引绳。我感觉如今的水引比我刚接触它时更加贴近人们的日常生活，更加多元化了。”
2006年，森田第一次接触到水引，一年后便开始进行创作。她搬到京都，成立了“和工房 包结”，通过创作作品和开班授课等方式向大众传递水引的魅力。
从平面到立体，变幻自如
森田的作品不受传统束缚，每一件都令人着迷。从日本的各式节庆到生活中的花草、甜点等主题，她的作品让人几乎忘记了那是水引结。
许多人就是因为看到了森田这些可爱的作品，对水引产生了兴趣，想亲手做做看。森田自己也是如此，她被美丽的水引吸引，敲开了当时东京都内唯一一所水引培训机构的门。
“我初入门时也很惊讶，无论是看起来多么复杂的作品，都可以用基本的绳结技巧来完成。日常生活中的一切都能成为水引的创作题材。我甚至在用餐时都会从眼前的食物获得灵感。创作欲望源源不绝。”
采访过程中，森田为我们示范了如何编织“梅花结”。精致的梅花花瓣水引常被用于信封装饰。
如何编织“梅花结”
视频请看Youtube
先打一个鲍鱼结（淡路结），再将水引绳的两端穿过中间的孔，梅花结便完成了。要想把梅花结打得漂亮，秘诀在于水引绳务必齐整，避免交叠或扭曲。
水引绳在“100日元店”就买得到。一般尺寸为90厘米，也有被裁成30厘米长的；种类丰富，不仅有纯色的，还有混入金银丝线的，颜色大约有400至500种。不同的搭配组合能创作出变化无穷的水引作品。
森田表示，无论是平面作品还是立体作品，以基本的鲍鱼结为基础可以创作出任何造型。更有甚者，从手掌大小的寿司到长达五米的作品，都是由同一根水引绳制作完成的，这让人又一次被惊艳到了。而且，据说森田的作品是没有设计图的。她总是一边想象成品的模样一边编织，这也正是水引创作的乐趣。
森田介绍说，水引不仅是充满魅力的装饰物，还存在更深层次的意义。
“例如，鲍鱼结起源于供奉神明的珍贵食材鲍鱼。再如，礼金袋上的水引有五根绳，代表五根手指，象征着手牵手。每一种水引都有其意义。我很喜欢神秘的事物，这也是水引吸引我的地方。”
凯尔特图案与水引之间的奇妙关联
森田在遇见水引之前，深受书法等艺术中的“线条”吸引，对世界各地传承至今的图案兴趣颇浓。开始学习水引后，她发现鲍鱼结与凯尔特的传统绳结图案极为相似。
“当我在研究如何用水引创作世界各地的图案时，我发现不仅凯尔特图案，阿拉伯风图案、土耳其图案、新艺术主义风格图案等也不乏与日本传统图案相似的图案。（水引）这个仅用一根绳编织的技艺，可能是很久以前经由丝绸之路传入日本的。”
水引的内涵是那样的神秘，它既承继了日本的传统，又与远方异国有着共通的纹样。森田希望能够以水引为媒扩大与世界的文化交流，并欢迎海外爱好者来日本学习水引编织技法。“我的梦想是用水引制作服装。”森田没有停下创作的脚步。水引绳结技艺跨越了1400年，它的可能性仍在不断扩大。
摄影：川本圣哉
采访/撰文：田口美纪子
和工房 包结
森田的水引学习班在日本全国有五处，分别位于京都、大阪、兵库、名古屋和东京。另外，还全年提供线上课程。详情请见官网：https://mizuhiki-houyou.jp/
在Instagram上还可以欣赏到森田的更多作品：
https://www.instagram.com/wakobo_hoyou/
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